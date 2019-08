Lo que viene en la JEP para los exjefes de las Farc que se rearmaron

Después de aparecer en un video, con armas y uniformes, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tomar una decisión frente a esta nueva violación a los acuerdos de paz de varios exguerrilleros como Iván Márquez, Jesús Santrich, 'Romaña', 'El Paisa', 'Aldinever', quienes desde hace rato tenían abiertos incidentes de incumplimiento en esa jurisdicción en los que se buscaba verificar si mantenían o no su compromiso con la paz.



(Le pude interesar: Márquez y Santrich reaparecen en video anunciando que vuelven a guerra)



La diferencia con las situaciones anteriores en las que la JEP les abrió esos incidentes de incumplimiento es que en esas ocasiones lo hizo porque no se presentaron ante esa justicia cuando fueron requeridos en audiencias en los casos como el de secuestro, proceso que la JEP sigue contra todos los excomandantes de las Farc.



En esos incidentes de incumplimiento que están abiertos, la JEP se encontraba recolectando pruebas para establecer si expulsaba o no a los exguerrilleros cuestionados, y si les quitaba los beneficios. De todos los que aparecen en el video, sólo contra 'el Paisa' la JEP había emitido una orden de captura.



Jesús Santrich también tiene una orden de captura pero por cuenta de la justicia ordinaria, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó detenerlo después de que no asistió a la indagatoria en su contra por hechos de narcotráfico cometidos supuestamente después de la firma del acuerdo de paz. Contra Santrich ya hay una circular roja de Interpol.



(También pude leer: Gobierno dice que video de Márquez se grabó en Venezuela)



Pero la aparición en el video en el que se los ve con uniformes, armas y aseguran que conformarán un nuevo grupo guerrillero, según fuentes de la misma JEP consultadas por este diario, "es un grave incumplimiento al sistema".

Así, explican las fuentes, en su momento la Corte Constitucional consideró que había grados de incumplimiento y, según la gravedad de esas violaciones a lo acordado, la JEP debía evaluar las sanciones o medidas a tomar y actuar en consecuencia.



"No es lo mismo que no comparezca un día que los citaron, a que salgan en una foto o enun video, leyendo un manifiesto, armados con un fusil, y afirmando que conformarán una nueva guerrilla. Este es el grado más alto de incumplimiento", aseguró la fuente de la JEP.



La JEP dará una rueda de prensa este jueves a las 10 de la mañana, en la que dará a conocer su postura frente al video y el paso a seguir con los exjefes de las Farc que decidieron armarse.



Así, aseguran fuentes de la JEP, el video de Márquez y los demás exguerrilleros "daría para la expulsión y pérdida de todo tipo de beneficios, así como su paso a la justicia ordinaria".



Otras fuentes que hacen parte de los procesos que se siguen en la JEP contra los exguerrilleros, le dijeron a EL TIEMPO que lo que procede es que esa justicia haga una audiencia concentrada en la que mire todos los incidentes de incumplimiento abiertos y, con esta nueva prueba -un video que no deja dudas de que le están incumpliendo al acuerdo de paz-, reactive inmediatamente las órdenes de captura en su contra, los expulse de la JEP y les quite todos los beneficios.



Así, asegura esta fuente, "la ley estatutaria de la JEP precisó que quienes retomen las armas deben ser excluidos por completo. Han violado lo central, fundamental, de lo acordado que era dejar las armas en contra del Estado. Esa era la premisa fundamental cuando firmaron el acta de compromiso, no volver a armarse".



Así, dice la fuente consultada, la JEP "debe expulsarlos lo más pronto posible para facilitar la acción de las autoridades legítimas del Estado. No pueden seguir amparados con los beneficios que tienen, como la suspensión de sus órdenes de captura y la suspensión de las capturas con fines de extradición".



Y añadió: "No se necesita ninguna otra prueba. La Corte ha hablado de la pérdida inmediata y completa cuando se demuestre que incumplieron. Lo que sigue es actuar de conformidad con lo establecido en la ley", aseguró la fuente.



JUSTICIA