Duro ataque de Santos a Pinzón por 'negacionismo' de falsos positivos

En medio de declaraciones entregadas este viernes por el expresidente Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘los falsos positivos’, el exjefe de Estado lanzó fuertes cuestionamientos frente a la actitud asumida por su entonces viceministro Juan Carlos Pinzón cuando empezaron a recibir denuncias de varias fuentes fiables.



Santos habló de los orígenes de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, del cual él formó parte como ministro de Defensa entre 2006 y 2009, y también pidió perdón a las víctimas.



Esta es la versión de Santos sobre cómo se activaron las alertas en el Ministerio y sobre cuáles fueron sus pasos en ese momento:



“El otro factor que me llevó a quitarme el velo para ver la realidad y a investigar, denunciar y actuar en este delicado asunto fue la información que comencé a recibir de varias fuentes creíbles (...) Estas alertas llegaron, a principios de 2007, de funcionarios internacionales como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Christian Salazar, quien luego asumió como representante de esa Oficina, y de la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hintermann".



“Y tengo que darle todo el crédito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo, quien también, después de obtener mucha información por su lado, comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Sergio se apoyó en un gran equipo donde quiero destacar a tres funcionarias: Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Goebertus”, agregó.



Sin embargo, Santos cuestionó que no ocurrió lo mismo con su otro viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien por años fue uno de sus hombres de confianza.



“Muy diferente –pero comprensible, dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar– la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación”, aseguró.



En la Presidencia de Santos, Juan Carlos Pinzón fue su embajador en Washington. Sin embargo, el proceso de paz con las Farc y el Acuerdo de La Habana, con los que nunca estuvo de acuerdo, llevaron a un marcado distanciamiento entre los dos. Pinzón terminó alineado en las toldas del expresidente Álvaro Uribe y graduado entre los más reconocidos críticos de Santos, su antiguo jefe.



Hasta el momento no hay pronunciamiento de Pinzón sobre el tema.



Para el año 2007, advirtió Santos, se comenzó a actuar en forma contra los falsos positivos. “Más de la mitad de las directivas ministeriales que produjimos ese año estaban dirigidas a atacar ese horripilante fenómeno. Cosa que prácticamente no había ocurrido en el pasado, salvo en el caso del memorando de entendimiento que firmó el ministro Camilo Ospina con la Fiscalía en junio de 2006”, documentó el expresidente.



