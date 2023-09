El 3 de septiembre, en Miranda, Cauca, fue asesinado con un arma de fuego César David Villalobos, un excombatiente de las Farc que se desmovilizó con el acuerdo de paz firmado en 2016.



(Lea: En plena audiencia de perdón, exmilitar reconoce que dijo mentiras ante la justicia).



Tenía 42 años, pertenecía a una cooperativa de cafeteros en Cauca y adelantaba su proceso de reincorporación en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Monterredondo hasta que fue atacado a bala en la vía de la vereda Guatemala, mientras departía en un establecimiento comercial.



(Lea: Procuraduría pide imputar a Farc por esclavitud y tortura en medio de secuestros).

Facebook Twitter Linkedin

Desmovilizados de las Farc asesinados. Foto: AFP

Su caso es uno de los 397 asesinatos de excombatientes de las Farc que se han registrado entre el 1. ° de diciembre de 2016 y el 14 de septiembre de este año, según las cifras del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, que administra la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz.



Estos hechos llevaron a que la JEP citara para mañana a una audiencia pública al fiscal general, Francisco Barbosa; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y a otros funcionarios públicos para dar explicaciones. Aunque las cifras evidencian una leve disminución de los casos, lo cierto es que la amenaza no ha parado.



(Lea: Revelan graves retrasos en investigaciones por 'falsos positivos' del Batallón La Popa).



Así, entre el primero de enero y el 14 de septiembre de este año se registraron 32 casos y en el mismo periodo del 2022 fueron 35, mientras que en 2021 fueron 42; en 2020, también de enero al 14 de septiembre, hubo 55, y en 2019 se documentaron 63. En 2018 y 2017 fueron 49 y 16, respectivamente.

Camilo Fagua, abogado de la coordinación nacional para la defensa de los firmantes de paz, reconoció que ha habido una leve disminución en los casos, pero enfatizó en que esto no es suficiente. “Ha disminuido el número de homicidios, pero no considerablemente. Además, han aumentando los desplazamientos y las amenazas.



Antes, la gente ante una amenaza se quedaba un tiempo más en donde estaba y terminaban matándolos; hoy en día, los amenazan y más pronto deciden desplazarse”, contó el abogado, que citó los recientes casos de dos AETCR en Meta y uno más en Antioquia de donde los excombatientes se tuvieron que desplazar por la violencia.



(Lea: ‘Montoya supo que eran civiles, pero decidió presentarlos como guerrilleros’: JEP).



En cuanto a las cifras generales, los 397 casos de violencia letal entre 2016 y 2023 se traducen en que desde la firma del Acuerdo cada 6 días se registró al menos un asesinato. En cifras porcentuales, estos casos representan el 3 por ciento de los 13.193 desmovilizados de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz.

Las cifras del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos también señalan que al menos uno de cada cuatro de los excombatientes asesinados ejercía un rol de liderazgo relacionado con la implementación del acuerdo. Los más afectados son quienes lideran proyectos productivos de carácter colectivo (14 por ciento), seguido por los que lideran procesos de reincorporación (6 por ciento), los liderazgos políticos (4 por ciento) y los comunales (3 por ciento).



Además, los homicidios de excombatientes se han registrado en el 11 por ciento del territorio nacional, pero solo el 3 por ciento de los municipios concentran el 57 por ciento de los hechos. De hecho, tres departamentos concentran el 39 por ciento de los casos de homicidios de excombatientes: Cauca (68), Nariño (45) y Antioquia (41).

Germán Valencia, profesor e investigador sobre conflicto y posconflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dijo que lamentablemente, el asesinato de desmovilizados no es nuevo en Colombia, e indicó que desde que comenzaron los procesos de reinserción, en la década de 1980, para el Estado ha sido muy difícil protegerlos.



(Lea: Fiscal General y Comisionado de Paz, citados a la JEP: ¿sobre qué deberán hablar?).



Valencia dijo que entre las razones están las venganzas y acciones de otros grupos armados que buscan que se rearmen, y, ante su negativa, los asesinan. Así mismo, dijo que el hecho de que los excombatientes estén dispersos en el país hace que sea más difícil tener vigilancia y que tengan que recurrir a medidas de auto protección.

El pedido a la CIDH

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Sergio Ángel / EL TIEMPO

Aunque también el Estado ha brindado algunas medidas de protección. Solo la UIA ha implementado 120 medidas de seguridad a excombatientes, a las que se suman otras de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP). Incluso la Corte Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” por el homicidio de firmantes de la paz, ha hecho seguimiento al tema y en agosto hizo varias solicitudes a la UNP frente a estudios de riesgo y medidas de protección.



El abogado Fagua afirmó que desde 2020 presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la cual aún no tienen respuesta, y la Defensoría del Pueblo anunció que también radicaría una petición ante la CIDH.



Además de que los excombatientes consideran la continuidad de amenazas, desplazamientos y homicidios como un incumplimiento del acuerdo de paz en cuanto a las garantías de protección para ellos, los ataques a estas personas también tienen consecuencias directas en las víctimas del conflicto armado.



(Lea: Así operó máquina de muerte del Ejército en Antioquia; Montoya pedía 'ríos de sangre').



Cifras del Mecanismo de Monitoreo de Riesgos dan cuenta de que de los 397 homicidios registrados, el 93 por ciento de las víctimas eran comparecientes ante la JEP, es decir, estaban participando en los casos de la jurisdicción, entregando información dentro de las investigaciones.

Las implicaciones en nuevos procesos de negociación

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Miller, nueva directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Foto: Captura de pantalla.

De otro lado, la continuidad de la violencia contra excombatientes envía un mal mensaje de cara a otros procesos de paz con otros grupos armados que se espera desmovilizar.



“Es un problema complejo para las autoridades manejar la seguridad de excombatientes, eso da malas señales hacia los que deponen las armas, de que se paga ese gesto con la muerte, también ante la comunidad internacional deja un mensaje de que matamos a quienes dejaron las armas, y le da señales negativas a quienes tienen armas y quieren dejarlas”, comentó Valencia.



Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dijo que es necesario hacer un llamado a todos los actores armados para que detengan los homicidios.



(Lea: Por no aportar verdad, JEP deja en firme expulsión del general (r) Jesús Arias Cabrales).



“No puede avanzarse seriamente en procesos de negociación si no se le pone un alto al asesinato de excombatientes (...) Sabemos que tenemos que ayudar a que las mesas de negociación con las disidencias avancen, pero también que sea una condición importante el respeto a los firmantes que dejaron las armas para venir a construir paz y democracia”, dijo.



Por esto, desde la coordinación nacional para la defensa de los firmantes de paz señalaron que es importante que las medidas de protección que se implementen sean más efectivas y eso comenzaría por la prevención de la estigmatización.



“La radiografía que tenemos da cuenta de que homicidios y desplazamientos, vienen precedidos de amenazas y estigmatización. En ese sentido, es importante que se consoliden las herramientas que garanticen el cumplimiento de los artículos constitucionales 11 y 12 y lo diseñado en el acuerdo de paz en el punto 3.4”, comentó el abogado Fagua, quien también resaltó la importancia de que se esclarezca “la impunidad” en la que han permanecido muchos de estos casos.

MARIA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

@MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia