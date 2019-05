En vivo: Jesús Santrich, recapturado, llega al búnker de la Fiscalía

Luego de dos días de conocerse el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ordenaba la libertad de Jesús Santrich y su no extradición, el excomandante guerrillero salió de la cárcel La Picota este viernes.



Sin embargo, y de forma inmediata, fue recapturado.



Aunque se cumplió el habeas corpus ordenado por Tribunal Superior de Bogotá, había una orden de captura, porque aunque la JEP ordenó no continuar el trámite de extradición, dijo que la investigación por narcotráfico sigue vigente y debe ser investigada en Colombia.(Le puede interesar: ¿Por qué recapturaron a Jesús Santrich?)

La orden la dictó un juez de garantías a petición de la Fiscalía General de la Nación.



A su salida, se le vio decaído, en silla de ruedas y rodeado por guardias del Inpec. Esto, después de 13 meses en prisión como consecuencia del proceso en su contra por presuntamente participar de un envío de cocaína a Estados Unidos.



El pasado miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad del exjefe de las Farc Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich.



La JEP además decidió frenar la extradición a Estados Unidos de Santrich, al considerar que no hay pruebas que determinen la fecha en la que presuntamente habría conspirado el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.



La boleta de salida del excomandante de las Farc fue firmada por la Fiscalía, tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el miércoles en la noche acatando la decisión de la JEP y fue comunicada ese mismo día al Inpec para comenzar con el trámite de la liberación.



Fue liberado después de casi 48 horas de la firma de la boleta de libertad por parte de la Fiscalía. En las afueras de la cárcel La Picota ha habido tensión ante la espera de su liberación debido a que Santrich se autoinfligió heridas leves, de las cuales ya está fuera de peligro.



Por su parte, el Tribunal de Bogotá ordenó su libertad inmediata y pidió investigar a las autoridades que dilatan su salida.



EL TIEMPO le cuenta, minuto a minuto la situación.

Minuto a minuto

Viernes 17 de mayo

5:40 p.m. Santrich llega al búnker

En un helicóptero fue trasladado Jesús Santrich desde la cárcel La Picota hasta el búnker de la Fiscalía, donde permanecería detenido hasta que se realice su legalización de captura por parte de un juez de control de garantías.

5:16 p.m. 'Se han incorporado nuevas evidencias'

"Dentro de esas nuevas evidencias se obtuvo por fiscales colombianos, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la declaración del señor Marlon Marín Marín" (sic), dice la comunicación oficial de la Fiscalía.

5:10 p.m. Un helicóptero espera en La Picota

Hay expectativa por el procedimiento que se seguirá tras la recaptura de Santrich, pues esta debe ser legalizada ante un juez de control de garantías.

Un helicóptero aterriza en La Picota tras la recaptura a Jesús Santrich. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

5:08 p.m. Lo que dice la Fiscalía sobre la recaptura

Fiscalía dice que "cumplió con cabalidad" procedimiento en caso Santrich y se basa en fallo de la JEP para proceder a recapturar al excomandante guerrillero. Le imputan concierto delinquir con fines de narcotráfico.

5:07 p.m. ¿Por qué recapturaron a Santrich?

De acuerdo con la Fiscalía, la nueva captura fue motivada por el video de siete minutos que se conoció este miércoles y por declaraciones en Estados Unidos de Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez también implicado en el caso y quien fue aparentemente el promotor del negocio de narcotráfico en el que resultó implicado el exjefe guerrillero.



(Lea aquí todo el análisis)

4:55 p.m. Santrich fue recapturado

Aunque se cumplió el habeas corpus ordenado por Tribunal Superior de Bogotá, en contra del exjefe guerrillero, había ya una orden de captura en su contra, porque anque la JEP ordenó no continuar el trámite de extradición, dijo que la investigación por narcotráfico sigue vigente y debe ser investigada en Colombia.

Todavía en silla de ruedas, Jesús Santrich fue recapturado por agentes del CTI de la Fiscalía. Foto: Fiscalía.

4:47 p.m. Fuerte esquema de seguridad

Guardias del Inpec y agentes de la Policía Nacional custodian la salida de Santrich de La Picota para evitar que haya cualquier tipo de disturbios.

4:40 p.m. Santrich sale de prisión

En cumplimiento de la orden de la JEP, tras presiones de simpatizantes y hechos que todavía es necesario esclarecer, Jesús Santrich fue dejado en libertad este viernes en la tarde.

Jesús Santrich, en silla de ruedas, alcanzó a pasar las dos primeras garitas y, antes de llegar a la salida, lo retuvieron. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

4:05 p.m.

Reportan que acaba de ingresar una camioneta de la ONU a la cárcel La Picota.

3:45 p. m. Refuerzan seguridad a la entrada de La Picota

A esta hora se registra una fuerte presencia policial en las afueras de la cárcel La Picota. Un grupo de seguidores de Jesús Santrich espera su salida, en cumplimiento a la decisión de la JEP.

En los últimos minutos ha aumentado notablemente el número de policías a la entrada de La Picota. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

3:20 p.m.

Varias camionetas blindadas, que pertenecen al esquema de seguridad de Jesús Santrich, ingresaron a la cárcel La Picota, de donde se espera que el excomandante guerrillero sea liberado en los próximos minutos.

3:00 p.m.

La secretaria jurídica de Presidencia, Clara María Martínez, señaló que el Gobierno de Iván Duque no está considerando declarar una conmoción interior, para por esta vía extraditar administrativamente a Jesús Santrich.

1:17 p.m.

En la misma decisión de hábeas corpus en la que ordenó liberar a Jesús Santrich, el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias para que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen penal y disciplinariamente a los funcionarios del INPEC y la cárcel La Picota que han dilatado el cumplimiento de la orden de la JEP de ponerlo en libertad.

12:45 p.m.

Atendiendo un recurso de habeas corpus, interpuesto por la defensa de Santrich, el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de libertad inmediata al INPEC.

12:33 p.m.

El INPEC confirmó que Santrich se "autolesionó levemente en los brazos", que ya fue atendido por personal de salud y que se encuentra bien y estable, según una comunicación que trascendió del general William Ruiz, director de la institución.

12:25 p.m.

Un ambulancia ingresó a la cárcel La Picota. No se conoce si en esta va a ser atendido el excomandante guerrillero, Jesús Santrich.

12:20 p.m.

El procurador delegado para Derechos Humanos, Carlos Medina, le confirmó a EL TIEMPO que el exguerrillero se autolesionó en uno de sus brazos de forma leve.



Medina indicó que se comunicó con el general William Ruiz, director del Inpec, y este le señaló que Santrich ya estaba siendo atendido.

A las afueras de la Picota seguidores del líder guerrillero exigen su liberación. Foto: EL TIEMPO

12:15 p.m.

Luego de que EL TIEMPO se comunicara en varias oportunidades con miembros del Inpec, la dirección de la cárcel La Picota y el Ministerio de Justicia para conocer la situación de Santrich y la demora en su liberación, ninguno de ellos han dado respuesta a las preguntas que han sido enviadas. Aún no se conoce una posición oficial sobre el tema.

12:11 p.m.

A las afueras de la cárcel La Picota hacen presencia a esta hora miembros del Esmad. En el lugar hay una fuerte tensión, después de que uno de los abogados de Santrich indicara que el exjefe guerrillero se encuentra herido en su celda.

Minutos después de la tensión que provocó el anuncio del abogado sobre la presunta lesión de Jesús Santrich, el Esmad llegó a inmediaciones de la zona. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

12:10 p.m.

Santrich escribió una carta desde La Picota en la que dijo que "la dirección de la cárcel no da la cara ni a mí, ni a mis abogados para explicar la demora". Afirmó, también, que sigue en la celda de aislamiento y le han practicado exámenes médicos.



"Me han allanado la celda dos veces", concluyó.

Esta es la carta que habría escrito Jesús Santrich desde su celda hablando de la orden de salida. Foto: EL TIEMPO

11:50 a.m.

Eduardo Matías, otro abogado de Santrich, dijo que no tenía confirmación oficial del INPEC sobre la información de la lesión del exguerrillero. Afirma que tenían datos de que lo iban a "extraditar administrativamente" y que eso sería responsabilidad del Gobierno.

11:45 a.m.

Gustavo Gallardo, abogado de Santrich, dijo que fue avisado por unos internos de La Picota que el exguerrillero está herido en su celda de aislamiento.



"No sé si se intentó suicidar o si alguien lo lesionó. Está herido en su celda de aislamiento. Estamos pidiendo que en Colombia alguna autoridad responda", señaló Gallardo.

11.32 a.m.

La defensa del excomandante guerrillero aseguró desde las afueras de la cárcel La Picota que Santrich estaría herido.



"El compañero Santrich está herido y sangrando, con peligro de muerte en el patio de alta seguridad. En hechos que no se han podido esclarecer", indicó un militante del partido Farc.



No hay una respuesta oficial sobre estas declaraciones.

9:35 a.m.

Frente a la entrada de la cárcel La Picota, simpatizantes de Jesús Santrich lanzan arengas exigiendo la pronta salida del excomandante guerrillero. Aún no se conoce la hora en la que se dará su liberación.

8:45 a.m.

Hay mucha incertidumbre en La Picota, de donde se espera desde este jueves que Jesús Santrich sea liberado en respuesta a la decisión de la JEP.

Aún no se conoce a qué hora será liberado el exjefe guerrillero de las Farc. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

3:00 a.m.

Desde las primeras horas de la madrugada, seguidores de Jesús Santrich protestan en las inmediaciones de la cárcel La Picota para exigir la liberación del exjefe guerrillero, después de la decisión de la JEP.

Seguidores de Santrich a las afueras de La Picota. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Jueves 16 de mayo

7:33 p.m.

Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la defensa de Seuxis Paucias Hernández, 'Jesús Santrich', interpuso este jueves una acción de hábeas corpus, alegando una "presunta prolongación ilícita de la privación de su libertad".



Hasta el momento el exlíder de las Farc se encuentra en la cárcel La Picota en Bogotá a la espera del cumplimiento de la orden de la JEP.

3:59 p.m.

Varias personas y medios de comunicación hacen presencia en La Picota, expectantes todos a la salida de Jesús Santrich.

Salida de la cárcel La Picota. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

3:12 p.m.

Estados Unidos, mediante su embajada en Colombia, se pronunció sobre la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.



"Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa a Santrich se produjeron después del 1 de diciembre de 2016", se leyó en un comunicado de prensa.

2:17 p.m.

Andrés París, compañero en la extinta Farc de Jesús Santrich, se acercó a La Picota a esperar la salida del exguerrillero.

Andrés París (de gafas y boina), exguerrillero. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

1:22 p.m.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero renunció a su cargo,. Borrero lideró el proyecto de reforma a la justicia, que se hundió en el Congreso por falta de tiempos.

11:30 a.m.

Óscar Perdomo, miembro del comité de solidaridad Santrich libre, denuncia que todo está listo para que el exguerrillero quede libre, pero que el director de la cárcel La Picota está “encerrado en su oficina y no ha recibido los papeles para proceder a la liberación”

8:20 a.m.

La defensa de Jesús Santrich, ingresó a la cárcel La Picota, lugar de donde se espera que el exjefe guerrillero sea liberado en las próximas horas.

La JEP ordenó no extraditar a Jesús Santrich y pidió su libertad inmediata este miércoles en la mañana. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

7:00 a.m.

Después de que la Fiscalía, acatando la decisión de la JEP, le comunicara al Inpec la solicitud de libertad de Jesús Santrich, el exjefe guerrillero ya es esperado en la entrada de la cárcel La Picota.

6:30 a.m.

Néstor Humberto Martínez habló este miércoles en W Radio e indicó que no apoya una constituyente en el país. "Las constituyentes pondrían al país en 'stand by', entraríamos en una institucionalidad precaria en momentos en que necesitamos es consolidar la paz", señaló.

Anoche, el fiscal Néstor Humberto Martínez, y la vicefiscal María Paulina Riveros (izq.) se reunieron con su equipo para despedirse de su cargo. Les pidieron “no desfallecer”. Foto: Federico Barón R.

Miércoles 15 de mayo

10:00 p.m.

Boleta de libertad de Jesús Santrich ya está firmada. La salida del exguerrillero sería este jueves, luego de que notificación llegue a la Picota.

8:19 p.m.

Mientras los defensores del proceso de paz celebraron la decisión, sectores de derecha, especialmente del Centro Democrático, rechazaron la decisión de la JEP.



Uno de los primeros en reaccionar fue el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, quien dijo que “la fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia”.

5:00 p.m.

La Fiscalía, a través de su cuenta en Twitter, dio a conocer los seis audios que le envió a la JEP para que analizaran el caso de extradición de Santrich.

4:30 p.m.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que dos magistradas de la JEP no estuvieron de acuerdo y no apoyaron la decisión de no extraditar a Jesús Santrich.



Gloria Rodríguez dice que la JEP no tiene competencia y Claudia López, que invadieron competencias.(Aquí la investigación completa)

3:30 p.m.

La Corte Suprema de Justicia estudiará renuncia del Fiscal este martes 21 de mayo, por lo que la entidad entra en interinidad hasta que el Alto Tribunal elija un sucesor de la nueva terna que envíe el presidente Iván Duque.(Lea aquí más contexto)

3:04 p.m.

Al aplicarle la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich, al igual que ordenar su libertad inmediata, la JEP también tomó otra importante decisión: compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a varios funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el trámite del proceso.

2:56 p.m.

El senador Roy Barreras, uno de los principales defensores del acuerdo de paz con las Farc, aseveró a los colombianos que "nos compete respetar los fallos de esa justicia (la JEP)".

2:45 p.m.

David Barguil, del Partido Conservador, aseveró que la decisión de no extraditar a Santrich afecta la confianza ciudadana y "mina la confianza de los sistemas de justicia de Estados Unidos y de Colombia, por eso creo que es muy grave lo sucedido y tendrá, por supuesto, clarísimas repercusiones".

2:30 p.m.

Ante la renuncia de Martínez, y Riveros, quien asumirá la dirección de la Fiscalía General el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que actualmente es Fabio Espitia.

2:00 p.m.

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, también presentó su renuncia al cargo.



EL TIEMPO estableció que Riveros comparte los argumentos del Fiscal General sobre el fallo de la JEP que le otorgó a Jesús Santrich la garantía de no extradición y ordenó su libertad.

Riveros, la vicefiscal que renunció a su cargo por la no extradición de Santrich. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

1:25 p.m.

El presidente Iván Duque, quien tenía agenda en Cartagena y Medellín este miércoles decidió volver a Bogotá de inmediato tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez.



El mandatario citó a una reunión en el Palacio de Nariño a la vicepresidente, Marta Lucía Ramirez; la ministra de justicia, Gloria Borrero; la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Canciller, Carlos Holmes Trujillo; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa; y a el Alto Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, con quienes evaluará la situación y tomará medidas al respecto.

Iván Duque, presidente de Colombi. Foto: Presidencia

1:15 p.m.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseveró que la decisión de la JEP lo tiene "aterrado" y que el tribunal de paz pierde legitimidad.



"Está golpeado lo que hicieron, golpeado todo el proceso de paz, golpeado todo lo que viene, porque si hicieron esto, ¿qué más se puede esperar de aquí en adelante?", afirmó.

1:00 p.m.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación hasta ese momento, renunció a su cargo tras la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.



Martínez dijo que las pruebas para que el exguerrillero fuera extraditado eran irrefutables y que la JEP desafió al orden jurídico.



“En adelante, la reincidencia en el secuestro y la extorsión convivirán con los privilegios de la justicia transicional", aseveró el ahora exfiscal.

Martínez siempre fue muy crítico con la JEP. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

12:40 p.m.

La Procuraduría General de la Nación anunció que presentará una apelación contra la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.



De acuerdo con el Ministerio Publico, la Corte Suprema es la que debe estudiar el caso por el cual Santrich es solicitado en extradición y no la JEP.

12:35 p.m.

Fernando Araujo, senador del Centro Democrático, criticó a la JEP e incluso aseveró que actúan como “cómplices” y no como jueces.



“Ya veremos al narco terrorista Santrich, sin pedir perdón ni reparar a las víctimas, en el Congreso, actuando con cinismo. La paz no puede ser sinónimo de impunidad y narcotráfico”, aseveró.

11:15 a.m.

Carlos Antonio Lozada, senador por el partido Farc, dijo sobre la decisión de la JEP: “La fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia”.

10:53 a.m.

A la negativa de la extradición, la JEP le sumó un pedido: la libertad del exguerrillero, quien “sigue a disposición de la JEP y su régimen de condicionalidad, es decir a los compromisos que adquirió a cambio de beneficios”.

10:52 a.m.

La JEP hizo pública su decisión de no extraditar a Estados Unidos a Jesús Santrich, quien era solicitado por el país del norte por presuntos delitos de narcotráfico cometidos después del 1 de diciembre del 2016.



La Sección de Revisión de la JEP decidió aplicar la garantía de no extradición a Santrich porque, argumentó, las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa del delito.

Jesús Santrich, uno de los líderes del ahora partido Farc. Foto: EFE

10:00 a.m.

La JEP confirmó la orden de captura que emitió hace dos semanas contra el exjefe de las Farc Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como 'el Paisa’.



La decisión se tomó por el incumplimiento de compromisos de Velásquez con esa justicia y con el proceso de paz. Además, se le quitó el beneficio que mantenía suspendidas las órdenes de captura en su contra en la justicia ordinaria.



