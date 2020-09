Siga la primera audiencia pública de Farc por caso de reclutamiento

Desde las 9:00 a.m., el caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se abre al país. Por primera vez, una versión de esta investigación, sobre reclutamiento y otros usos ilícitos de menores de edad en el conflicto armado, se transmitirá públicamente.



Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, excomandante de las Farc y hoy senador por el partido de la antigua guerrilla, está citado a comparecer a esa hora por los hechos que se investigan y que han sido objeto de polémica en las últimas semanas.

Lozada pidió esta semana a la JEP hacer públicas sus versiones, y esa petición se extendió a todas las del caso 07, solicitud que el magistrado relator del caso, Iván González Amado, aceptó. Por esta razón, las versiones que ya presentaron los exjefes de las Farc -entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, el mismo Lozada, entre otros- también se conocerán pronto.



La versión voluntaria de este viernes es la continuación de la que el compareciente inició el 3 de septiembre.



(Lea también: Lo bueno y lo malo de que las audiencias de JEP sean públicas)



La audiencia es presidida por los magistrados Iván González y Caterina Heyck Puyana. Junto al compareciente Lozada están los abogados Camilo Fagua y Estefanía Herrera Sánchez, del equipo de defensa jurídica de Farc. Asimismo, por la Procuraduría está el procurador delegado Fernando Pardo Flórez y en representación de las víctimas las abogadas Mariana Pachón y Érika Gómez Ardila.



El magistrado González le aclaró a Lozada que esta audiencia no es de reconocimiento de verdad y que se le reserva el derecho a no autoincriminarse, ni a declarar contra personas cercanas por vínculos de consanguinidad o afinidad. Sin embargo, sus declaraciones pueden ser tomadas como confesión, lo que se evaluará como reconocimiento de verdad en el momento procesal que corresponda.



La abogada Gómez, en nombre de las víctimas, dijo que esperan no solo reconocimiento de responsabilidad, sino aportes a la verdad, porque hay familias que todavía no saben de muchos de sus seres queridos que fueron reclutados de manera forzosa, y que hoy están dados por desaparecidos.



Dijo que ante el cambio de las audiencias, de reservadas a públicas, muchas víctimas temen por hacer preguntas puntuales por sus familiares, sobre todo aquellas que están en zonas del país que todavía son controladas por grupos armados. Por eso, solicitó que se garantice la privacidad del buen nombre y la reserva de identidad de las víctimas, para evitar revictimizaciones.



Después de esto, el magistrado González le pidió a Lozada ser preciso en sus respuestas, dado que la diligencia se extenderá hasta las 12:00 p.m.



El magistrado empezó a preguntarle: En la sesión anterior dijo que los comandantes de frente reportaban al bloque el número de incorporaciones "y las particularidades que tenían esas personas". ¿Se reportaba la edad de los incorporados?



"Habían distintos tipos de informes que se recogían regularmente", dijo Lozada. Cada tres meses enviaban informes en los que en la parte de personal debían reportar novedades de ingresos, deserciones, discriminados por género. "Había otros informes más detallados, donde se solicitaban, por ejemplo, las hojas de vida", señaló.



En los primeros informes no se reportaba la edad, pero en los segundos, con hojas de vida, sí se especificaba. Según Lozada, el carácter irregular de la guerrilla hacía difícil que estos informes se hicieran con la frecuencia debida: "Por lo general eran los comandantes superiores quienes concentraban esa información, puesto que los estados mayores no permanecían todo el tiempo juntos".



Dijo que él, como miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, no manejó temas de "personal", sino que era responsable del "trabajo urbano", que conoció las fichas de los integrantes del Bloque Urbano Antonio Nariño.



El magistrado le dijo que se tiene información de que el Bloque Oriental fue uno de los que más incorporó menores a sus filas. Por eso, preguntó si se tomaron medidas para regular esa incorporación, a lo que Lozada respondió que conoció circulares de Jroge Briceño, alias Mono Jojoy, de controlar la política de ingresos, "pero no información específica de en qué unidades y áreas se presentó, pero es claro que se presentó".

Carlos Antonio Lozada en la JEP, por el caso 07 de la JEP. Foto: JEP.

Lozada dijo que conoció algunas sanciones por violar las normas de reclutamiento, y que estas podían ir desde un llamado de atención hasta la asignación de trabajos y tareas. Asimismo, dijo que esta violación a las normas de reclutamiento se consideraba falta grave, pero no delito, dentro de la guerrilla de las Farc.



"El concepto de crecimiento por parte de las Farc, en relación con los objetivos del plan estratégico, estaba referido al crecimiento en términos numéricos y a la expansión territorial", contó Gallo Cubillos, en respuesta a la pregunta del magistrado sobre las políticas de crecimiento de las filas de las Farc. Luego, González le preguntó si conoció de que las Farc citara a reuniones obligatorias a la población civil.



"Permanentemente", dijo. Además, esto estaba contenido dentro de los planes, que se debían dar reuniones periódicas con la población civil, pero que "lo obligatorio no era lo establecido". Según Lozada, se trataba de acordar las condiciones de convivencia en la región donde las Farc hacían presencia. Esto implicaba "asumir las tareas del Estado", señaló Lozada.



(Lea también: Sobreviviente de ataque de las Farc hace 20 años narra su historia)

Seguramente se presentaron centenares o miles de irregularidades. FACEBOOK

TWITTER

Dijo que cerca del 70 por ciento de los miembros de la guerrilla eran nativos de la región, por lo que se trataba de una guerrilla nacional con expresiones locales, para tener un mayor nivel de relacionamiento con la población civil. Dijo que esto no significaba que no se hubieran presentado abusos por parte de la guerrilla en ese relacionamiento con los civiles.



Según Lozada, a las reuniones no se convocaba a los menores de edad, sino a las cabezas de familia.



"¿Este tipo de reuniones en algún momento se planteó como estrategia de reclutamiento de menores de edad?", le preguntó el magistrado. Lozada dijo que en estas se dirigía un trabajo hacia la juventud para "evitar que cayeran en un fenómeno que se da en algunas zonas donde se da la existencia de cultivos de uso ilícito, y es que de alguna manera va llegando al campo colombiano el consumo de sustancias psicoactivas". Dijo que se daban actividades de deporte y cultura para relacionarse con los jóvenes y que les daban cursos cuando "decidían" entrar a la milicia.



Lozada reconoció que hubo casos en los que las comunidades rechazaron la presencia de las Farc, y puso como ejemplo el caso de Cauca, donde había resistencia de las comunidades indígenas. También señaló que hubo abusos de comandantes y "ajusticiamiento de personas sindicadas de entregar información", lo que también fue rechazado por las comunidades donde esos "abusos y atropellos" ocurrieron, "pero no era algo generalizado", dijo.



"Seguramente hubo casos de reclutamiento forzado, nosotros no tenemos esa duda", dijo Lozada, pero negó que fueran generalizados, porque según él, "desertar era muy fácil". También dijo que el fusilamiento era una de las posibles sanciones por cometer el delito de deserción, pero no era la única forma de castigar. Explicó que, por ejemplo, desertar con armas era más grave que desertar sin ellas, pero que toda esta información era "analizada en el consejo de guerra".



La deserción tampoco se valoraba igual en regiones tranquilas respecto a otras donde la situación de la confrontación podía "poner en riesgo la vida del colectivo".



Según Lozada, era claro que la guerrilla no pagaba y que la incorporación no se hacía por motivos económicos, porque dentro de las filas "no circulaba el dinero".



Le preguntó el magistrado a Lozada si sabe si en alguna unidad se prometió a los menores velar por la manutención de su familia si ingresaba a la guerrilla. "Eso era una irregularidad", dijo el compareciente, pues en los documentos de las Farc no había nada que autorizara a supeditar el ingreso a la guerrilla a una ayuda económica.



"Seguramente se presentaron centenares o miles de irregularidades", aseguró Lozada, que tendrán que asumirse en este proceso, "pero no puede hablarse de una política sistemática de engaño". "Un Ejército de gente obligada y engañada no hubiese podido permanecer medio siglo en una guerra contra el Estado", dijo Lozada.







Al caso 07 de la JEP ya fueron vinculados 37 antiguos comandantes de las Farc, que comenzaron a rendir versiones individuales el 18 de agosto. Este caso investiga hechos ocurridos entre el 1°. de enero de 1971 y el 1°. de diciembre de 2016, no solo de reclutamiento forzado, sino también de prácticas de violencia sexual.



Según los reportes de la Fiscalía a la JEP, en este caso se investiga la vinculación ilícita de más de 8.000 personas a las Farc, cuando eran menores de edad.



Asimismo, el caso 07 tiene otro capítulo en el que investiga usos ilícitos de menores de edad por parte de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, por ejemplo como guías o como informantes.



JUSTICIA Y ELTIEMPO.COM