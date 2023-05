Este jueves, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció que su gobierno tomó la decisión de declarar como no elegibles para entrar a ese país a tres exoficiales colombianos involucrados en graves violaciones de los derechos humanos.



Se trata del excoronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el excoronel Juan Carlos Figueroa Suárez y el exgeneral Iván Ramírez Quintero, además de cinco de sus familiares. Esta decisión, según Blinken, se tomó como apoyo al proceso de paz y a la JEP, ante la cual esos oficiales han negado su responsabilidad en crímenes ocurridos durante el conflicto armado.



El magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), habló con EL TIEMPO sobre este tema.

¿Sabe si vienen más decisiones de EE. UU. como la de estos tres oficiales?



Esto es una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo el derecho de Estados Unidos. Ellos tienen la capacidad para decir cuándo una persona puede o no entrar a su territorio y ellos deciden hacer estas restricciones sobre la base de análisis basados en información de la JEP y también de otras fuentes de información.



Nosotros no lo solicitamos y nuestros procedimientos siguen su curso con todas las garantías para los comparecientes, y por eso mismo, los que no aceptaron responsabilidad entran en la vía adversarial de la Jurisdicción, a ser acusados por Unidad de Acusación y a ser juzgados por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.



La decisión que Estados Unidos toma se dirige a ser una apoyo público al trabajo de la JEP, que recibimos, reconocemos y agradecemos y será de utilidad en el futuro.



El presidente de la JEP, Roberto Vidal. Foto: JEP

¿Cree que esta determinación del Departamento de Estado aporta a que los comparecientes se tomen más en serio sus responsabilidades en la JEP?

​

La embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack, estuvo en la mañana de hoy (4 de mayo) reunida con militares que han reconocido responsabilidad y han hecho aportes de verdad y que por esa vía han accedido a los beneficios y tienen todas las garantías de la JEP, y el gobierno de Estados Unidos se ha comprometo a acompañar a los comparecientes de cualquier origen que decidan hacer una contribución a la justicia transicional.



Esta decisión de hoy es sobre personas particulares y sí creo que manda un mensaje de que este ejercicio de la JEP de justicia transicional está siendo observado en el mundo y que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, son crímenes que no solo ofendieron a las víctimas sino que son ofensas a la humanidad en su conjunto. El mensaje es importante porque la comunidad internacional respalda nuestro trabajo.



¿Cómo avanzan en el Tribunal de Paz los casos de personas que sí reconocieron su responsabilidad?



Están avanzando muy rápido, esperamos tener muy prontas decisiones. Esperamos en 2 meses tener los primeros proyectos de sanción propia que le permitan a los comparecientes empezar a cumplir con la reparación, la ley permite el cumplimiento anticipado de las sanciones y estamos apuntando a ello.



¿Qué balance hace de su visita a Estados Unidos, la semana pasada?

​

Fue una visita muy intensa, el propósito era poner en conocimiento de manera directa a autoridades gubernamentales, del congreso y judiciales, de los avances de la JEP en este tiempo y el tipo de resultados y desafíos que tenemos.



Queríamos también señalar en Estados Unidos el carácter de la JEP como tribunal nacional, pero con autoridad para usar el derecho internacional, nuestra práctica tiene la vocación de convertirse en precedente en los procesos de paz. Esas dos propuestas fueron muy bien recibidas, comprendidas y nos mostraron un interés muy grande en nuestro trabajo. Ellos encuentran el valor que tiene este ejercicio del Estado colombiano, de constituir un tribunal al que se somete no sólo la antigua guerrilla, sino también miembros del Estado, que gana el respeto del país.



De otro lado, en el contexto internacional, tuvimos ocasión de visitas las Naciones Unidas y los diferentes órganos de la ONU, ellos nos decían que la JEP, que tiene un respaldo específico del Consejo de Seguridad de la ONU a través de la misión de verificación, es el ejercicio más interesante de construcción de paz en el mundo. No lo digo con la pretensión de decir que somos lo mejor, sino que ellos reconocen que hay un trabajo, avances, innovaciones y desafíos.



‘Estamos atentos a quiénes está aportando a la justicia transicional y quiénes lo están saboteando’: Beth Van Schaack

La embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack. Foto: JEP

Sobre la decisión del Departamento de Estado también se refirió, en rueda de prensa, la embajadora itinerante de Estados Unidos para la Justicia Global Penal, Beth Van Schaack.



En su intervención desde la sede de la JEP destacó que aunque hay varios ejemplos de acuerdos de paz en el mundo, Colombia es uno de los pocos países que ha tomado “medidas concretas para cumplir la promesa de justicia transicional: completar una sólida Comisión de la Verdad, establecer una nueva Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No cabe duda de que Colombia está demostrando al mundo que la justicia y la paz pueden ir de la mano”.



En ese sentido dijo que la decisión anunciada por Blinken permite a Estados Unidos promover la rendición de cuentas por parte de los funcionarios que cometen violaciones de los derechos humanos, así como impedir o disuadir la comisión de violaciones y abusos en el futuro. “Las personas que estamos señalando públicamente son los saboteadores que amenazan el buen funcionamiento del sistema de justicia transicional”, expuso.



Así mismo, dijo que hay personas dentro y fuera del poder que saben dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas y que la única forma de obtener la verdad es que comparezcan ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición creado por el Acuerdo de Paz de 2016.



También se refirió a los ‘falsos positivos’ y dijo que quienes los ordenaron, toleraron o encubrieron “deben rendir cuentas, al igual que los funcionarios que ordenaron, toleraron o encubrieron las violaciones de los derechos humanos durante el ‘Holocausto del Palacio de Justicia’ “ y dijo que el exterminio del partido político Unión Patriótica es otro caso que permanece envuelto en la impunidad.



Para la embajadora, la manifiesta falta de cooperación con las investigaciones de la JEP de los exoficiales señalados “es abominable y una afrenta a las víctimas. Su negativa a participar realmente en el proceso de la JEP debe abordarse, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional”.



Frente a los efectos del veto para su ingreso a los Estados Unidos, comentó que esperan que esto anime a otros comparecientes a cumplir con sus responsabilidades ante la JEP, la sociedad y las víctimas.

Además, ante la pregunta de si vienen más decisiones similares para quienes no acepten ante la JEP su responsabilidad por graves crímenes, Van Schaack aclaró que estas designaciones del Departamento de Estado son una decisión autónoma de esa cartera, con base en información de la JEP, de organizaciones de derechos humanos, y otras fuentes.



“Con estas tres esperamos dar un mensaje de que prestamos atención a quién está participando en la justicia transicional en Colombia bajo el acuerdo de paz, algunas de estas designaciones se hacen públicas y algunas permanecen privadas y de acuerdo con la ley pueden hacerse contra individuos que fueran miembros de las fuerzas militares, miembros de otros grupos armados o civiles. Este es apenas el comienzo del proceso de la JEP, estamos prestando atención a quién está participando genuinamente en el esfuerzo para reconstruir la sociedad colombiana y quién lo está saboteando”, agregó.

Finalmente, reiteró el apoyo de su gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz. “Estas designaciones reflejan la fe que tiene Estados Unidos en la JEP, nuestra esperanza es que otros vean el coraje de las comunidades sobrevivientes y de los excombatientes de reconocer su responsabilidad y buscar la reparación y alcanzar la reconciliación”, concluyó.



Por su parte el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, reiteró que su país apoya el esfuerzo y trabajo de la JEP para la implementación del acuerdo de paz.

¿Por qué están investigados en la JEP los tres exoficiales?

El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

Los tres exmilitares sobre los cuales recae la decisión de Estados Unidos de no dejarlos entrar a su territorio están investigados en casos de ejecuciones extrajudiciales, dos de ellos, y del exterminio de la Unión Patriótica.



En primer lugar, Publio Hernán Mejía es un coronel retirado del Ejército imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad dentro del caso 03 de la JEP, por 'falsos positivos'. Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, la JEP lo imputó como máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.



El coronel (r) Juan Carlos Figueroa también responde en el caso 03 de la JEP. Como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, la JEP lo imputó como máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 52 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

General Iván Ramírez Quintero en versión ante la JEP. Foto: JEP

Finalmente, el general (r) Iván Ramírez Quintero, está sometido a la JEP en el marco del caso 06, por la victimización de miembros de la Unión Patriótica. En su caso aún no hay una imputación y si bien el 11 de agosto de 2022 la Sección de Apelación de la JEP rechazó su sometimiento por su presunta responsabilidad en desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, sigue compareciendo ante la Sala de Reconocimiento por los crímenes ocurridos en el marco del caso 06.

