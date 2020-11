¿Como presidente de la JEP tiene un plan para mejorar su credibilidad?

El nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, acepta el reto de mejorar la credibilidad de la JEP. Sin embargo, defiende su agilidad. ‘En unos 45 días se va a sacar la primera decisión de fondo en determinación de hechos y de conductas’.

Usted acaba de asumir la presidencia de la JEP. ¿Está consciente de que medio país está esperando resultados más concretos?

Soy plenamente consciente de las finalidades de la JEP. De su importancia para estabilizar el proceso de paz. Y asumo la responsabilidad correspondiente.



¿Entonces, cómo ha pensado mejorar este déficit de credibilidad?

Son ciertos sectores los que tienen esa percepción equivocada de lentitud de la JEP. Por el contrario, si se hace un análisis comparativo, en Colombia, y yo creo que el parámetro más cercano es Justicia y Paz, que demoró más de cuatro años para sacar su primera decisión en el caso famoso de El Aro, le impuso a un paramilitar, además de muy mediana importancia, una sanción por falsedad en documento público. Progresivamente mejoró y hoy es un referente muy importante. Y, al mismo tiempo, si se compara con indicadores de tribunales internacionales, por el contrario, es la justicia transicional, hasta el presente, más ágil.

¿Cómo puede demostrar esa afirmación?



Con los siete macrocasos abiertos, que avanzan de manera sostenida, y que muy pronto van a dar lugar a decisiones importantes, siempre con la garantía del debido proceso.



¿La JEP no investiga homicidios sueltos?

No y en esa materia ha habido una confusión. Se trata de investigar crímenes de sistema. Estamos hablando de 300.000 víctimas. Universos de delitos que tienen que estar sistematizados en términos de patrones. Justamente, eso hemos hecho en apenas dos años y medio, porque el problema de la ley estatutaria fue muy grave para esa demora. Pero creo que en unos 45 días se va a sacar la primera decisión de fondo en determinación de hechos y de conductas.



¿Y qué sigue?

Un procedimiento ágil, que es llamar a los mencionados, aceptan responsabilidad, ofrecen verdad exhaustiva, o se va realmente a un procedimiento adversarial, donde van a enfrentar otro tipo de sanciones.

Yo sí cuento los 3 años en que no ha expedido la JEP una sola resolución de conclusiones, sin las cuales no puede asumir competencia penal en ningún caso. La JEP todavía está en la etapa de indagaciones, escogiendo a ver cuáles son los procesos con los que quedará, de acuerdo con la política de priorización…



Los siete macrocasos son fruto precisamente de la priorización. La JEP tiene como insumos principales las investigaciones y sentencias que han sido expedidas antes de que comenzara su funcionamiento. Todos los jueces, fiscales, la justicia penal militar, Fiscalía tienen que enviar ese grueso de investigaciones y elaborar unos informes. Se ha sistematizado toda esa información. Que es gigantesca, son cincuenta años, y de una enorme complejidad. Y a partir de allí se construyen estos macrocasos, de los cuales hay dos supremamente avanzados. La función nuestra es más de contrastación. A partir de allí, en un tiempo bastante definido y acordado, tienen que aceptarse o no esas especies de imputaciones y con base en eso se dictan las resoluciones. Una tarea muy difícil, y se van a definir cosas muy importantes, como, por ejemplo, si los aportes de verdad no son suficientes o si son contradictorios, si hay silencios, si hay reticencias y si son máximos responsables.

Usted salió con la teoría, en su primera declaración como presidente, de que la Fiscalía no le había entregado 25.000 horas de grabación de ‘Santrich’, que servían como base para poder establecer la famosa fecha de la comisión de su delito. Pero qué curioso, para la Corte Suprema sí resultaron suficientes esas pruebas...



No sé a qué te estás refiriendo. Precisamente, esa investigación de narcotráfico a ‘Santrich’ ya es fruto del trabajo de la Sección de Revisión de la JEP. Que sí advierte que puede haber pruebas de que presuntamente se ha podido cometer el delito de narcotráfico, y por eso le hace la remisión a la Corte Suprema de Justicia, en la condición naturalmente de aforado de ‘Santrich’. De modo que no es que la Corte Suprema entonces hizo rápidamente lo que no hizo la JEP.



Por favor, acláreme eso…

Decir la fecha parece algo muy sencillo. Si lo fuera, no era necesario establecer una competencia judicial en la Constitución y crear la garantía de la no extradición en estos casos. No. Es evaluar la conducta para determinar la fecha. Es como decir sí, María Isabel almorzó con el señor Pedro el día tal, a tal hora.



Sí, pero no le corresponde decir qué conversó María Isabel con Pedro, ni qué pactaron ni cuántas ‘televisiones’ intercambiamos. Solo cuándo almorzamos. Y la JEP dice, sí, almorzaron en tal fecha. Listo, pero no tiene que entrar a evaluar yo qué hice en ese almuerzo, y si fue delictuoso. Es lo que ustedes, a mi manera de ver equivocadamente, dicen que sí tenían que hacer en el caso ‘Santrich’. Ustedes sencillamente tenían que decir si esa reunión que aparece en esas imágenes sí se efectuó antes de determinada fecha. Y había muchos elementos probatorios para decir que sí.



Evaluar la conducta para determinar la fecha es muy distinto a decir la fecha. Hay que tener un sustrato empírico para determinar ese equis, que es precisamente el narcotraficar. Aquí no hubo pruebas. Se habla de 24.000 audios y lo que se le entregó a la Sección de Revisión fueron solamente 12 audios, y de ellos, me dicen los magistrados, podían descartarse prácticamente todos. Se entrega por parte de la Fiscalía una memoria USB, de una manera informal, con audios dentro de una investigación realizada en contra de Marlon Marín Marín. No había cadena de custodia, ni actos de legalización de control posterior al control previo. Y lo otro, el famoso video. Se conoció al día siguiente de la decisión. Primero sin audio, y luego con un poquito.

¿De quién es la culpa de que ‘Santrich’ esté hoy en el monte, disparando contra Colombia, otra vez?

No es de la JEP. No somos competentes para delitos anteriores al 1.º de diciembre de 2016. Además, le corresponde al Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, preservar el orden público y a la JEP ‘Santrich’ no se le fugó de ninguna manera. ‘Márquez’ no se le escapó a la JEP, sino al Estado colombiano.



Pero la JEP termina decretando la libertad de ‘Santrich’. ¿Por qué la JEP no le respondió el recurso al Procurador para impedirlo?



Muy buena pregunta. Naturalmente, la JEP respondió el recurso. Pero cuando se dicta la sentencia del Tribunal para la Paz, este señor ya no es compareciente ante la JEP, ya está por fuera de la jurisdicción.



Pues, claro, ya se les había volado…

No se nos había volado a nosotros, se le había volado al Estado colombiano.

Pero las autoridades judiciales eran las que hubieran podido impedirlo si hubieran tomado las decisiones a tiempo…

Bueno, entonces te repito, esto termina por falta de pruebas. No podemos incurrir, en la Sección de Apelación, en una contradicción: ‘Santrich’ ya no es compareciente.



¿Qué va a pasar con el senador Carlos Lozada? Porque él es aforado y su juez natural es la Corte. ¿Si quiere comparecer ante la JEP, debe renunciar a su investidura?

Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. Sin duda alguna él es senador, él tiene fuero, ¿ya? Pero para delitos cometidos referidos al conflicto armado, la JEP es la autoridad judicial competente.



¿La Fiscalía continúa con la competencia sobre aquellos delitos cometidos por los que volvieron a la clandestinidad?

Tratándose de disidentes, es la autoridad de investigación en esa materia.

Pero resulta que la Corte Constitucional metió la cucharada en un momento dado, diciendo que la Fiscalía no podía practicar diligencias en temas que le correspondían a la justicia transicional… ¿Será que hay temas que en este momento en Colombia nadie está pudiendo investigar?



No. La Fiscalía tiene una competencia con restricciones, pero que no le impide investigar. Una cosa son diligencias, que se libren órdenes de captura y demás, eso no puede hacerlo, pero el resto lo tiene que seguir investigando.



¿La JEP está de acuerdo con amnistiar delitos de reclutamiento de menores entre 15 y 18 años, algo manifiestamente prohibido en los crímenes internacionales?

Estos delitos no son amnistiables internacionalmente.



¿Me puede asegurar que hasta ahora la JEP no ha amnistiado reclutamiento de menores de edad?



Mire, yo no… De acuerdo con lo que yo sé y hasta donde llega mi conocimiento, no, pero, de todas maneras, es un punto en el que efectivamente hay que aplicar las normas internacionales e internas.

¿A usted le gusta, como magistrado de la JEP, que las Farc escojan caminos para contar su verdad parcial, como escribirle cartas de agradecimiento al expresidente Santos?



Los aportes de verdad se hacen ante la JEP. Tienen que señalar de manera exhaustiva todos los elementos propios de ese aporte de verdad.



¿Lozada y Timochenko tienen que comparecer ante la Fiscalía por lo menos como testigos de esos miembros de las Farc que no se acogieron a la justicia transicional y que también participaron como miembros de la cúpula en el asesinato de Álvaro Gómez y de los atentados contra Germán Vargas?



Eso le compete a la Fiscalía. Pero frente al deber de decir la verdad ante la JEP habrá que armonizar eso con las competencias propias de la Fiscalía, en lo que tiene que ver con la investigación sobre desertores y disidentes.



El caso de corrupción del fiscal de la JEP le dio la vuelta al mundo, cuando recibía unos dólares por debajo de una mesa. ¿Puede tener el país la seguridad de que bajo su presidencia, la JEP ha quedado blindada frente a temas de corrupción?



Acto absolutamente deplorable. Pero creo que los jueces de la JEP son honorables.



¿Y son neutrales? Porque tampoco termina la controversia…



Lo aseguro completamente. Ellos son agentes de la justicia.

¿Usted qué autocrítica le haría a la JEP?



Pregunta difícil. Hay una muy mala percepción de la JEP en algunas personas. Cualquier institución es perfectible. Así como el insumo principal de la JEP son los informes que le debe y le debieron entregar la Fiscalía, la justicia ordinaria, las autoridades de control, habría sido muy importante desde el principio tener una unidad para establecer la calidad de esos insumos. Muchos de estos no reúnen, o no tienen, las calidades suficientes para sistematizar la información. Los esfuerzos de la JEP han sido enormes, porque los insumos no fueron los mejores. Es un problema que se ha venido solucionando. Precisamente hoy tenemos una unidad muy importante dentro de la JEP que es el Grai, Grupo de Análisis de la Información, que ya con tecnología moderna y profesionales ha depurado buena parte de la información procedente de autoridades y también de organizaciones.



¿Aspiraría a que antes de que se vaya de su presidencia, alguno de los miembros de la cúpula de las Farc esté efectivamente bajo medida restrictiva y no legislando en el Congreso?

​

Aspiraría a que los máximos responsables figuren ya en las primeras resoluciones de conclusiones, tanto de las Farc como también de la Fuerza Pública y de terceros. Estamos comprometidos en un esfuerzo gigantesco, con el objeto de que al término de estos dos años buena parte de las resoluciones de conclusiones impulsen las sentencias que tendrá que dictar el Tribunal para la Paz.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @MIsabelRueda