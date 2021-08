Tras 20 años desaparecida, mujer se reencontró con su familia

”La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija. Me tocaba ahorrar $12.000 para bajar a la ciudad y a veces me decían ‘vuelva mañana’”, contó la madre de una mujer que, a la edad de 12 años, fue separada a de su familia a causa del conflicto y cuyo rastro se perdió.



Tras dos décadas desaparecida, esta semana se reencontró con sus parientes, que fueron ubicados por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).



En abril de 2020, durante la pandemia, la mujer presentó una solicitud para la búsqueda de su familia, de la que perdió el contacto en 2001 tras ser víctimas de grupos armados presentes en el departamento de Magdalena, que los despojaron de sus tierras y los sometieron a desplazamientos forzados en dos oportunidades.



“Transcurrieron más de 20 años para que lograran reencontrarse. Esto fue posible gracias a la investigación extrajudicial que emprendió la Unidad de Búsqueda en 2020. El proceso implicó la recolección y el cruce de diversas fuentes de información para corroborar la identificación de los miembros del grupo familiar y propiciar el reencuentro”, explicó la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón Cifuentes.

Mi mamá nunca perdió la esperanza. Ella sabía que mi hermana estaba viva y que le iban a ayudar a encontrarla FACEBOOK

Teniendo en cuenta que la mujer nunca tuvo registro civil de nacimiento, fue necesario tomarle una muestra biológica para hacer el cotejo genético con el de su mamá.



Una vez se comprobó la compatibilidad entre ambos perfiles, los resultados del proceso de verificación de identidad fueron socializados en sesiones independientes con la solicitante y con su familia.



“Mi mamá nunca perdió la esperanza. Ella sabía que mi hermana estaba viva y que le iban a ayudar a encontrarla. Este es un caso de esperanza que debe inspirar a otras personas a no desistir en su búsqueda de sus seres queridos”, precisó uno de los hermanos.

Para la directora de la entidad, este caso marca un hito porque fue la propia víctima de desaparición quien hizo la solicitud de búsqueda para reconstruir su núcleo familiar.



A la fecha, la Unidad de Búsqueda ha encontrado con vida a cuatro personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado.



