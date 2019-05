Jesús Santrich está hoy en manos de la justicia ordinaria

Minutos después de que Jesús Santrich recobró este viernes su libertad, en cumplimiento no solo de la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sino también de una orden de habeas corpus del Tribunal de Bogotá, a su salida de la cárcel La Picota fue recapturado por agentes del CTI y la Fiscalía.De este modo se abre un nuevo y sorpresivo capítulo en este caso que ha polarizado el país.

Ahora Santrich no solo está pendiente de la apelación que interpondrá la Procuraduría contra el fallo de la sección de revisión de la JEP, que el miércoles pasado decidió no permitir su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de haber conspirado para el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.



Ahora, el exjefe de las Farc también tendrá que responder por un proceso penal, el primero que se le abre en Colombia, por hechos presuntamente cometidos después de la firma del acuerdo de paz (1.º de diciembre del 2016).



La recaptura de Santrich, que prolonga la detención en la que está desde el 9 de abril del 2018, pone al exjefe guerrillero a responder ante las autoridades colombianas. En las próximas horas, la Fiscalía le imputará los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico.



La JEP, precisamente, había ordenado en el caso Santrich que, ante la no extradición, debía ser juzgado por las autoridades colombianas. El magistrado ponente de la decisión, Jesús Ángel Bobadilla, dijo que, en efecto, eso incluía que, entre otras autoridades, actuara la Fiscalía.



De hecho, el ente acusador señaló que obró “con fundamento en esa providencia”.

Antes de la imputación de cargos, en menos de 36 horas, a partir de que Santrich fue aprehendido, el mismo ente acusador tendrá que argumentar y probar, ante un juez de control de garantías de Bogotá, la legalidad de la operación en la que fue recapturado el exjefe guerrillero.



La Fiscalía, además, pedirá que se imponga en su contra una medida de aseguramiento en centro carcelario.



Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, señaló, por su parte, que a Santrich “se le violaron todos sus derechos” y agregó que “se montó espectáculo para humillarlo y golpear el proceso de paz”.

Nuevas pruebas

Si bien la base de esta acusación son los mismos delitos por los cuales es requerido en extradición por Estados Unidos, y que no avaló la JEP por falta de pruebas, la Fiscalía dice contar con nuevas evidencias, no recopiladas por la justicia americana, sino por fiscales colombianos de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico.



Una de esas pruebas en contra del exjefe guerrillero, afirma la Fiscalía, es la declaración de Marlon Marín, detenido en Estados Unidos.

Marín es sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez y en un video conocido en la noche del miércoles, luego de la decisión de la JEP, se lo ve en una reunión con Santrich y dos personas más de acento mexicano que no se identifican. Al anunciar el recurso de apelación, el procurador general, Fernando Carrillo, señaló que “es elemental” que pruebas nuevas o sobrevinientes, como el video, sean puestas en consideración de la JEP.

Los interrogantes

Sin embargo, la recaptura de Jesús Santrich genera nuevas dudas sobre este caso.

En principio, la apelación en la JEP correría al mismo tiempo que este proceso penal iniciado por la Fiscalía, pero genera inquietudes sobre qué pasaría con el proceso del ente acusador en el evento de que la decisión de no extraditarlo sea revocada.



Si eso ocurriera, si la JEP dice que no le aplica la garantía de no extradición, el expediente pasaría a la Corte Suprema, para que decida si Santrich debe ser enviado a Estados Unidos. En ese evento, tendrá que definir qué prima, si el proceso penal en Colombia o el proceso inicialmente abierto en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

REDACCIÓN PAZ

En Twitter: @PazYJusticiaET