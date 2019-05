Los escenarios en el polémico caso del exguerrillero Santrich

La liberación de Jesús Santrich, ordenada este miércoles por la Corte Suprema de Justicia, tras admitir su condición de persona con fuero, como congresista de la Farc y, en consecuencia, asumir el proceso que el exjefe guerrillero tiene abierto en Colombia por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, dependerá de que la Fiscalía, tras consultas con otras agencias de seguridad del mundo, confirme que no hay órdenes de captura en su contra.



Esto fue lo que le dijo el fiscal general encargado, Fabio Espitia, al abogado del exguerrillero Eduardo Matyas. “Él nos ha dado garantías de que respeta el fallo de la Corte, que solo hace falta un protocolo necesario”, anotó Matyas.

Al referirse a la decisión de la Corte Suprema sobre Santrich, el presidente Iván Duque dijo este miércoles en la noche que, aunque es “respetuoso de la independencia de poderes”, espera que, “conforme a la evidencia”, se castigue al exguerrillero porque, según él, “es un mafioso” (...) “que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína”.

Santrich permanece en el búnker de la Fiscalía desde el 17 de mayo, cuando fue recapturado por agentes del CTI a la salida de la cárcel La Picota, solo minutos después de que recuperaba su libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en un fallo de primera instancia negó la solicitud de extradición de Estados Unidos por supuesta conspiración para enviar cocaína a ese país.



Este miércoles, la Fiscalía envió a la Corte Suprema el expediente que tiene contra Santrich, y a partir del cual el alto tribunal tomará las siguientes decisiones sobre el exguerrillero, que podría incluir una nueva recaptura.



Juristas consultados por EL TIEMPO afirman que el alto tribunal también podría citarlo para escucharlo en indagatoria y que, incluso, podría considerar que no hay suficientes pruebas contra Santrich para abrirle una investigación formal, con lo cual, mientras tanto, le abriría una indagación preliminar.



La decisión de la Corte Suprema de asumir el proceso que tiene el exguerrillero en Colombia se dio tras analizar una petición de la defensa de Santrich que consideró que, por ser congresista del partido Farc, su caso era de competencia de la Corte (que investiga a altos funcionarios con fuero) y no de la Fiscalía. El tribunal le dio la razón y le ordenó al ente acusador poner al exguerrillero en libertad y remitirle el expediente que tiene contra él.



En su fallo, la Corte argumentó que si bien Santrich no ha tomado posesión de la curul en la Cámara por estar detenido desde el 9 de abril del 2018, la condición de aforado se adquiere desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral acredita la condición de congresista, como ocurrió con el exguerrillero en julio del 2018. La Corte también recordó que esta semana el Consejo de Estado le mantuvo esa investidura al resolver una demanda que alegaba que debía perderla porque no se posesionó.



En el caso Santrich está pendiente la decisión de la JEP frente a la apelación que presentó la Procuraduría contra el fallo de primera instancia de ese tribunal, que no concedió la extradición del exguerrillero a Estados Unidos y ordenó su libertad, el pasado 15 de mayo.



En ese fallo, la JEP dijo que el material que le enviaron con la acusación de Estados Unidos a Santrich era insuficiente para determinar si el supuesto delito de conspirar para enviar cocaína a ese país ocurrió después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, el primero de diciembre del 2016.



A partir de esa fecha, cualquier exintegrante de esa guerrilla que cometa delitos queda por fuera de la justicia especial para la paz.



En su apelación, la Procuraduría dijo que la decisión sobre la solicitud de extradición le corresponde a la Corte Suprema porque, según el Ministerio Público, del expediente de la justicia estadounidense podía deducirse que el delito del que acusa a Santrich ocurrió después del 1.° de diciembre del 2016.

Escenarios jurídicos

El caso es que si en segunda instancia la JEP acepta la apelación de la Procuraduría, lo que debe seguir es que deje en manos de la Corte Suprema la solicitud de extradición. Y si la Corte concede la extradición del exguerrillero, debe suspender el proceso que tiene abierto en Colombia porque no se puede sancionar dos veces a una persona por un mismo hecho, en este caso, narcotráfico.



La otra posibilidad es que la Corte niegue la extradición del exguerrillero. Así, el tribunal continuaría con el proceso que Santrich tiene en el país. También podría aplazar su extradición hasta que cuente en la JEP la verdad sobre sus delitos.

‘Puede asumir su curul’

Sobre la posibilidad de que Jesús Santrich asuma su curul en la Cámara de Representantes, el experto en temas electorales Alfonso Portela sostiene que “puede posesionarse de manera inmediata porque, según la demanda de pérdida de investidura y los argumentos del Consejo de Estado, no se pudo posesionar en su momento porque estaba privado de la libertad”.



También Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Electoral, señala que Santrich puede posesionarse, “ previo cumplimiento del procedimiento administrativo”.



Esto significa que Benedicto González, quien lo reemplaza en la Cámara, debe dejar primero el cargo para que Santrich presente la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral que lo reconoce como representante. González dijo que está listo para darle la curul a Santrich.

