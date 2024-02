El relato en la JEP de José González Sánchez, exdirectivo de Seguridad de Ecopetrol

En la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se llevó a cabo la versión voluntaria de José Eduardo González Sánchez, exdirectivo del Departamento de Seguridad de Ecopetrol, en el Caso 08.



En la diligencia estuvieron presentes 26 víctimas de Barrancabermeja y de Bogotá. La magistrada Catalina Díaz, relatora del caso, informó que la versión pertenece al subcaso Magdalena Medio.

González Sánchez, quien está sometido parcialmente a la JEP, respondió en la diligencia sobre las presuntas alianzas entre miembros de Ecopetrol y la Fuerza Pública que gestaron la entrada de los paramilitares al sur de Bolívar, el Magdalena Medio y a Barrancabermeja.



Al inicio de la diligencia, la magistrada Díaz le advirtió al compareciente: “Su contribución será determinante para el esclarecimiento de los hechos, el aporte a la verdad y la reparación a las víctimas”, reseñó la JEP en su cuenta en la red social X.



“Recibí las armas en el Ejército siendo un niño de 15 años en entrega oficial por parte del Estado, yo digo que ahí fue la raíz de muchas situaciones que nos tocó vivir a quienes estábamos en esas épocas”, dijo José Eduardo González Sánchez, al inicio de su intervención.

Victimas durante la diligencia de José Eduardo González Sánchez. Foto: Cortesía

Narró que mientras estuvo en el Ejército (1982-1995) recibió cátedras sobre quiénes eran los enemigos. “En esa época se vivía la guerra fría y, en esa dirección estaban los cursos de inteligencia y de combate donde se construyen los enemigos de la patria”.



“Para mí, en ese momento es lo que se convierte en un lavado cerebral que hubo en mi persona, cuando yo estudié psicología y vi ese tema hasta se me salían las lágrimas viendo cómo se le cambiaba de mentalidad a los niños, de ahí vinieron los problemas”, agregó González Sánchez en la diligencia.



El compareciente reveló que cuando estuvo en el Ejército recibió un listado, anexo a una orden de operaciones, de civiles con información de su ubicación. “Llegábamos a las casas, preguntábamos por las personas y al momento se escuchaban disparos”, afirmó González.

Aspecto de la diligencia que se desarrolló en la JEP. Foto: Cortesía

Sobre cómo fue su vinculación con Ecopetrol al retirarse del Ejército en 1995, Sánchez reveló ante la magistratura y las víctimas que esta se dio por medio de su tío, quien había sido comandante de Policía y en ese momento era director nacional de seguridad de Ecopetrol.



Se tiene previsto que en la mañana de este 9 de febrero, la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas continúe la diligencia de versión voluntaria de González Sánchez.

