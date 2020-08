Falso: la JEP no ha declarado inocente a ningún miembro de Farc

Una noticia falsa está siendo difundida a través de Twitter, señalando que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "declaró inocente" al exjefe de las Farc, hoy senador del partido homónimo, Carlos Antonio Lozada.

La publicación fue hecha por el abogado de la Universidad de La Sabana Santiago Mora Restrepo, quien además de presentar la afirmación, no dice en qué la sustenta.



Según él, la JEP "declaró inocente al criminal Carlos Antonio Lozada de los delitos de aborto forzado, reclutamiento de menores, pedofilia, secuestro y tortura de menores".

La @JEP_Colombia declaró incocente al criminal @Carlozada_FARC de los delitos de aborto forzado, recultamiento de menores, pedofilia, secuestro y tortura de menores.



Los testimonios, sufrimiento y dolor de @CorpoRosaBlanca no valieron de nada!



INDIGNACIÓN NACIONAL! — Santiago Mora Restrepo (@SantiagoMoraRe1) August 22, 2020

Su trino acumula en la tarde de este sábado más de 1.600 retuits y comentarios e igual cantidad de "me gusta", a pesar de no ser cierta.



La JEP tiene abierto un macrocaso que investiga ese tipo de hechos con menores de edad. Se trata del caso 07, sobre "reclutamiento y utilización ilícita de menores de edad en el conflicto armado".



En el marco de ese caso, Lozada, cuyo nombre de pila es Julián Gallo Cubillos, está citado a rendir versión el próximo 3 de septiembre.



En este momento, 15 antiguos jefes de las Farc comparecen ante esa justicia por ese caso, en diligencias que comenzaron el 18 de agosto y, en su primera fase, están programadas hasta el 7 de septiembre.



Otra razón por la que la información difundida es falsa es que ninguna de las investigaciones de la JEP está en el momento procesal en que se pueda condenar o absolver a nadie.



Hasta ahora, siete macrocasos han sido abiertos por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Al llegar al final de estos en esta primera etapa, que es de instrucción, se formula un escrito de determinación de hechos y conductas con base en el cual los señalados aceptan o no su responsabilidad sobre estos.



Para que alguien sea condenado o absuelto, hace falta el paso siguiente, que es que los casos lleguen al Tribunal para la Paz, donde una sección está encargada de recibir los procesos en los que se acepta responsabilidad y otra sección de aquellos en los que los comparecientes no acepten su responsabilidad.



El caso de reclutamiento de menores, que también investiga hechos de violencia sexual, es el que se abrió más recientemente y, después de resolver recursos jurídicos interpuestos por la defensa de Farc, ya está en la etapa de versiones.



Después de las versiones, las víctimas y la Procuraduría pueden presentar observaciones, pedir ampliaciones, práctica de pruebas, entre otras medidas para que los comparecientes aportan verdad plena y exhaustiva sobre los hechos que se investigan.

