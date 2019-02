El 'Paisa' no estaría pensando en regresar a la paz y responder a JEP

Hernán Darío Velásquez, el exjefe guerrillero conocido como el 'Paisa', quien abandonó sus tareas del proceso de paz y hoy no se sabe donde está, no estaría pensando en retomar esas labores, las cuales adquirió al haber hecho parte del acuerdo de La Habana, y tampoco en cumplir sus compromisos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Esta versión, que conoció EL TIEMPO, es de una persona cercana a ese círculo de jefes de la exguerrilla. No obstante, la comisión de investigadores que envió la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP -la denominada Fiscalía de esa justicia especial- para buscar al 'Paisa' se encontró con las mismas versiones de que el exjefe guerrillero había abandonado Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, por amenazas a su seguridad.

En esa zona, el 'Paisa' lideraba la reincorporación de unos 90 excombatientes, pero desde agosto, junto con Iván Márquez, decidió abandonarla.



El caso es que este diario supo que la comisión de investigadores que viajó hasta Miravalle, vereda a unas tres horas del casco urbano de San Vicente, fueron atendidos por alias La boruga, quien tendría como nombre de pila Lucila Moreno Páez. Ella es una mujer que al parecer es su "recepcionista a distancia" y una persona muy cercana a quien estaría comandando las disidencias de las Farc en Arauca.



La hermana de 'La boruga', María del Carmen Moreno Páez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Caño Rico, Araquita, fue asesinada en abril pasado en Arauca. Antes la secuestraron y pidieron por su liberación una suma de dinero.



Días después de su asesinato, los supuestos responsables que pertenecerían a un grupo de delincuencia común fueron hallados muertos con un cartel firmado por las 'Farc-EP' y que decía eso, que eran responsables y por esos hechos "hacían justicia".



Las autoridades atribuyeron el asesinato de los secuestrados de María del Carmen a la disidencia de las Farc.



De 'La boruga', exguerillera de la columna Teófilo Forero que sería la mano derecha del 'paisa' y quien estaba encargada de extorsiones durante el conflicto, se dice que es muy cercana a la disidencia que opera en Arauca, la cual habría hecho justicia por propia mano en el asesinado de su hermana.



Este diario obtuvo versiones de que el 'Paisa' no solo no piensa retomar su labores en materia de reincorporación, sino que también "no piensa decir la verdad a la JEP del atentado al Club El Nogal, del atentado contra el exministro Fernando Londoño y la persecusión a los Turbay Cote". Todos esos hechos habrían sido planeados por la Teófilo, comandada el exjefe guerrillero.



Los investigadores de la Fiscalía de la JEP fueron a buscar al 'Paisa' a Miravalle en cumplimiento de una orden que dio la Sala de Reconocimiento de Verdad en un incidente por incumplimiento de sus compromisos con la paz que se adelanta en su contra, precisamente por no responder los llamados que se le han hecho en el caso 001, por secuestro.



A diferencia de los otros 30 exjefes guerrilleros, encabezados por Rodrigo Londoño, Timochenko, su antiguo máximo comandante, el 'Paisa' no ha enviado los informes ni se ha presentado, ni siquiera a través de abogado.



La búsqueda de el 'Paisa' por investigadores de la JEP es solo una de las 22 pruebas que se están practicando con su caso. Otras tienden a evaluar, con información de inteligencia, el posible rearme de una estructura encabezada por el exjefe guerrillero.



Si se comprueba que faltó a sus compromisos, el exjefe guerrillero podría perder los beneficios en la JEP, ser expulsado de este sistema de justicia transicional, y en consecuencia su caso pasaría a la justicia ordinaria.





REDACCIÓN PAZ

