'Que dignifiquen a víctimas': de Roux sobre reunión Timochenko-Mancuso

Antiguos enemigos a muerte, que comandaron dos de los grupos que más violencia desataron en Colombia –las Auc y las Farc–, se reunieron ayer para dar los primeros pasos de un encuentro, solicitado por ellos mismos, para contar su verdad y aceptar responsabilidades por sus delitos ante la Comisión de la Verdad.



Se trata del exparamilitar Salvatore Mancuso y el exguerrillero Rodrigo Londoño (Timochenko), quienes se comprometieron a aportar al esclarecimiento del conflicto. En entrevista con EL TIEMPO, el padre Francisco de Roux, presidente de la comisión, se refirió al acto.

¿Cuál es el valor de este encuentro?

Significa fundamentalmente dos cosas. Primero, que dos muy importantes líderes de la guerra, desde las posiciones totalmente antagónicas, se presentan ante los colombianos para contribuir a la verdad, para ponerse delante de las víctimas y responder a sus preguntas, cuestionamientos y reclamos.

Y, segundo, dar un gesto de reconciliación, porque se ponen juntos, acuerdan participar juntos en el encuentro y muestran que su determinación es la de nunca más volver a la guerra.



De Roux (centro, a la derecha) presidió el encuentro. Mancuso (derecha) se conectó vía remota desde una cárcel en EE. UU. Londoño (izquierda) participó virtualmente desde su casa. Foto: Comisión de la Verdad

¿Cómo será la próxima reunión?

Va a ser el 21 de abril, y no solamente participarán Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, sino que se espera que logremos la participación de otros exparamilitares y exguerrilleros.



Pero, sobre todo, tendremos la presencia de las víctimas de todos los lados, y muy en particular, las de las comunidades afro, indígenas y campesinas, como se había ido preparando ya en conversaciones con ellos. Ojalá también pudiésemos tener terceros que participaron en el conflicto. Distinto a la JEP, la comisión está abierta a la participación de todos, para que contribuyamos a la comprensión de lo que nos pasó en el conflicto.



Muy seguramente será una mezcla entre virtual y presencial, habrá también medios de comunicación y miembros de la comunidad internacional.

El padre Francisco de Roux y, al fondo, conectado virtualmente, Rodrigo Londoño. Foto: Comisión de la Verdad

¿Ya se definió cómo serán los aportes de verdad?

Nosotros no aceptamos que esto sirva para la glorificación de quienes cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, sino que esperamos que se dignifique a las víctimas, y ponernos todos en cuestiones muy concretas para que el conflicto armado interno en Colombia nunca más se vuelva a repetir. La forma en que organizaremos el encuentro hace parte de la construcción de la ruta.



Este mes va a ser de conversaciones , porque un asunto tan delicado, de tanta responsabilidad, requiere el mayor cuidado para que tenga los resultados más positivos en términos de esclarecimiento del conflicto, comprensión de lo que nos pasó y caminos hacia un futuro de reconciliación y de no repetición.

Han quienes ponen en tela de juicio los intereses de Mancuso y Londoño con esta reunión...

Siempre, quien participa en escenarios como estos, tiene intereses. Por eso, la Comisión de la Verdad hace prevalecer su interés: tomamos lo que nos importa, que es el reconocimiento ante las víctimas, la aceptación de responsabilidades, pero la comisión no es un ente jurídico, y las cosas que se digan acá no tienen ningún valor judicial. Ni servimos de puerta para entrar a la JEP ni garantizamos ninguna ventaja judicial de ningún tipo. Se trata de la verdad de cara al país.



Mancuso habló de que se llegaría a una verdad más profunda. ¿Qué piezas del rompecabezas se pueden llenar con su aporte y el de Londoño?

El conflicto colombiano no fue solamente una confrontación entre paramilitares y guerrilleros, sino que detrás había otras cosas. En esto jugaron cantidades de intereses: militares, económicos, políticos, territoriales, de apoderarse de la riqueza ecológica y minera del país.



El conflicto tiene que mirar todas esas complejidades en las que, entre otras cosas, juega un papel muy importante el narcotráfico, y creo que Mancuso se estaba refiriendo a incorporar todo eso, para realmente comprender qué fue lo que pasó, porque obviamente hay responsabilidades de terceros y de agentes del Estado.

El exparamilitar Salvatore Mancuso continuará su proceso de aporte de verdad desde la prisión en Giorgia, EE. UU., donde está recluido desde 2008. Foto: Comisión de la Verdad

¿Cuál es su mensaje de cara a lo que se viene?

Yo quiero invitar al país a que tengamos confianza. La comisión quiere aceptar esta difícil e importantísima responsabilidad de ser un contenedor de todas estas cosas que están en el esfuerzo de llegar a la verdad en Colombia, y de encauzarlas en un camino hacia la reconstrucción de la paz que todavía no tenemos. No le tengamos miedo a la verdad. Pero tampoco pensemos que lo que cualquier persona dice ante la comisión es la verdad, para nosotros es su punto de vista.



A partir de allí, a base de esclarecimientos, podemos llegar a tener confianza en que Colombia tiene futuro, y que los niños y las niñas del país tienen posibilidades distintas, que no tengamos que repetir los 9 millones de víctimas que llevamos encima.



JULIÁN RÍOS MONROY

En Twitter: @julianrios_m

Redacción Justicia