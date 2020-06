Defensa de Mancuso apela decisión de la JEP de no aceptarlo

La defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso informó este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que apelará la decisión tomada por esa justicia, el jueves de la semana pasada, en la que negó aceptarlo como compareciente bajo la figura de tercero civil financiador de grupos armados.

Sin embargo, según conoció este medio, la defensa no ha sustentado su decisión debido a que, aunque fue notificada de la decisión de la JEP, no ha recibido el fallo completo, junto con los salvamentos y las aclaraciones de voto de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad.



(Amplíe aquí esta información: Las razones de la JEP para rechazar a Salvatore Mancuso)



Como contó EL TIEMPO, la decisión de rechazar a Mancuso tuvo una reñida votación. De siete magistrados, cuatro apoyaron la decisión de rechazarlo: Julieta Lemaitre, Catalina Díaz, Iván González y Alexandra Sandoval. Estos dos últimos, con aclaración de voto.



Los tres restantes, Óscar Parra, Belkis Izquierdo y Nadiezhda Henríquez, salvaron su voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con la decisión.



De hecho, la magistrada Henríquez, quien había sido sustanciadora del proceso de sometimiento de Mancuso, había presentado ponencia favorable a recibirlo a inicios de abril, pero esta fue derrotada en la votación de la Sala y por ello la ponencia negativa quedó a cargo de la magistrada Lemaitre.



Por lo tanto, para la defensa del exjefe paramilitar, recluido en la cárcel de Atlanta, en Estados Unidos, es importante conocer los argumentos de quienes creían que sí debía recibirse a Mancuso en la JEP. Esto para sustentar su apelación, la cual tendrá que conocer la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.



(Lea también: Cicatrizar heridas: la deuda de Mancuso y ‘Jorge 40’ con el país)



Los magistrados que votaron con aclaración de voto o que lo salvaron tienen 10 días hábiles para presentar sus argumentos, que se cumplirían el próximo lunes 15 de junio.



En la decisión mayoritaria, la JEP argumentó que antes de 1998, cuando Mancuso habría ingresado a las Autodefensas Unidas de Colombia, no tuvo el rol de tercero civil, sino que fue combatiente, es decir, que tuvo "función de combate permanente" al integrar grupos de seguridad privada en alianza con miembros de la Fuerza Pública, para realizar supuestas operaciones contrainsurgentes en Córdoba y Urabá.



