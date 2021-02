El destape de la JEP / Opinión

Por tres años, los colombianos estuvimos esperando señales de avance de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para juzgar a los desmovilizados y a los militares que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto.



Y esas demostraciones, después de muchas polémicas y no pocas salidas en falso, no solo están apareciendo, sino que comienzan a quitarles argumentos incluso a los más rancios opositores del acuerdo de paz.



La primera señal fue la de las Farc admitiendo ante la JEP que fueron sus sicarios los que asesinaron al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Aunque sin duda es una versión que sorprendió a los colombianos y que tiene aún muchas zonas oscuras, no se puede negar tampoco que la confesión de la guerrilla abre por lo menos otro camino para intentar llegar a la verdad de un magnicidio que lleva 25 años de impunidad.



Ahora, la JEP acaba de entregarle al país el que bien puede ser el más completo retrato de las atrocidades cometidas por ese grupo ilegal contra sus miles de secuestrados.



En 322 páginas, los magistrados reconstruyeron cómo esa guerrilla hizo del cautiverio de seres humanos un millonario negocio en el que no eran inusuales los abusos sexuales ni el cobro por los cadáveres de los que murieron o fueron asesinados durante el plagio. Y esa investigación –que recoge las realizadas por otras autoridades, las versiones de los secuestrados y las de los desmovilizados– dio pie para llamar a responder penalmente a 8 ex altos mandos, incluidos Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Joaquín Gómez.



Hay que leer el documento completo (publicado en ELTIEMPO.COM y otros medios) para ver la solidez con que se demuestra que no obstante las declaraciones públicas y los estatutos internos con los que trataban de hacer menos impresentable ante el país y el mundo ese crimen, los jefes de las Farc nunca se preocuparon por la salud, la integridad y la vida de sus víctimas. Solo les interesaba la plata, sin importar cómo se conseguía.



Más de 2.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas en cautiverio: devolver sus cuerpos es uno de los compromisos pendientes de los ex-Farc que siguen en la legalidad.



Y aunque sin duda sigue siendo polémico que la justicia de paz insista en usar en sus documentos eufemismos para aludir a lo que son descarnados secuestros, difícilmente se podría cuestionar la seriedad con la que sus magistrados llevan hoy la misión de hacer justicia y descubrir verdad sobre los hechos de la guerra.



Que la JEP parece estar dispuesta a coger lo que en algún momento fueron papas calientes con las Farc lo demuestra el hecho de que en su imputación de cargos afirma, sin condicionales, que esa guerrilla y sus comandantes buscaron refugio en Venezuela.



Este aparte está en el documento: “La baja capacidad militar de las estructuras de las Farc-EP, producto de los enfrentamientos y las deserciones, (...) implicó la reubicación de comandantes en zonas seguras, incluso por fuera de las fronteras nacionales, particularmente en Venezuela, desde donde se continuaban las actividades militares y políticas”. ¿Negarán esa conclusión Timochenko y los suyos, arriesgándose a perder los beneficios de la paz? Será, sin duda, una de las pruebas de fuego para medir la verdadera disposición de los antiguos jefes de la guerrilla a decir toda la verdad, aunque esto implique pisar poderosos callos internacionales.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET