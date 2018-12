Cumbre de Farc arrancó sin Márquez y con 25 ausencias más

El Consejo Político de la Farc comenzó este viernes su cumbre en Melgar, Tolima, con la participación de 81 integrantes de esa instancia de dirección, encabezada por Rodrigo Londoño, Timochenko, y con la notoria ausencia de Iván Márquez, el segundo en la línea jerárquica del movimiento político de la exguerrilla y de quien no se sabe nada desde mediados de año.

Según informó el mismo partido, solo 6 de 26 miembros faltantes del Consejo Político justificaron su ausencia en la tercera reunión que hace la dirección y en la cual trazarán su rumbo para el 2019.



Entre otras cosas, analizarán sus perspectivas para las elecciones regionales del 2019, la coyuntura política del país, el estado de la reincorporación de los excombatientes, en todos los niveles, y los avances en la sustitución de cultivos ilícitos en las regiones donde tuvieron influencia cuando eran una guerrilla.

El encuentro se da en medio de la incertidumbre que ha generado dentro de la Farc el aislamiento de exjefes guerrilleros como Márquez y Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, cuyo paradero también se desconoce.



Esta semana, precisamente, Rodrigo Londoño hizo una carta pública dirigida al ‘Paisa’ en la que le pidió hacerse presente en la cumbre de la dirección del partido. Incluso se ofreció a viajar hasta donde se encuentre para acompañarlo hasta la sede de la reunión si es que tiene temor a ser capturado.



La falta de garantías jurídicas y físicas han sido los argumentos del ‘Paisa’ y Márquez para mantenerse alejados de la actividad política y de los procesos de reincorporación de los exguerrilleros.



Márquez, quien el 20 de julio debía asumir en el Senado una curul del partido, se internó en el Caquetá poco después de la captura de su amigo cercano Jesús Santrich, ocurrida el 9 de abril en Bogotá por su supuesta participación en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos tras la firma del acuerdo de paz.



Márquez se fue a la zona de reincorporación de Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán, donde el ‘Paisa’ lideraba la reincorporación a la vida civil de al menos 90 excombatientes de la columna ‘Teófilo Forero’, el grupo élite de la exguerrilla.



A mediados de año, los dos desaparecieron de Miravalle y desde entonces no se ha sabido de su paradero.



El ‘Paisa’, a diferencia de Márquez, no se reportó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder en el proceso por secuestro que tiene abierto junto a otros 30 exdirigentes de la guerrilla.



Por no responder a los llamados de la JEP, que le abrió un incidente de incumplimiento, el ‘Paisa’ se expone a una orden de captura y a una expulsión de la justicia transicional, que ya pidió al Ejército y la Policía localizar al exjefe guerrillero y conminarlo a presentarse ante esa jurisdicción.



En su carta al ‘Paisa’, Timochenko le recordó las consecuencias que pueden tener sus incumplimientos con la JEP.

¿Alianza con el PC?

En el encuentro del Consejo Político de la Farc que arrancó este viernes participan delegados del Partido Comunista, con quienes el movimiento de la exguerrilla buscaría una alianza.



“La sesión plenaria cuenta con la participación especial de una representación del Partido Comunista, que busca promover alianzas y estrechar lazos en pro de la unidad”, informó el Consejo Político de la Farc.



En el anterior encuentro, a finales de agosto, tampoco estuvieron Márquez y el ‘Paisa’.

A esas ausencias se sumaron la de Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’; la de Fabián Ramírez y las de otros seis antiguos mandos del entonces grupo guerrillero, que siguen perdidos.



En su momento, la dirección invitó a quienes no se presentaron en la cumbre del partido a “regresar a él y reforzar la lucha por el completo cumplimiento de lo acordado en La Habana”.



Además, enfatizó en que los dirigentes de la Farc no “cohonestarían” con la conducta de cualquiera de sus integrantes “que viole lo previsto en el acuerdo final”.

Por lo pronto, dentro de la Farc guardan la esperanza de que los ausentes se presenten en el transcurso del fin de semana, pues el partido estará reunido hasta el domingo, día en el que informarán sobre las conclusiones de su tercera cumbre.



PAZ