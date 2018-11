Desde el lunes está corriendo plazo para que JEP decida sobre Santrich

Desde el lunes está corriendo el plazo de 40 días que se puso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para recibir las evidencias en las cuales la justicia de Estados Unidos respalda la solicitud de extradición que hizo contra el exjefe guerrillero de las Farc Jesús Santrich, preso en La Picota y acusado de conspirar para el envío de cocaína a Estados Unidos. Lleva detenido más de siete meses.

Un auto de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz del jueves 15 de noviembre, conocido por EL TIEMPO, confirma en su totalidad la decisión del 23 de octubre de esa jurisdicción de solicitar a Estados Unidos las pruebas contra el exjefe guerrillero para pronunciarse sobre la fecha en la habría cometido el delito, con lo que se define si el caso es de la JEP o de la justicia ordinaria.



El auto solo contó con el salvamento de voto de la magistrada Claudia López Díaz, argumentando, como lo hizo en la primera decisión, que esta no se corresponde con la tradición jurídica del país sobre extradición.

También quedó en firme la petición que la JEP le hizo al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de que envíe los audios originales en los que se sustentó la captura de Santrich y las órdenes de las interceptaciones telefónicas debidamente legalizadas ante los jueces de control de garantías. Para eso tiene cinco días después de ser notificado de la decisión, de acuerdo con lo que decidió la mencionada Sección de Revisión



La defensa del exjefe guerrillero, al igual que la Procuraduría, había impugnado la decisión de la JEP de pedir pruebas adicionales a la justicia de Estados Unidos, pero por razones jurídicas diferentes.



Mientras que el Ministerio Público dijo que la JEP se estaba extralimitando en sus funciones, la defensa de Santrich argumentó que el indictment no es prueba contra el exguerrillero y que sobre esa base la justicia para la paz debe resolver pronto el limbo jurídico en el que se encuentra.



Al revisar el caso, la Sección de Revisión aclaró que en efecto, el indictment no es una prueba y que por eso confirma la decisión de pedir más evidencias y elementos probatorios que deberían reposar en la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el proceso por supuesto narcotráfico contra Santrich. Argumenta que, al no haber tratado de extradición, debe haber reciprocidad de los países en la cooperación judicial.



Gustavo Gallardo, el abogado del exguerrillero, aclara que no está en contra de que se decreten más pruebas, sino de que el indictment se considere una de ellas. Según dice, está convencido “de que ni en Colombia ni otro lugar del mundo existen pruebas de que Santrich haya cometido narcotráfico”.

Lo que sigue

En caso de que Estados Unidos no envíe más evidencias pasados los 40 días, como probablemente ocurra según adelantó el embajador Kevin Whitaker, la JEP deberá valorar lo que tenga hoy el expediente para decidir la situación de Santrich.



El embajador Whitaker ha dicho que con fundamento solo en lo relacionado por el indictment o imputación de cargos, se han venido manejando las extradiciones entre Estados Unidos y Colombia. Además, que “solo se debe demostrar causa probable” por el país requeriente.



Tras más de siete meses de la captura de Santrich, no se ha definido aún si las conductas que le atribuyen se cometieron antes o después del primero de diciembre del 2016, fecha de entrada en vigencia del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Si la JEP encuentra que la conducta no existió o que ocurrió antes del primero de diciembre de ese año, el caso tendría que ser tramitado bajo los parámetros del sistema de justicia transicional acordado en La Habana, incluidos beneficios como el de libertad condicional.



