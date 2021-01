Lo que dijo presidente de JEP sobre Trump y sus imitadores en Colombia

Mientras Washington continúa en estado de emergencia luego de la inédita jornada de caos de este miércoles, que dejó como saldo cuatro muertos tras el asalto de seguidores de Donald Trump a la sede del Congreso estadounidense, en Colombia siguen apareciendo reacciones frente al hecho, calificado por muchos como un intento de golpe.



(Le puede interesar: Oficial: Congreso de EE. UU. certifica victoria electoral de Joe Biden)

Una de las más recientes declaraciones fue la del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Eduardo Cifuentes, quien también ha sido Defensor del Pueblo y presidente de la Corte Constitucional.



A través de su cuenta de Twitter, Cifuentes expresó: "Tanto La Paz como la democracia no son derogables. Para que no sean frágiles es necesario identificar y no seguir a personajes como Trump y a sus imitadores en Colombia".



(Le recomendamos leer: 'No hay que poner más trabas': el duro mensaje del presidente de JEP)

Tanto La Paz como la democracia no son derogables. Para que no sean frágiles es necesario identificar y no seguir a personajes como Trump y a sus imitadores en Colombia — Eduardo Cifuentes Mu (@EcifuentesMu) January 7, 2021

Además de esto, el presidente de la JEP, quien publica opiniones personales en la red social, respaldó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien llegará a la Casa Blanca en los próximos días.



(Le puede interesar: ¿Quién es el hombre con cuernos que lideró la toma del Capitolio?)

"Es la hora de despertar la conciencia de apego por la democracia, La Paz y la verdad. Nuestro apoyo y reconocimiento a Biden y al Congreso norteamericano", tuiteó el magistrado Cifuentes.

Es la hora de despertar la conciencia de apego por la democracia, La Paz y la verdad. Nuestro apoyo y reconocimiento a Biden y al Congreso norteamericano — Eduardo Cifuentes Mu (@EcifuentesMu) January 7, 2021

El asalto al Congreso, sin antecedentes en la historia de Estados Unidos, se dio en el momento en el que los legisladores estaban en el proceso de certificación de los votos del Colegio Electoral, un acto protocolario que terminó convertido en pesadilla y caos por el llamado del presidente Donald Trump a sus seguidores a hacer presencia en el edificio.

(Lea además: Autorizan extradición de abogada que pretendió colar narcos en la JEP)

Varios de ellos violaron las puertas, las ventanas, los detectores de metales, rompieron los cordones de seguridad y entraron a las dos cámaras, al salón de las estatuas y a la Rotonda.



JUSTICIA

Encuentre aquí más noticias de Justicia

Ojo: a estas sanciones se expone si viola toque de queda este puente

'La ONU es clara: la penalización del aborto debe desaparecer'

Ni cárcel ni domiciliaria: esto es lo que busca Mancuso ante justicia

El proyecto que radicó Procuraduría tras condena por destituir a Petro