Los enemigos de la guerra que ahora firman un compromiso de paz

Exparas, exelenos, exfarianos y excombatientes de casi todas las raigambres que ha tenido el conflicto armado colombiano, han adelantado este año una tarea que hace algunos años parecería imposible hasta en la mente más optimista: conversar, que no es poco para quienes antes se comunicaban con el lenguaje de las balas y la guerra.

Este viernes, los 30 excombatientes que participaron de la Mesa de Trabajo ‘Narrativas de Excombatientes’ presentarán los resultados de ocho meses de sesiones de conversación a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y además, firmarán un ‘Compromiso con la vida, la paz y la reconciliación’.



“Somos mujeres y hombres que alguna vez empuñamos las armas, porque creíamos que eran la alternativa para defender determinados ideales y propósitos, y que ahora coincidimos en un compromiso serio con la solución política del conflicto armado y la construcción de paz con justicia social”, se lee en parte de la declaración que entregarán.



Se trata de exintegrantes del Eln, del EPL, del M-19, de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Solo faltó algún representante de la guerrilla indígena Quintín Lame, pues quedan pocos, y quien fue convocado a ese espacio está enfermo.

Así lo explica la Comisionada para la Verdad Lucía González, quien fue la encargada de acompañar el proceso desde el inicio, en compañía del Centro Internacional de Justicia Transicional-ICTJ y de ABCPAZ. “No hubo ni un solo rechazo, ni una sola pregunta sospechosa. Hubo un entusiasmo de entrada que vale la pena reconocer”, dice la Comisionada, para quien fue clave la confianza creada con los excombatientes, convertidos en su mayoría en gestores de paz.



Las sesiones comenzaron con la presentación de ellos. Allí figuran nombres como el del exmilitante del Eln Fernando Hernández, también fundador de la CRS, la exmilitante del EPL Raquel Vergara Álvarez, el también ‘exeleno’ Medardo Correa, hasta excomandantes ‘paras’ como Fredy Rendón Herrera e Iván Roberto Duque

Allí tenían que comenzar a explicar por qué tomaron las armas. Luego, conversaron sobre la insurgencia, el papel que tuvo la ideología en estas decisiones, así como las relaciones internacionales de los grupos. Pero también del otro lado de la moneda, la contrainsurgencia, en las mismas dimensiones de apoyos y formas de lucha.



No se trataba de que hablaran desde las teorías sobre el conflicto, sino “desde las emociones y sentimientos que los llevaron, los mantuvieron y los sacaron de la guerra”, explica la comisionada González.



Agrega, además, que los exFarc –entre ellos Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez y Gabriel Ángel– no participaron desde el comienzo sino en los últimos meses: “Queríamos ver la mirada de las otras guerrillas y de las Autodefensas con cierta distancia en el tiempo, y nos daba miedo que los exFarc se robaran la agenda, por su actualidad”.



El ejercicio de esta mesa no era juzgar, sino comprender las motivaciones de los otros en la guerra, continúa Lucía González. La comisionada explica que en algunos casos sostuvieron que en momento en que tomaron la decisión de asumir la lucha armada lo consideraron necesario, pero todos consideraron que “las armas son inútiles”.



“Es la primera vez en Colombia que se realiza un trabajo conjunto, un encuentro no episódico entre actores que estuvimos en vertientes armadas confrontadas, desde las orillas de la insurgencia y la contrainsurgencia”, dicen los excombatientes en su declaración.



Y continúan: “Del apretón de manos distante que inauguró las actividades, pasamos a escucharnos, a discutir algunas veces con vehemencia, hasta llega a descubrir circunstancias coincidentes, lógicas recurrentes, esfuerzos y dolores parecidos.”



La comisionada González considera que una de las preguntas más bellas del diálogo fue: ¿Valió la pena haber ido a la guerra y haber hecho la paz? Y responderla no fue fácil, porque juzgar las decisiones del pasado con el tiempo que hay de por medio hace que surjan dudas.



“En ese momento, para algunos, era la única opción, pero además había un movimiento mundial revolucionario. Por eso, juzgarlo hoy es muy difícil, porque es una mirada que se hace desde otro concepto. Sin embargo, todos piensan que los daños no se justificaron y que la degradación de la rebelión no valió la pena”, explica, sobre el lado de las guerrillas.



Mientras que sobre el lado de los paras, resume que aunque estos piensan que había “causas, razones y demandas de la sociedad” para que enfrentaran a las guerrillas, “tampoco valió la pena”.



De este diálogo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad recibirá dos insumos. Las relatorías de las sesiones, y las grabaciones completas de los diálogos, que suman cerca de 56 horas de explicaciones y confrontaciones sobre las lógicas del conflicto desde la voz de sus actores.



“Juzgar no da tantas luces. Comprender da más luces para entender la complejidad del conflicto”, esa es una de las reflexiones que deja este ejercicio, según la comisionada Lucía González. También, deja manifiesta la voluntad de paz de quienes participaron, “a pesar de los acuerdos cumplidos a media o traicionados”.



De hecho, en el documento que firmarán se comprometen a no retomar las armas y empujar la paz, y piden al Gobierno cumplir los acuerdos firmados, porque “creen que la reedición permanente del conflicto ha sido por causa del incumplimiento consecutivo de los acuerdos, que ha dejado remanentes de hombres y mujeres que vuelven a la guerra”.



Y finalmente, deja la lección de que “si los enemigos acérrimos pueden encontrarse en una mesa a compartir por un objetivo superior, sin necesidad de renunciar a sus ideologías, ¿por qué el país no va a poder entender que nos podemos reconciliar?”, concluye González.



JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redacción JUSTICIA

¿Quiénes participaron?

María Aureliana Buendía: Exmilitante de FARC-EP. Integrante de la Comisión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, SIVJRGR, responsable de la Comisión Esclarecedora de la Verdad CEV-FARC.



Gabriel Ángel: Exmilitante de FARC-EP. Pseudónimo de Germán Gómez Camacho, abogado de la Universidad Nacional. Novelista y cronista de la vida guerrillera. Ha publicado tres libros: La luna del forense, A Quemarropa y Algún día será... Escribe una columna de opinión en el portal de Las2orillas.



Álvaro Villarraga Sarmiento: Ex dirigente del PCC ML- EPL, vocero e integrante mesa negociación de paz. Autor de libros, ensayos y artículos sobre historia, contextos y procesos de paz. Politólogo, especialista en resolución de conflictos, magister en derecho. Docente universitario. Integró la Comisión Especial Legislativa elegida por la ANC de 1991. Asesor Consejería de Paz y Defensoría del Pueblo. Directivo de CNRR y del CNMH. Directivo Progresar y FUCUDE.



Alonso Ojeda Awad: Ex militante del ELN – Replanteamiento. Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Ex Embajador de Colombia en Budapest, Hungría. Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Director del Programa Pedagogía de Paz de la Universidad Pedagógica Nacional. Ex Asesor de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.



Luz Amparo Jiménez: Exmilitante del M-19. Abogada, politóloga con énfasis en resolución de conflictos, magister en gestión urbana. Con experiencia profesional en investigación y resolución de conflictos, paz, reinserción, seguridad ciudadana, pactos de seguridad y convivencia y seguridad para las mujeres.



Nodier Giraldo: Desmovilizado de las Autodefensas. Ex comandante financiero del Bloque Resistencia Tayrona. 13 años de participación en el proceso de Justicia y paz. Contador de historias de la vida real a través de la canción. Actualmente estudiante de administración de empresas.



Criselda Lobo (Sandra Ramírez): Exmilitante de FARC-EP. Delegada a la fase exploratoria para la conformación e instalación de la mesa de los diálogos de paz en la Habana, Cuba. Senadora por el Partido FARC. Actualmente es secretaria general del Consejo Político Nacional e integrante del mismo, espacio de máxima discusión y decisión del partido Fuerza Alternativa.



José Eleazar Moreno: Ex militante del Bloque Centauros y Héroes del Llano de las Autodefensas. Líder político. Su labor fue trabajar en la parte ideológica en la formación de escuelas políticas donde se hacía trabajo social con las comunidades.



Carlos Arturo Velandia Jagua: Exdirigente del ELN designado para diálogos de paz con gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe. Investigador y consultor en paz y conflictos. Autor de varios libros y publicaciones sobre paz. Realizó altos estudios de paz en la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Fue gestor de Paz designado por el Ex presidente Juan Manuel Santos.



Luis Eduardo Celis: Exmilitante del ELN. Acompañó la negociación de la CRS y su proceso de transición a la competencia política, ha tenido interés en la compresión del conflicto armado y cómo superarlo mediante diálogos y negociaciones. Investigador social y activista de la paz y los derechos humanos.



Francisco Caraballo: Exdirigente del EPL. Fue negociador durante los Diálogos de Tlaxcala, en México, que se dio entre la administración del presidente César Gaviria. Asumió como comandante del grupo disidente del EPL, tras la desmovilización del 80% del grupo.



Fernando Hernández: Exmilitante del ELN y responsable de las relaciones internacionales. Cofundador de la Corriente de Renovación Socialista. Participó de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de César Gaviria y la CRS. Hizo parte de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República y de la Comisión de Derechos Humanos y Paz del Congreso de la República. Presidió la fundación Nuevo Arcoiris.



Medardo Correa: Exmilitante del Ejército de Liberación Nacional ELN; gestor del proceso de Replanteamiento en esa organización. Investigador social, y activista de la paz y los derechos humanos. Actualmente miembro de Punto de Encuentro, centro de Pensamiento por la paz y el medio ambiente.



Raquel Vergara Álvarez: Exmilitante del EPL. Educadora, Administradora Pública, de la ESAP. Ex directora de la Oficina distrital para la Mujer en Barranquilla, ex secretaria de Paz, del Departamento del Atlántico, Consultora en Administración Pública, Asesora en prevención de la violencia intrafamiliar, Equidad de Género y gestora de paz.



Ildelfonso Henao Salazar: Exdirigente del EPL, fue miembro del estado mayor de esa organización guerrillera y comandante de varios frente guerrilleros. Psicólogo social con especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. Experto en procesos de reintegración de excombatientes. Ha trabajado en atención a víctimas del conflicto armado en temas de participación y atención psicosocial.



José Matías Ortiz Sarmiento: Exdirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT, desmovilizado en 1991. Dirigente de la Alianza Democrática M-19. Constituyente del 91. Senador de la República entre 1998 y 2002. Cursó estudios de derecho en la Corporación Universitaria Americana (no titulado).



Rodrigo Pérez Alzate: Excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC. Consultor en temas de paz y reconciliación. Director Ejecutivo de la Fundación Aulas de Paz.

Oscar Leonardo Montealegre Beltrán: Ex integrante del Bloque Central Bolívar de las AUC. Consultor en temas de paz y reconciliación. Director Administrativo de la Fundación Aulas de Paz y de profesión Psicólogo. Actualmente hace parte del colectivo nacional de las ex AUC.



Fredy Rendón Herrera: Ex comandante del extinto Bloque Elmer Cárdenas de Autodefensas y hoy hace parte del colectivo de excombatientes de las AUC. Comprometido con el desarrollo del proceso de paz en Colombia, Gestor de paz en la búsqueda y creación de escenarios de resiliencia.



Iván Roberto Duque: Exdirigente de las AUC. Nació en Aguadas, Caldas. Abogado de la universidad de Caldas. Empezó a ejercer políticamente, primero como alcalde de La Merced y luego como asesor de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, concejal en Puerto Boyacá. Fue secretario de gobierno de Boyacá y asesor del gobernador.



Fabio Mariño Vargas: Exdirigente del M-19. Fue miembro del equipo negociador de los acuerdos de paz. Fue Concejal en Cali, posteriormente fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 por la ADM19. Politólogo y especialista en Administración Pública y Alta Dirección del Estado, gestor social de procesos de participación ciudadana. Ha desempeñado varios cargos en distintas administraciones públicas. Actualmente es profesor.



Álvaro Jiménez Millán: Exmilitante del M-19. Es el director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal- CCCM. Columnista de la Revista Semana, socio fundador de Colombia Risk Analysis CRA (Centro de Análisis de Riesgo Político) y de Crudo Transparente CT, entidad que hace seguimiento a los impactos sociales, políticos y económicos del sector de hidrocarburos en el país.



Vera Grabe: Exdirigente del M-19. Antropóloga, Magister en Historia y Doctora en paz, conflictos y democracia. En 1991 fue la primera parlamentaria en la Cámara de Representantes después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y el M-19 en 1990. Fue agregada para los derechos humanos en la embajada de Colombia en España. Fue candidata a la vicepresidencia. Dirige el Observatorio para la Paz de Colombia. Docente en temas de paz y mujer. Autora de dos libros: "Razones de vida/El silencio de mi cello" (2000,2010) y "La paz como revolución. M-19" (2017), producto de su tesis doctoral.



Rodrigo Londoño Echeverri: Exdirigente de FARC-EP. Político y antiguo guerrillero que ejerció como el último comandante en jefe de las (FARC-EP) desde 2011 hasta la transformación de la organización insurgente, el 1 de septiembre de 2017, en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), del cual es presidente. En 2012, fue designado dentro del grupo negociador de las FARC-EP para acordar el fin de la guerra en Colombia con el gobierno del presidente Santos.



Gloria Quiceno: Ex militante del M-19, Presidente del partido Alianza Democrática M-19 y ex congresista por la misma colectividad. Directora del Programa de Reinserción del Ministerio del Interior.



Gabriel Barrios: Militante y uno de los principales líderes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Concejal del municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) por parte del movimiento democrático alternativo Colombia Unida.



Manuel de Jesús Piraban: Comandante del extinto Bloque Centauros y Héroes del Llano de las AUC. Se desmoviliza en el 2006 Casivare, Puerto Lleras. Gestor de paz de la Universidad Complutense de España.



Edwar Cobos Téllez: Fue excomandante Operativo del bloque Montes de María de las AUC. Ex Jefe Político ACCU – AUC. Miembro Representante del Proceso de Paz. Abogado de la Universidad IDEAS, con diplomados como Gestor de Paz - Nociones Jurídicas de la IAEE. Actualmente es vocero de los Desmovilizados.



Arlex Arango: Segundo al mando del Bloque Centauros AUC en el Meta. Desmovilizado comprometido con la paz y la reconciliación en el país.



Oscar José Ospino: Ex militar nacido en 1966 en El Difícil, Magdalena. Se unió al Bloque Norte de las AUC, donde se convirtió en uno de los hombres más importantes. Desmovilizado en el 2006, está comprometido con el proceso de paz, con la Justicia, la verdad, la reparación y con la garantía de la no repetición.