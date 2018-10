Caso de extradición de Santrich causa primera división en la JEP

Arguyendo que al pedirle a Estados Unidos que les envíe las pruebas que justifican el pedido de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estaba desconociendo la autoridad judicial extranjera, una magistradas de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz de la JEP se apartó de esa decisión.



Otra de las togadas argumentó que no es claro el objetivo de pedir estas pruebas.

En su salvamento de voto, la magistrada de esa Sección Claudia López consideró que la decisión adoptada desconoció no solo la autoridad judicial extranjera sino también los tratados internacionales sobre cooperación judicial internacional "pues dudó de la legalidad del indictment presentado" por los Estados Unidos.

Según la magistrada, controvertir ese documento "invade la jurisdicción penal de

los Estados Unidos de América, pretendiendo así dar curso a un procedimiento

penal ordinario paralelo".

Y agregó que la garantía de no extradición es un procedimiento en el que la

Sección de Revisión puede ejercer sus facultades probatorias pero de “manera limitada”.



Por ello señaló que las pruebas decretadas con esta finalidad “son impertinentes, inconducentes e inútiles, por cuanto corresponden a la dinámica de un proceso penal ordinario adversarial y no a un trámite de extradición de origen continental europeo, como el que rige en Colombia”.

Por su parte, la magistrada Gloria Amparo Rodríguez se apartó parcialmente

de la decisión pues consideró que no es preciso el objeto de pedir dichas pruebas a Estados Unidos y no se empleó el estándar adecuado que se requiere para proceder a

evaluar la solicitud de garantía de no extradición.



Además, señaló que al aplicar la JEP la excepción de inconstitucionalidad, desconociendo lo definido en la Ley de procedimiento de la JEP que le prohibió a esa jurisdicción practicar pruebas en casos de extradición, se afectaría el principio de conservación del derecho o de interpretación conforme a la Constitución Política.

