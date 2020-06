Nuevo sistema para monitorear riesgos de derechos humanos en Colombia

En abril, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó, por primera vez, un informe sobre la dinámica de la violencia en el país y cómo esta afecta a civiles, en particular durante la cuarentena por el coronavirus.



Ese informe se realizó gracias al Sistema de Monitoreo de Riesgos y Afectación a Derechos Humanos en Colombia, una herramienta que se puso en marcha hace alrededor de dos meses y que después de ser alimentada y enriquecida, será presentada este jueves por la UIA, en alianza con varias instituciones académicas.



El Sistema, que puede ser consultado aquí, es de acceso público, y consiste en un repositorio de información sobre hechos que sean riesgos o afectaciones a derechos humanos en el país, con especial énfasis en los territorios y poblaciones que son de interés para la JEP, como víctimas, comparecientes y testigos.



Si bien no se trata de un sistema de alertas tempranas como el de la Defensoría del Pueblo, su objetivo es disponer información publicada y sistematizada de la que producen tanto los medios de comunicación (96 en total en el país incluidos en el monitoreo), como las organizaciones sociales y de víctimas que han presentado informes a la JEP sobre hechos del conflicto.



Además, recoge las reacciones a esta información por parte de las entidades del Estado, manifestada en comunicaciones públicas, así como reacciones de sectores sociales y políticos frente a hechos de posible vulneración de derechos humanos.



Según informó la UIA, tiene tres objetivos: identificar situaciones de vulnerabilidad y amenaza a intervinientes de la JEP para adoptar medidas de protección de oficio; advertir a las autoridades, de manera oportuna, de los riesgos que pueden afectar los derechos fundamentales y participación de víctimas y comparecientes ante la JEP; y prevenir la ocurrencia de violaciones a derechos humanos en los territorios donde la JEP ha concentrado sus investigaciones, y que se pueden observar en este mapa.

Zonas de interés de la JEP. Las azules, por ejemplo, lo son en el caso de secuestro; las violetas, en el de 'falsos positivos'. Foto: Captura de pantalla. Mapa de la UIA.

Tres productos para hacer seguimiento

El Sistema consta de tres herramientas de monitoreo, dirigidas a víctimas, abogados, comparecientes, entidades del Estado y ciudadanos del común, todas de acceso público en la página de la Unidad de Investigación y Acusación.



La primera es una Bitácora de Monitoreo a Medios y Redes Sociales. Según explicaron funcionarios de la UIA, este se construye con base en monitoreos diarios de noticias en medios nacionales, regionales y locales, y de redes sociales de interés, a cargo de un equipo de cinco personas dentro de la Unidad.



Para revisar los eventos del conflicto y afectaciones a la población civil, se utilizan 21 variables, entre las que están, por ejemplo, despojo de tierras, amenazas, destrucción al medio ambiente, hostigamiento, homicidio selectivo, secuestro, entre otras.



Asimismo, se hace seguimiento a acciones de respuesta de la Fuerza Pública y las instituciones, mediante 13 variables, como enfrentamientos armados con la Fuerza Pública, erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de campos minados, rescates, desmovilizaciones individuales, entre otros.



La información se clasifica en tres pestañas: el monitoreo al contenido noticioso, donde se puede revisar información de cada semana; el de redes sociales, que recoge denuncias públicas hechas por estos medios, a través de 274 cuentas identificadas; y el de pronunciamientos de entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

Aunque este monitoreo no se limita a los territorios de interés de la JEP, sí pone énfasis en las más de 265.000 víctimas acreditadas y organizaciones que han presentado informes, así como a los 2.680 miembros de la Fuerza Pública y 9.737 compareciente de las Farc que están distribuidos en aproximadamente 522 municipios del país, además de 175 agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública y 776 terceros civiles que han pedido pista en la JEP de forma voluntaria.



Para la UIA y la JEP, explicaron los funcionarios, son de interés sobre todo 111 municipios de 20 departamentos donde se llevan a cabo investigaciones o estudios de medidas cautelares y por esa razón son estratégicos.



El monitoreo actual recoge desde el 25 de marzo, cuando inició el aislamiento obligatorio, pero el objetivo del equipo a cargo es, además de continuar los registros diarios, llenar los hechos faltantes hasta el 1°. de diciembre de 2016, fecha en que entró en vigor el Acuerdo de Paz con las Farc.



Las otras dos herramientas del Sistema son mapas interactivos.



El primero, sobre eventos del conflicto que puedan afectar a civiles. En la actualidad, este contiene 427 registros en 162 municipios de 25 departamentos, y que incluyen tanto actividades del Estado como afectaciones a civiles. Este mapa permite hacer tres tipos de consulta: por localización, por categoría de los eventos o usando una línea de tiempo. Puede ser consultado en la segunda pestaña de este link.



El otro es un mapa sobre riesgos asociados a la covid-19, y tiene el objetivo de identificar poblaciones con “doble característica de víctima”, tanto por hechos del conflicto como por la pandemia, explican funcionarios de la UIA.



Si bien este mapa retoma la información oficial del Instituto Nacional de Salud, la presenta de forma distinta, sobre el territorio del país. También puede filtrarse la información por localización o a través de una línea de tiempo.



Según explicaron las personas a cargo del Sistema, el próximo paso es sumarle las decisiones que han tomado alcaldes o gobernadores en la región, en relación con la pandemia, y que pueden afectar el desarrollo de las actividades misionales de la Unidad. Por ejemplo, si hay medidas que a futuro limiten la movilidad de víctimas o comparecientes, o incluso del equipo de investigación de la UIA para diligencias propias de su trabajo, como las inspecciones a cementerios.



Los funcionarios de la Unidad también aclararon que, al ser una herramienta de consulta pública, el Sistema de Monitoreo no presentará datos de las investigaciones de la UIA, bajo reserva judicial. Asimismo, que es posible que, de acuerdo con los hechos y las coyunturas, es posible que se redacten informes de manera al menos cada dos meses, que serán enviados a autoridades del Gobierno como alertas sobre circunstancias específicas.



El Sistema será presentado en alianza con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, así como de centros académicos internacionales que vienen dando retroalimentación al equipo de la UIA. Entre estas están el London School of Economics con su Centro para América Latina y el Caribe, el University College of London, el Instituto para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas de las Universidades de Binghampton y New York, así como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, el Instituto de Derechos Huymanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa y el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ.



