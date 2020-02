Samper hablará de sus casos más polémicos ante Comisión de la Verdad

En octubre, cuando acudió por primera vez a la Comisión de la Verdad, el expresidente Ernesto Samper capoteó el tema del proceso 8.000 e hizo entender que no tenía más que decir respecto a la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial en 1994. Sin embargo, ese será uno de los temas centrales de su segunda contribución, este jueves, desde las 10:00 a.m.

Samper es, hasta ahora, el único expresidente que ha acudido a esa instancia de esclarecimiento de la verdad del conflicto. Lo hace de manera voluntaria, pues los exmandatarios no están obligados a hacerlo.



Además del proceso 8.000, Samper también se referirá en este espacio público a lo que ha llamado "la conspiración" contra su gobierno y el asesinato del líder conservador y candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado.



En la sesión pasada, el 16 de octubre, Samper se refirió al tema de las drogas en el conflicto y reconoció errores en la estrategia de lucha contra este flagelo: la fumigación aérea, no haber expulsado al entonces embajador Miles Frechette y no aprobar las normas que reglamentaran la extradición.



Además, habló sobre el papel de la política antidrogas de Estados Unidos en el conflicto de Colombia.



