Tras 26 años, entregan cuerpo de joven desaparecido a sus familiares

"Yo le pedía a Dios que no me llevara hasta encontrar a mi hijo, se lo rogaba a diario”, aseguró una mujer, que es lideresa social en Arauca y que llevaba 26 años sin saber de uno de sus hijos.



En la mañana de este sábado, la mujer, recibió los restos de su hijo y dijo que a "pesar de que se trata de un momento muy doloroso. Después de tantos años finalmente he podido encontrar el cuerpo de mi hijo y tener un lugar a donde llevarle flores”.



La ubicación e identificación del cuerpo se logró con base en el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- y el Grupo de Búsqueda de la Fiscalía General que entregaron a sus familiares en Arauca el cuerpo de su ser querido.



La lideresa, quien es una fundadora de Asofavida - organización social en Arauca - contó que a su hijo le gustaba trabajar en el campo en actividades agrícolas.



Recordó que su hijo tenía 24 años cuando no volvió a saber más de él. El joven laboraba en una finca en Casanare.



La señora recordó que el joven la llamaba con frecuencia. La última vez que hablaron fue el 10 de noviembre de 1995, ese día le contó que le habían hecho un ofrecimiento de trabajo, pero no le dio más detalles.

En 2005, la lideresa - en compañía de otro de sus hijos - viajó desde Arauca a Villa Nueva, Casanare, para buscarlo. Allí le contaron que se había ido a trabajar a la vereda Las Palmas, en ese departamento.



Durante 26 años la mujer, con la foto de su hijo en la mano, no dejó de tocar puertas para conocer su paradero y saber qué le había pasado.



Aproximadamente, 10 años después, la Fiscalía le informó a la mamá del joven del hallazgo de 10 cuerpos en Granada, Meta. Uno de ellos, le indicaron podría ser el de su hijo.



El cuerpo fue trasladado al cementerio donde Medicina Legal logró su plena identificación.

Las puertas que se abrieron

En Arauca se desarrolló una sentida ceremonia. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

En 2020 la lideresa presentó a la UBPD una solicitud de búsqueda de su hijo. "A partir de la articulación institucional con la Fiscalía fue posible concretar la entrega digna a sus familiares, quienes en un acto privado lo inhumaron en un cementerio del departamento de Arauca", se lee en un comunicado de prensa que emitió la Unidad de Búsqueda.



“Estoy muy agradecida con el acompañamiento que he recibido, porque me han informado cada paso", afirmó la lideresa.



Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, dijo que "para la Unidad de Búsqueda solicitudes como la de la mamá de este joven constituyen una voz de confianza de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en la tarea que la entidad desarrolla, y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande para poder agilizar la búsqueda de los desaparecidos y la entrega de resultados a miles de familias que esperan saber qué pasó con sus seres queridos”.

