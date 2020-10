Según exfiscal Martínez, Lozada debe ser juzgado por la Corte Suprema

Una nueva voz se sumó al debate sobre el futuro de los líderes de la extinta guerrilla de las Farc que hoy están en el Congreso. Néstor Humberto Martínez, quien asumió como Fiscal General en agosto de 2016 –tres meses antes de la firma del acuerdo de paz que permitió el tránsito de la vida armada a la política de ese grupo–, lanzó en entrevista con La W declaraciones polémicas sobre el panorama jurídico de los excombatientes.



De acuerdo con el exfiscal, luego de que Julián Gallo ('Carlos A. Lozada') aceptó su responsabilidad directa en el crimen de Álvaro Gómez, el caso debe ser evaluado por la Corte Suprema.



En palabras de Martínez: "Quien investiga y juzga a los congresistas, y ese es el caso de 'Lozada', de 'Catatumbo', de 'Timochenko', es la Corte Suprema de Justicia", por lo cual deberían renunciar a sus curules para que la JEP reasuma la competencia en sus procesos, según él.



Para soportar su afirmación, Néstor Humberto Martínez invocó la sentencia C-674 de la Corte Constitucional, que, dijo, se están "pasando por la faja".



Según mencionó, esa decisión dice que "cuando en la JEP obre información que pueda comprometer la responsabilidad de algún aforado constitucional, esta debe ser remitida automáticamente al órgano dispuesto por la constitución para realizar la investigación, juzgamiento o sanción, según el caso". Y agregó que los exguerrilleros en el Congreso son aforados constitucionales, por lo cual el caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia



Los miembros del partido Farc Rodrigo Londoño (i) y Carlos Antonio Lozada (d) fueron llamados a declarar por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Foto: EFE / Leonardo Muñoz

Este planteamiento, sin embargo, se vería enfrentado a lo que quedó consignado en el acuerdo de paz con las Farc. Expertos consultados por EL TIEMPO han coincidido en decir que el reconocimiento de verdad es lo que se les debe exigir a las Farc para seguir manteniendo los beneficios de la negociación en La Habana, como su participación en política.



De hecho, hay quienes han asegurado que, según el acuerdo de paz, para que sea incompatible el desempeño de un cargo de elección popular por parte de un excombatiente de las Farc, es necesario que este no haya dicho la verdad o la haya reconocido tardíamente, por lo cual debería enfrentarse a sanciones alternativas u ordinarias en la cárcel.

Sin embargo, el exfiscal esgrimió un argumento según el cual el juez natural de los excombatientes no sería la JEP en todos los casos. "La Corte Constitucional dispuso que los aforados constitucionales, los terceros y los agentes del estado no combatientes, no son del conocimiento de la JEP, sino de la justicia ordinaria", dijo Martínez.



Así las cosas, según su interpretación, la única posibilidad para que la JEP juzgue a los congresistas que pertenecieron a las Farc es que renuncien a su curul. Esto, porque al perder el fuero ya no sería la Corte Suprema la encargada de los casos, sino que "se reasume las competencias del juez natural, que es la JEP, y la JEP seguiría conociendo de las investigaciones, pero no en calidad de aforados constitucionales", reafirmó el exfiscal en un diálogo posterior en Blu Radio.

'Martínez está supremamente equivocado'

Poco después de conocerse las declaraciones de Néstor Humberto Martínez en la mañana de este jueves, aparecieron contradictores a su tesis. En entrevista con La W, la representante a la Cámara Juanita Goebertus calificó la interpretación del exfiscal como "leguleya y de mala fe".



Goebertus dijo que, en la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de creación de la JEP, es claro que esa jurisdicción especial debe conocer los procesos contra los congresistas de Farc "por el fuero de atracción".



Por su parte, el magistrado Alfredo Beltrán aseguró que Martínez "está supremamente equivocado". "Creo yo que no hay ese supuesto conflicto de competencia. Lo que dispone la norma, incorporada hoy en la Constitución, es que por las conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa con el conflicto armado, hay una competencia sobre la JEP, y esa competencia es prevalente sobre las demás actuaciones penales, disciplinarias o administrativas", dijo Beltrán en La W.

