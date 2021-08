Entrega de 8 cuerpos, nuevo paso en la búsqueda de desaparecidos en Sucre

"Este dolor no debió ocurrir. No puede volver a ocurrir. Debemos hacer lo que sea necesario para que quienes aún no tienen noticia de sus seres queridos los encuentren y logren por fin algo de sosiego”.



Las palabras son de Alejandro Ramelli —uno de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que llegaron el viernes pasado hasta Sucre— y se refieren a uno de los hechos victimizantes más terribles que dejó el paso de la guerra por esta tierra: la desaparición forzada.



En una diligencia judicial que terminó el sábado, ocho familias recibieron los cuerpos de sus parientes asesinados, a quienes estaban buscando desde hace más de una década.



La entrega digna fue el resultado de las medidas cautelares que, desde noviembre de 2019, la JEP ordenó en los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, y en las fincas La Alemania y El Palmar. Esa última propiedad era reconocida como el cuartel general del paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, un nativo de la región que se convirtió en jefe del bloque Héroes de los Montes de María de las Auc y sembró el terror en Sucre y Bolívar con masacres como la de de El Salado, Mampuján, Chengue, Macayepo y Ovejas.



En fosas comunes de El Palmar reposarían los restos de decenas de víctimas de los ‘paras’, de las cuales algunas fueron exhumadas desde 2005 por la Fiscalía, pero permanecieron por 16 años en laboratorios sin ser identificadas, hasta que la JEP puso la lupa sobre estos casos.



Entre los ocho cuerpos entregados el fin de semana está el de un joven minero, un vendedor de fruta en la playa tulueña, un campesino sanonofriano, un bicicletero, un joven que llevaba galones de agua al pueblo y un soldador. Personas inocentes que cayeron en manos de los grupos armados, quienes además del asesinarlas, condenaron a sus familias a la incertidumbre de la desaparición.

La entrega digna fue el resultado de las medidas cautelares que, desde noviembre de 2019, la JEP ordenó en los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, y en las fincas La Alemania y El Palmar. Foto: Cortesía Sebastián Zuleta Ríos

Ahora, se espera que las labores continúen y más familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Pero el camino es largo: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) —que junto a la Fiscalía participó de esta primera entrega— identificó que en la región de los Montes de María y Morrosquillo hay por lo menos 1.808 víctimas de desaparición, en 17 municipios de Sucre y Bolívar.



De hecho, en la diligencia judicial la UBPD dio a conocer su plan para continuar la búsqueda de estas personas, y anunció que ya fueron identificados 113 sitios de interés forense donde podrían encontrarse víctimas de desaparición desde 1957 hasta 2016.



En la región, hasta el pasado 31 de julio, la UBPD había recibido 642 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De esas, 318 fueron en Bolívar, y 324, en Sucre. Un 97 por ciento de estos casos correspondería a desapariciones forzadas, 2 por ciento reclutamiento ilegal y 1 por ciento a secuestros.



Nuevas decisiones

En el marco de la audiencia, la JEP adoptó siete decisiones que buscan garantizar las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Entre ellas, le solicitó a la Fiscalía identificar los puntos de interés forense de las fincas La Alemania y El Palmar y los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar. Para ello, le pidió al ente acusador adelantar versiones individuales o colectivas de exparamilitars del bloque Héroes de los Montes de María, así como tener en cuenta las versiones entregadas por los excombatientes de las Farc.



Además, el tribunal transicional le solicitó al CTI de la Fiscalía presentar un cronograma de las acciones encaminadas a identificar los cuerpos que fueron exhumados en San Onofre y que reposan en sus laboratorios desde hace años.



Y ordenó remitir una copia de estas decisiones a la Procuraduría, para que presente un informe sobre el estado actual de la compulsa de copias realizada en 2019, sobre el contrato de arrendamiento que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) suscribió en la finca El Palmar, e informar a la Contraloría y la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades que la JEP ha develado frente a la administración de este predio.

