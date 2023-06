Desde las 8:30 a. m. de este martes, en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’, ubicado en Dabeiba, Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una histórica audiencia en la que exmilitares que jamás habían respondido a la justicia reconocerán la comisión de 49 ejecuciones extrajudiciales.



(Lea también: Militares reconocerán ‘falsos positivos’ que por décadas ocultaron en Dabeiba).



En este caso la JEP investigó los asesinatos y desapariciones, conocidas como ‘falsos positivos’, que ocurrieron en el marco del conflicto armado, particularmente entre 2002 y 2006, bajo tres patrones macrocriminales.

(Le sugerimos leer: JEP estudia protección a sitios señalados por Mancuso donde habría desaparecidos).



En primer lugar, hubo asesinatos de campesinos por prejuicio insurgente, a quienes señalaban de ser auxiliadores de la guerrilla, bajo este patrón también asesinaron a combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado. En segundo lugar, se identificó el homicidio de personas que eran llevadas bajo engaños desde Turbo y Medellín hacia Dabeiba, para aumentar las cifras de resultados operacionales. Finalmente, se identificaron homicidios y desapariciones para intentar cubrir los rastros de sus crímenes anteriores, por ejemplo, el homicidio de sepultureros que sabían dónde estaban las víctimas.



A la diligencia, que contará con la presencia de víctimas, la ONU, altos dignatarios del Gobierno, entre otros, están citados, en primer lugar, 8 exmilitares que fueron imputados en julio de 2022 como máximos responsables de estos homicidios. Ellos deberán reconocer, en una audiencia que además será transmitida por televisión pública, su papel determinante en todos estos crímenes.



(Le puede interesar: 'Creo que el papel sería dar asistencia técnica a la JEP': fiscal de la CPI).

Facebook Twitter Linkedin

La JEP encontró que distintas unidades militares, en diferentes periodos, recurrieron a los cementerios de Dabeiba e Ituango para desaparecer a víctimas. Foto: vista aérea del cementerio Las Mercedes. Foto: Diego Pérez / Prensa JEP

Pero además, asistirán a la audiencia otros 17 exmilitares que, si bien no fueron imputados como máximos responsables, también tuvieron parte en los asesinatos y desapariciones, y algunos incluso fueron ejecutores directos de los crímenes.



(Puede interesarle: Las razones para pedir a la JEP investigar asesinato de recién nacidos en las Farc).



Si bien la audiencia comenzará a las 8:30 de la mañana, desde más temprano la JEP realizará actos en memoria de las víctimas. Así, a las 6:45 a. m. se hará un recorrido simbólico desde la calle 13 con carrera 11 hasta el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en donde fueron inhumadas 49 víctimas de ‘falsos positivos’.



Luego del cementerio, el recorrido seguirá hacia el coliseo municipal en donde se desarrollará la audiencia de reconocimiento de verdad.

¿Quiénes están convocados?

Facebook Twitter Linkedin

En agosto de 2022, el magistrado Alejandro Ramelli (centro) acompañó la entrega digna de los restos de Óscar de Jesús Durango, víctima de 'falsos positivos' que estaba en el cementerio Las Mercedes. Foto: JEP

A la audiencia están convocados, como máximos responsables, los coroneles en retiro Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’; y Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’.



También los sargentos (r) William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco, y Jaime Coral Trujillo, los tres exintegrantes del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.



(Más notas: Atención: ponencia en la Corte Constitucional pide tumbar la ley de 'paz total').



Así mismo, los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del BCG No. 26 ‘Arhuacos’; y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, ex integrante del BCG No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.



Y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del exintegrante del BCG No. 79.



Además de estos ocho, quienes ya reconocieron por escrito su responsabilidad en los crímenes, hay dos uniformados más que fueron imputados pero no aceptaron sus crímenes, por lo cual sus procesos en la JEP seguirán por la vía de un juicio adversarial. Se trata de los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: