Ex-Farc entregaron mensajes que probarían autoría de crimen de Gómez

Luego de dos audiencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que tanto la magistratura como las víctimas le exigieron soportar su testimonio con evidencias, el excomandante de la otrora guerrilla de las Farc y actual senador Julián Gallo presentó una serie de comunicaciones que probarían la autoría de ese grupo en el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, cometido en 1995.



Desde un salón del Congreso de la República, Gallo –más conocido como Carlos Antonio Lozada– habló durante cerca de media hora sobre el magnicidio y reveló 11 transcripciones de mensajes de radio cruzados entre varios miembros del entonces secretariado de las Farc.

En una de estas, con fecha del 2 de noviembre de 1995, el día del crimen, se dice: “Red urbana le dio al ponente de las ‘repúblicas independientes’ en los años 60. La decisión es que el secretariado decida si lo reivindicamos o no”.



Ese mensaje se referiría a Gómez Hurtado y su mención, en la década del sesenta, de las supuestas ‘repúblicas independientes, entre las que estaría Marquetalia, la cual fue atacada por las autoridades de la época.



En otra comunicación, del 3 de noviembre, se dice: “Sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado, podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado, para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo”.

Tras esto, viene una serie de mensajes sobre la filtración de la autoría del asesinato del líder conservador en otras personas de la organización armada.



“Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos otros. Y entre otras cosas, los Estados mayores de bloques y comandos conjuntos no deben olvidar la creación de comandos para dar de baja a jefes políticos reaccionarios, y así ayudar a profundizar las contradicciones en el régimen político”, indica un mensaje del 4 de diciembre de 1995.



Desde octubre de 2020, cuando los ex-Farc le enviaron una carta a la JEP en la que aseguraban que eran responsables del crimen de Gómez Hurtado y otras cinco personas, la familia del líder conservador rechazó esa versión. En repetidas ocasiones han manifestado que esa hipótesis no cuenta con soportes.

Tras las revelaciones de ayer, Enrique Gómez, sobrino de Álvaro Gómez y abogado de la familia, le dijo a EL TIEMPO que lo presentado era un ‘refrito’, que en ese material “no están los correos que le enviaron supuestamente”, y señaló que no se puede validar si estos mensajes fueron enviados por correo electrónico.



“Ahora no puede venir Lozada a apoyarse en ese documento, cuando en la audiencia de hace 15 días juró que todo estaba en el computador del ‘Mono Jojoy’”, dijo Gómez, y añadió que ven unas “Farc que no ha podido establecer quién mató a Álvaro Gómez, unas Farc angustiada que no han podido saber qué fue lo que pasó”.

JEP pidió discos duros

Julián Gallo fue el primer exmiembro de Farc en hablar sobre el magnicidio ante la JEP. Foto: JEP

En la última audiencia de Lozada ante el tribunal transicional, el hoy congresista aseguró que en los computadores incautados a él y a el ‘Mono Jojoy’ habría registro de comunicaciones en las que se ordenaban operaciones y asesinatos, balances de gestión de las estructuras y listas de asistentes a reuniones, y que también probarían la autoría de las Farc en estos crímenes.



Por eso, ayer la JEP le solicitó formalmente a la Fiscalía copias de los discos duros de los computadores, que están en poder del ente acusador y que fueron incautados por las autoridades luego de operativos militares.



Así mismo, la JEP le pidió a la Fiscalía “los análisis que hayan realizado sobre los mismos y que tengan que ver con los homicidios objeto de este trámite”.

