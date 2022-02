El ‘clan del Golfo’, las disidencias de las Farc coordinadas por ‘Gentil Duarte’ y el Eln son, en ese orden, los grupos armados que más cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante 2021, el año con los peores indicadores de violencia organizada desde la firma del acuerdo de paz con las Farc (en noviembre de 2016).



Así lo dio a conocer este jueves la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace las veces de fiscalía del tribunal transicional.



“El número de masacres registradas en 2021 es equiparable a las registradas en 1996 y 1997, cuando inició la etapa de recrudecimiento del conflicto armado más dolorosa de nuestra historia”, dijo el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo, durante la presentación de un informe que encontró aumentos significativos en ocho fenómenos de violencia.



Las masacres -que para la UIA son el asesinato de 3 o más personas en un mismo lugar-, por ejemplo, pasaron de ser 21 en 2019 (año sin pandemia) a 71 en 2020, y 93 en 2021. El dato del último año –que representa un aumento del 31 por ciento frente al anterior– se ubica en el medio entre las 80 masacres de 1996 y las 108 de 1997, época en la que el avance del paramilitarismo y las guerrillas dejó una estela de sangre y muerte en varias regiones de Colombia.



Sin embargo, aunque en número de eventos la cifra puede ser similar a la de hace más de 20 años, no es así en el número de víctimas, ya que para 1996 y 1997 los eventos de masacres dejaban, comunmente, más de 5 víctimas, en algunas incluso podían contarse más de 10 personas asesinadas. En cambio, en la medición que usa la UIA, se trata de todo evento con tres o más personas asesinadas.



De otro lado, en el país no hay una sola forma de medir las masacres. Esto porque la Policía Nacional y el gobierno, por ejemplo, consideran que estas, a las que llama homicidios colectivos, son cuando mueren cuatro o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores. El gobierno también ha usado el nombre de homicidios múltilples para referirse al asesinato de tres personas en el mismo lugar y tiempo.



En 2021, de acuerdo con la Policía Nacional, se registraron 30 homicidios colectivos que dejaron 144 víctimas. Ese mismo año, la Fiscalía registró 38 homicidios colectivos, y organizaciones sociales como Indepaz hablan incluso de 96 masacres con 338 víctimas perpetradas ese año.



Más allá de esa discusión, otros fenómenos también aumentaron, de acuerdo con el informe de la UIA de la JEP. El reclutamiento forzado de niños, por ejemplo creció un 256 por ciento, al pasar de 25 casos en 2020 a 89 el año pasado. Los eventos de desplazamiento masivo pasaron de 44 a 146, un incremento del 231 por ciento. En cuanto a ataques contra la infraestructura, se dispararon en 227 por ciento, de 18 a 59. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales crecieron un 95 por ciento.



Y toda esta ola de aumentos en los hechos de violencia se dio a pesar de que la Fuerza Pública incrementó su presión contra los delincuentes, como lo demuestra el aumento del 79 por ciento en los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos ilegales.



Persiste el conflicto

La UIA de la JEP analizó, además, si con base en los protocolos y estándares internacionales Colombia continúa en situación de conflicto armado interno.



La entidad encontró doce zonas del país donde el umbral de hostilidades sobrepasa esos estándares: Montes de María, sur de Bolívar, occidente antioqueño, sur del Chocó y bajo Calima, medio y bajo Atrato, norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, andén pacífico nariñense y sur del Cauca, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo, sabana y piedemonte araucano, nordeste antioqueño y Bajo Cauca, y Urabá antioqueño y sur de Córdoba (alto y bajo Sinú).



La fiscalía de la JEP detectó que el 60 por ciento de los homicidios contra ex-Farc ocurrieron en esta zona. Además, que uno de cada tres colectivos de víctimas acreditados en los macrocasos territoriales ha registrados por lo menos una afectación a sus derechos.



Para Leonardo González, investigador de Indepaz, el recrudecimiento del conflicto que está viviendo el país se da por varios factores: la presencia y disputa de estructuras armadas y los múltiples intereses (económicos, políticos y militares) que se presentan en estos territorios; las funciones de seguridad al narcotráfico y otros negocios ilegales que prestan estos grupos ilegales. El experto agrega a lo anterior que hay una “ausencia del Estado colombiano, ya que no es suficiente ni la sola presencia militar; y la simulación de implementación del acuerdo por parte del Gobierno Nacional”.



EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio de Defensa para conocer su posición sobre el informe, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no hubo respuesta.



Sin embargo, en espacios anteriores la cartera ha señalado que la mayoría de estos hechos de violencia se dan en zonas con presencia de cultivos ilícitos, que se suman a una guerra territorial entre los grupos armados ilegales, a los cuales se les ha afectado con la neutralización de cabecillas, como ocurrió con ‘Otoniel’, jefe del ‘clan del Golfo’ a finales del año pasado.



