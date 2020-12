Esto dijo Farc ante JEP sobre entrega de bienes para reparar víctimas

El próximo 31 de diciembre se acaba el plazo que el Gobierno les dio a los ex-Farc para que entreguen los bienes conseguidos en medio del conflicto. Rodrigo Londoño y Pastor Alape, suscriptores del inventario del grupo, le solicitaron desde el mes de mayo a la JEP que los escuchara para exponer las dificultades que ha tenido el proceso de entrega de estos bienes, cuya monetización será usada para reparar a las víctimas del conflicto armado.



(Le puede interesar: Por genocidio de la UP citan a declarar a dos generales en retiro)

La diligencia se llevó a cabo ayer, ante la Sala de Reconocimiento de la jurisdicción, y contó con Alape como vocero de la extinta guerrilla.



Aunque el excombatiente dijo que están comprometidos con la entrega de los bienes, no se logrará cumplir con el plazo fijado. Esto, explicó Alape, porque hay dificultades para la recepción de estos elementos, tanto de parte del Gobierno como de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



(Además: Unidad de Búsqueda recibió 9.058 solicitudes para ubicar desaparecidos)



Hasta el momento, los ex-Farc han entregado más de 2.000 millones de pesos en efectivo, 450.000 dólares y oro subastado en más de 40.000 millones de pesos. Además, 244 inmuebles, que suman más de 90.000 hectáreas, están en proceso de análisis para ser recibidos, según contó Alape.



(Siga leyendo: Lo que se sabe de ex-Farc que tendrían datos de crimen de Álvaro Gómez)



Pidieron, para cumplir con la entrega de bienes, garantizar el ingreso al patrimonio autónomo de aquellos bienes que, por no existir la normatividad, no han podido ser tramitados por la SAE. Asimismo, que se tomen medidas de custodia de los bienes, pues varios fueron hurtados o quedaron bajo el control de nuevos actores armados ilegales.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com