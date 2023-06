Desde las 8:30 a. m. de este martes, en el coliseo municipal ‘Destrezas Dabeibanas’, ubicado en Dabeiba, Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó una histórica audiencia en la que exmilitares que jamás habían respondido a la justicia reconocerán la comisión de 49 ejecuciones extrajudiciales.



En este caso, la JEP investigó los asesinatos y desapariciones, conocidas como ‘falsos positivos’, que ocurrieron en el marco del conflicto armado, particularmente entre 2002 y 2006, bajo tres patrones macrocriminales.

En primer lugar, hubo asesinatos de campesinos por prejuicio insurgente, a quienes señalaban de ser auxiliadores de la guerrilla, bajo este patrón también asesinaron a combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado. En segundo lugar, se identificó el homicidio de personas que eran llevadas bajo engaños desde Turbo y Medellín hacia Dabeiba, para aumentar las cifras de resultados operacionales. Finalmente, se identificaron homicidios y desapariciones para intentar cubrir los rastros de sus crímenes anteriores, por ejemplo, el homicidio de sepultureros que sabían dónde estaban las víctimas.



A la diligencia, que contó con la presencia de víctimas, la ONU, altos dignatarios del Gobierno, entre otros, están citados, en primer lugar, ocho exmilitares que fueron imputados en julio de 2022 como máximos responsables de estos homicidios. Ellos deberán reconocer, en una audiencia que además será transmitida por televisión pública, su papel determinante en todos estos crímenes.



La JEP encontró que distintas unidades militares, en diferentes periodos, recurrieron a los cementerios de Dabeiba e Ituango para desaparecer a víctimas. Foto: vista aérea del cementerio Las Mercedes. Foto: Diego Pérez / Prensa JEP

Pero además asistieron a la audiencia otros 17 exmilitares que si bien no fueron imputados como máximos responsables, también tuvieron parte en los asesinatos y desapariciones, y algunos incluso fueron ejecutores directos de los crímenes.



Aunque la audiencia comenzó pasadas las 8:30 de la mañana, desde más temprano la JEP realizará actos en memoria de las víctimas. Así, a las 6:45 a. m. se hará un recorrido simbólico desde la calle 13 con carrera 11 hasta el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en donde fueron inhumadas 49 víctimas de ‘falsos positivos’.



Luego del cementerio, el recorrido siguió hacia el coliseo municipal, en donde se desarrolló la audiencia de reconocimiento de verdad, la cual también tendrá una jornada en la tarde de este martes.

Relatos en la audiencia

La cita para escuchar a los ocho comparecientes empezó con palabras de agradecimiento de parte de las víctimas, quienes manifestaron su interés por conocer la verdad, además de la solidaridad a los magistrados de la JEP que han llevado este caso, entre ellos Alejandro Ramelli y Nadiezhda Natazha Henríquez.



Una de las víctimas que habló fue Teresita Zapata, mamá de Jorge Andrés Ortiz Zapata. Ella dijo que "es para nosotras las víctimas una fortaleza y una luz de esperanza para muchas de aquellas otras víctimas que tiene el país, anhelando encontrar una verdad sobre sus hijos, hermanos o padres vilmente asesinados, desaparecidos que aún reposan en lugares oscuros donde no les corresponde".

El mayor (r) Yair Leandro Rodríguez en audiencia de la JEP, en Dabeiba, se dirigió a víctimas del conflicto. Foto: JEP

Luego de ello vinieron los relatos de los militares, entre quien resaltó el entonces mayor Yair Leandro Rodríguez, exintegrante del BCG No. 26 ‘Arhuacos'. Él se dirigió a las familiares de Edinson Alexánder Lizcano Hurtado, una de las 49 personas asesinadas.



"Quiero que hoy quede claro que el señor Edinson Alexánder Lizcano Hurtado no era ningún guerrillero, por el contrario era un hombre trabajador, de hogar, el cual trabajaba para darle mucho bienestar, para sacar la familia adelante. Hoy la vida me ha dado la oportunidad de estar frente a ustedes, y por eso les digo que estoy muy arrepentido de que esto haya sucedido. Él no debería haber sido asesinado tan cruelmente, y aparte de todo le pido perdón también a mi madre".



En ese momento, una de las víctimas que lo escuchaba abrazó a quien la acompañaba y empezó a llorar, mientras Rodríguez decía que cuando dio la orden de asesinar a Edinson, "no pensé en los sueños que él podía tener, sino pensé solamente en mí. Señora Rubiela, lamento ser el causante de la muerte de Edinson Alexánder Lizcano Hurtado, su esposo. Que ya no le pueda cantar los vallenatos en la mañana, lamento haber fracturado su hogar, y lamento el sufrimiento".

Militares reconocen responsabilidades

Catalina Ortiz Zapata, otra de las familiares de las víctimas que se convirtió en buscadora de verdad, habló en la segunda parte de la audiencia, que comenzó hacia la 1:30 de la tarde. Para ella, "no se trata de pasar la página, se trata de encontrar la verdad".



Posterior a ello, el magistrado Alejandro Ramelli le dio la palabra al sargento (r) Jaime Coral Trujillo, exintegrante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.



"Hoy vine ante ustedes a expresar verbalmente mi reconocimiento como máximo responsable por ser coautor partícipe en los asesinatos y desapariciones forzadas cometidas en el caso 03 y 04 en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, Antioquia".

Familiares de víctimas de falsos positivos en audiencia de JEP en Dabeiba, Antioquia. Foto: Diego Pérez/JEP

Según el suboficial retirado -que estuvo en la zona desde el 1 de junio de 2004 al 30 de mayo de 2006-, él se siente responsable no solo de estos crímenes, sino de todo el horror que cometieron sus compañeros como parte del Ejército, "pues mi actuar fue aprendido por otros subalternos. Esta práctica de asesinar civiles y desaparecerlos hizo carrera por todo el país, convocando con esto 6.402 víctimas directas inocentes".



Por último reiteró que les pide perdón a los familiares de varios campesinos y jóvenes de Antioquia que no eran guerrilleros, y comentó que lo miren a él como el ejemplo negativo de lo que un militar no debe hacer, para que así las futuras generaciones no repitan dichos crímenes.



Antes de irse del escenario, el magistrado Ramelli le extendió a Coral Trujillo la pregunta que tienen muchas familias: ¿cómo seleccionaban a las víctimas? A lo que el sargento retirado contestó que se aprovechaban de personas vulnerables con ofertas de trabajo, y les gastaban alimentos o les daban ropa. Incluso, a algunos otros les compraban sustancias "psicotrópicas". Esto, según él, era acatando órdenes de superiores, quienes ejercían presión para presentar resultados, como lo hacía -según su versión- el coronel David Guzmán Ramírez.

Levis de Jesús Contreras, soldado compareciente en la JEP por 'falsos positivos' en Dabeiba, Antioquia. Foto: Diego Pérez/JEP

Después pasó a hacer el mismo reconocimiento el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado. Él admitió que a Dabeiba llevó a siete víctimas reclutadas, que en total lo hizo con más de 40 personas, y que también reclutó en municipios como Apartadó y Carepa.



(Le dejamos: ¿Qué le puede esperar al exgobernador Erik Morris tras ser salpicado en la JEP?)



Sobre por qué al batallón en el que estaba se le llamó 'Vuelo 79', el soldado contestó que así se denominaba al grupo especial que conformó un coronel de apellido Guzmán para traer a personas y asesinarlas. Según el compareciente, él conoce de casos incluso desde que no estuvo en Dabeiba, pues el coronel Guzmán trabajaba -siguiendo su versión- con paramilitares en Ituango para este mismo de prácticas.

¿Qué dijeron los delegados del Gobierno?

En la audiencia también participaron el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el de Defensa, Iván Velásquez; y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Los magistrados que dirigen la audiencia de reconocimiento primero le dieron la palabra a Osuna, quien abrió su intervención diciendo que Dabeiba es una radiografía de la historia del país, pues han confluido distintos actores armados ilegales y hechos violentos en contra de la población.

De izquierda a derecha, el comisionado para la paz, Danilo Rueda; el ministro Iván Velásquez; y el ministro Néstor Osuna. Foto: Juan Camilo Velandia

"Aquí la violencia se recrudeció porque muchos de sus lugares se consolidaron corredores estratégicos de la guerra que constantemente fueron disputados por diversos intereses. (...) Aquí se ofendió en lo más hondo el valor de la vida. ¿Cómo fue posible que cientos de jóvenes humildes fueron asesinados por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, inhumados en el cementerio y posteriormente desplegar una estrategia de ocultamiento e impunidad? ¿Cómo fue posible que esto se normalizada, que fuera una política pública?", fueron algunas de las palabras de Osuna.

En la intervención también recordó que las víctimas siempre tuvieron la razón en su búsqueda de justicia, y que las instituciones que les negaron en el pasado sus derechos estaban equivocadas, por eso se fijó el compromiso de luchar porque se conozca todo lo que pasó en el conflicto a partir de la reparación y la restauración de los daños.

Después pasó al frente el ministro Iván Velásquez, quien recordó que el Gobierno ni la Fuerza Pública tienen interés de ocultar hechos vergonzosos, resaltó el trabajo de los magistrados y demás integrantes de la JEP, y anunció que el Ejecutivo no impedirá que comparecientes asistan a la jurisdicción transicional: "Todo esto ha afectado la dignidad colectiva, y estamos reconstruyendo la dignidad colectiva, estamos reconstruyendo una nación", concluyó.



Por último, como representante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, habló Danilo Rueda. El funcionario reconoció la valentía de los habitantes y víctimas de Dabeiba, un lugar en el que "la gente sigue experimentando lo que es la violencia. Por eso a quienes controlan este territorio los invitamos a parar la violencia".



Después de ello habló el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego., quien hizo hincapié en que se necesita más apoyo del gobierno central. "Yo le pregunto al ministro, ¿qué pasó el 31 de diciembre del año pasado, que a las 7 de la mañana llegaron los helicópteros y se llevaron a la Policía de San José de Urama, dejando a 8.000 personas de ese cañón sin la Fuerza Pública, que al menos era una compañía, hacían un trabajo social. Desde ese momento le hice llegar a usted esa carta, y al menos por cortesía nos hubiera contestado. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Los dabeibanos somos personas de paz, pero también necesitamos que nos ayuden, que nos dé la mano", dijo el alcalde del municipio antioqueño.

¿Quiénes están convocados?

En agosto de 2022, el magistrado Alejandro Ramelli (centro) acompañó la entrega digna de los restos de Óscar de Jesús Durango, víctima de 'falsos positivos' que estaba en el cementerio Las Mercedes. Foto: JEP

A la audiencia están convocados, como máximos responsables, los coroneles en retiro Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’; y Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 26 ‘Arhuacos’.



También los sargentos (r) William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco, y Jaime Coral Trujillo, los tres exintegrantes del Batallón de Contraguerrillas (BCG) No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.



Así mismo, los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, exintegrante del BCG No. 26 ‘Arhuacos’; y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, ex integrante del BCG No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’.



Y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, exintegrante del exintegrante del BCG No. 79.



Además de estos ocho, quienes ya reconocieron por escrito su responsabilidad en los crímenes, hay dos uniformados más que fueron imputados pero no aceptaron sus crímenes, por lo cual sus procesos en la JEP seguirán por la vía de un juicio adversarial. Se trata de los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez.

