Los escenarios en el caso Santrich tras petición de pruebas a EE. UU.

Por considerar que la información que recibió de la Fiscalía General es insuficiente para determinar si la conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, que le atribuyen a Jesús Santrich, ocurrió cuando ya estaba en firme el acuerdo de paz con las Farc –en este caso quedaría en manos de la justicia ordinaria–, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió pedirles este jueves a las autoridades estadounidenses las pruebas en las que soporta la solicitud de extradición del exjefe guerrillero.

“Las pruebas son el medio que garantiza una debida motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan el derecho al debido proceso probatorio”, dijo concretamente la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, a la que le corresponde definir si Santrich cometió un delito después del primero de diciembre del 2016, día en el que el Congreso ratificó el acuerdo de paz con las Farc.



Pero, además, los magistrados de la JEP se dieron un plazo de 40 días para recibir las pruebas que le piden a la justicia de Estados Unidos, a través de la Cancillería y de la propia Fiscalía General de la Nación.



Tras este lapso, y con las pruebas que espera recibir, definirá si Santrich queda por fuera de la justicia para la paz y pasa a estar en la justicia ordinaria.

Las 3 posibilidades

Si este fuera el caso, la extradición del exguerrillero, preso desde el 9 de abril, quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y si este tribunal la avala, solo quedaría pendiente la firma del presidente Iván Duque, quien ha sido enfático en que no dudará en autorizar la entrega del exjefe guerrillero si cometió el delito que le atribuyen después de la firma del acuerdo final de paz.



Un dato importante para este escenario es que un Gran Jurado de Estados Unidos avaló las acusaciones de la DEA contra Santrich. En todo caso, otra posibilidad es que la Corte Suprema colombiana considere que primero están las obligaciones del exguerrillero con la verdad para sus víctimas, y que debe permanecer en el país hasta que esto ocurra.



El antecedente de este escenario es el debate que hubo en Colombia frente a los 14 exjefes paramilitares extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo del 2008 porque estaban incumpliendo el acuerdo de paz.



La discusión se dio en torno a si debían responder primero ante la justicia colombiana por los crímenes atroces, o ante la justicia estadounidense, por tráfico de cocaína.



Incluso, hacia adelante, se postergaron otras extradiciones para que los acusados de enviar cocaína a ese país respondieran primero a sus víctimas en Colombia. Ocurrió, por ejemplo, con el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.



En el caso Santrich, un tercer escenario es que la justicia estadounidense, apelando a su autonomía y al tratado de extradición que tiene con Colombia, decida no remitir a la JEP las pruebas que tiene contra el exjefe guerrillero, preso hoy en La Picota, cárcel de máxima seguridad.



De hecho, nunca ha ocurrido que la justicia colombiana pida pruebas. Se ha limitado a revisar que la identidad del acusado corresponda con la del detenido.



En este sentido, el abogado penalista Abelardo de la Espriella afirma que “la extradición no admite un debate probatorio porque sería un juicio previo en Colombia a ver si lo extraditan, y eso no es lo que dice la ley”. Asegura que, “según la ley vigente, lo único que se requiere es la individualización de la persona acusada, investigada, y la respectiva solicitud de autoridad judicial competente de Estados Unidos”.



Pero Fabio Humar, otro penalista, sostiene que en el caso de Santrich, la justicia de Estados Unidos debería, por lo menos, entregar “pruebas que demuestren que el delito del que se lo acusa ocurrió después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz”.



El caso del exguerrillero lleva ya seis meses en el limbo jurídico y, por ahora, la única posibilidad de que salga de ahí es que la justicia de Estados Unidos envíe a la JEP las pruebas que tiene contra el exguerrillero.



De lo contrario, se mantendría la condición que la JEP alega para no haber resuelto la situación: que no hay información suficiente para determinar la fecha del delito que le atribuyen.



El caso es tan polémico que dos magistradas de la Sección de Revisión del Tribunal de Paz salvaron voto este jueves. Y una de ellas sugiere que la decisión de pedirle las pruebas a Estados Unidos pone en duda la investigación de Estados Unidos, con lo que ella no está de acuerdo.

Sala especial para los militares, a un paso de hundirse

El uribismo y sectores de Cambio Radical fueron derrotados el jueves luego de que el proyecto de acto legislativo que crea una sala especial para los militares en la justicia de paz quedara prácticamente hundido, en el Congreso. Un bloque de senadores que defiende la integridad del acuerdo de paz se salió de la Comisión I, donde se votó la iniciativa, e impidió que se alcanzaran los apoyos necesarios. Aunque en estricto rigor las cuentas dan para que el proyecto sea aprobado, lo visto ayer mostró que quienes quieren modificar lo pactado no la tendrán fácil en el Capitolio.



REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

EL TIEMPO

Twitter: @JusticiaET y @PazELTIEMPO