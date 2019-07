Entregan a la JEP informe de asesinatos en universidades

La Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió este martes un informe en el que se documentan 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes de

universidades públicas, sindicalistas, trabajadores y profesores durante el conflicto armado colombiano.

El documento, titulado "Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)", se elaboró en colaboración con un grupo de maestros de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, detalló en un comunicado la asociación española Jorge Adolfo Freytter Romero.



Para elaborarlo, una delegación de la asociación viajó a Colombia en 2018 para conocer de primera mano los testimonios de las víctimas de "persecución política" en foros en Bogotá, así como en Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe colombiano.



La asociación Jorge Adolfo Freytter Romero tiene sede social en Bilbao y agrupa a víctimas del conflicto armado colombiano que se encuentran en el exterior.



El objetivo de este informe es poner el foco en "algunas de las consecuencias que el Estado y el paramilitarismo han generado con la sistemática vulneración de Derechos Humanos contra estudiantes, profesores/as, sindicalistas y trabajadores/as de las

universidades públicas colombianas en el siglo XXI", según los autores.



Además, también pretende aportar "a la Construcción de Paz desde una perspectiva de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición reconociendo y reivindicando abiertamente a todas las víctimas producidas por el conflicto interno en las universidades del país".



En la elaboración del informe -coordinado por el profesor Miguel Ángel Beltrán (Universidad Nacional de Colombia), María Ruiz Aranguren (profesora de periodismo de la Universidad del País Vasco) y Jorge Freytter Florián- también han colaborado organizaciones sociales y sindicales colombianas.



Entre ellas se encuentran abogados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Equipo Jurídico Pueblos y Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza.



El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, fue creado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc en noviembre de 2016.



EFE