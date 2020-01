Nuevo comisionado de la verdad se conocerá el primero de abril

La Comisión de la Verdad inició este jueves el proceso de selección para ocupar la vacante que quedó tras el fallecimiento del comisionado Alfredo Molano, después de que el pleno de los 10 comisionados, presididos por el sacerdote Francisco de Roux, discutieron y decidieron cómo llevar a cabo la elección.



El nuevo miembro del pleno de la Comisión se conocerá el primero de abril de este año y será escogido entre 10 candidatos que serán seleccionados teniendo en cuenta tres criterios: equidad (10 %, que tengan pertenencia regional, o representen comunidades étnicas, por ejemplo), formación académica (30 %) y experiencia (60 %).



Para la Comisión será importante que el nuevo comisionado tenga algunas de las características de Alfredo Molano, como el trabajo en terreno con las comunidades, capacidad de escucha y de trabajo en equipo, entre otras.



De Roux aseguró que no quieren "reemplazar" a Molano: "No lo podemos sustituir como persona", dijo, pero que adelantarán el proceso para llenar la vacante de una manera parecida a como fueron elegidos todos los comisionados por el Comité de Escogencia en un principio.



Entre los requisitos para el nuevo o nueva comisionada están no haber sido condenado por sentencia en firme a pena privativa de la libertad, "excepto por delitos políticos o culposos", dominar el idioma español, al menos 10 años de experiencia relacionada con las funciones, una "alta idoneidad ética, imparcialidad, independencia, compromiso con los derechos humanos y la justicia, así como la ausencia de conflictos de interés y tener disponibilidad inmediata para posesionarse, entre otros.El nuevo comisionado, además, puede ser extranjero y puede postularse a nombre propio o puede ser postulado por organizaciones de la sociedad civil

El pleno de los comisionados y comisionadas de la @ComisionVerdadC invita a todas las personas interesadas a participar en el proceso de selección para el cargo de comisionado o comisionada, en reemplazo de Alfredo Molano, fallecido el 31 de oct de 2019 ► https://t.co/wtK8TAId9w pic.twitter.com/KQXZk08MST — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) January 23, 2020

La difusión de la convocatoria se adelantará hasta el 25 de febrero, y las postulaciones e inscripciones se realizarán entre el 17 de febrero y el 2 de marzo. La lista de aspirantes se publicará el 18 de marzo, y desde ese día se abrirá un periodo para que los ciudadanos presenten observaciones, hasta el 25 de marzo.



El presidente De Roux explicó que no se trata de que los ciudadanos aprueben o rechacen a los aspirantes, sino que alleguen información a la Comisión que pueda establecer cualquier tipo de impedimento o cuestionamiento sobre los aspirantes.



Tras revisar esto, los 10 preseleccionados se publicarán el 25 de marzo, y serán llamados a entrevistas el 30 y 31 de marzo, en Bogotá. Finalmente, el pleno de comisionados se reunirá el primero de abril para realizar la elección y dar a conocer el nombre de quien ocupará la silla número 11 de la Comisión de la Verdad.



Las entrevistas serán publicadas en su totalidad al finalizar el proceso.



La Comisión puntualizó que quien sea elegido no necesariamente se ocupará de la macroregión de la Orinoquia, a la cual estaba dedicado Molano, sino que puede haber una redistribución interna. Asimismo, el comisionado Carlos Guillermo Ospina aclaró que en los 5 meses que estará vacante ese lugar, el equipo territorial y la Comisión han continuado el trabajo que Molano venía haciendo hasta su fallecimiento, el pasado 31 de octubre.



