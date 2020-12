En vivo: ex-Farc Carlos Lozada habla ante JEP sobre caso Álvaro Gómez

Este jueves se lleva a cabo la comparecencia del excombatiente Julián Gallo (conocido como Carlos Antonio Lozada) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia fue solicitada por el hoy senador del partido Farc para brindar su testimonio sobre los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Lozada comenzó aclarando que en el caso puntual de Pablo Emilio Guarín no tiene información completa, dado que no estuvo bajo sus órdenes, por lo cual no se refirió en extenso al asesinato. Sin embargo, el exguerrillero señaló que, de acuerdo con la información de las Farc, Guarín hacía parte de un grupo paramilitar, por lo cual fue considerado objetivo militar de la exguerrilla.



Posteriormente, el compareciente se refirió al asesinato de Hernando Pizarro, quien fue integrante también de un grupo guerrillero. Según Lozada, cuando Pizarro entró a formar parte del comando Ricardo Franco, que calificó como "una suerte de disidencia", las Farc obtuvieron información de un plan de ese grupo para atentar contra su dirigencia, que empezó con una infiltración masiva de menores.

Noticia en desarrollo...



