Asesinatos de militares, tomas de puestos de Policía, rutas de control territorial y la aceptación de responsabilidad en una de las masacres más cruentas de la historia de Colombia salieron a la luz en las declaraciones que algunos excombatientes de las Farc, otrora pertenecientes al frente 34, le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



(Lea además: El duro relato de una sobreviviente a masacre de Bojayá, tras 19 años)

Durante dos días, seis ex-Farc de esa estructura respondieron las preguntas de los magistrados que investigan la violencia en la región del Urabá, priorizada en el macrocaso 04, e hicieron varios aportes a la verdad, entre ellos el reconocimiento colectivo por la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002.



"En repuesta a los reclamos de verdad y responsabilidad, el compareciente Nelson Benites dio a conocer detalles de hechos ocurridos en el Cañón de La Llorona durante la década de los noventa, asegurando que era un corredor estratégico por el que se movían alimentos, dotaciones y finanzas", informó la JEP.



(Navegue el reportaje multimedia que reconstruyó la masacre de Bojayá y la entrega de cuerpos)



En esa declaración, Benites señaló: “Este lugar empieza desde el túnel de Dabeiba para abajo, hasta Mutatá, y nosotros teníamos dominio hacia Santa Teresa, siempre a la derecha del cañón, bajando hasta Riosucio (Chocó) y al otro lado estaba el quinto frente".

El exguerrillero también asumió la responsabilidad en la muerte violenta de cuatro militares del batallón contraguerrilla Arhuacos, que se registró entre 1998 y 1999.



“Cogimos 4 militares en un retén, era la cúpula del batallón, iban en una camioneta blanca sin placas, eso fue en Pegadó. Creo que uno de ellos era un teniente, iba un sargento y un cabo; del otro no me acuerdo, me parece que uno se llamaba Hernández, iban de civil y al requisarlos encontramos los papeles y pasamontañas. El comandante Jacobo Arango dio la orden que los ajusticiáramos y se tiraron al río", relató ante al alto tribunal.

(Puede interesarle: Lo que les espera a empresarios que están prendiendo el ventilador ante JEP)



Por su parte, Pedro Baracutao le contó a la magistratura que después del ataque a Casa Verde, ocurrido en 1991, el Frente 34 llegó al Cañón de La Llorona como forma de retaliación: “Salimos 120 hombres, montamos un retén de 2 días cerca Taparal, fueron unos 500 o 1.000 vehículos, se pintaron carros con consignas y cogimos víveres, nos retiramos a los dos días por presencia de Ejército".

Durante esta diligencia, los comparecientes también asumieron colectivamente su responsabilidad en las tomas de puestos municipales de Policía en la región de Urabá: Balboa, Chocó (1989); Acandí, Chocó (1990), en donde murieron varios policías y destruyeron la Caja Agraria; Riosucio, Chocó (1992); Peque, Antioquia (1994); y San Pedro de Urabá, Antioquia (1994).



(Lea además: Paramilitarismo, un fenómeno que abordará la JEP en nuevos macrocasos)

Facebook Twitter Linkedin

La masacre de Bojayá se registró el 2 de mayo de 2002,por la explosión de un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las Farc contra la iglesia del pueblo. Foto: Luis Acosta - AFP

Asimismo, reconocieron las afectaciones a las empresas que no pagaban las 'vacunas' exigidas por el Frente 34 en la región, como lo fue la quema a 15 buses de la empresa Gómez Hernández y 7 buses de AsotraUrabá.

JEP publicó sus versiones

El despacho del caso 04 ha puesto a disposición pública las diligencias de las versiones rendidas por los excombatientes.



La audiencia del 9 de septiembre puede consultarse dando clic aquí, y la del 10 de septiembre, en este enlace.



Esta diligencia de versión colectiva se llevó a cabo en Dabeiba, Antioquia, informó la JEP.



justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia

-La grave situación de fuerza letal a manos de Estados en Latinoamérica

-Decomisan cocaína líquida en cargamento de coco