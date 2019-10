David Char continúa ante la JEP versión sobre parapolítica en la Costa

Desde Barranquilla, capital del Atlántico, uno de los departamentos donde el poder paramilitar se consolidó de la mano con poderes políticos, el excongresista David Char comparece este viernes, ante la JEP, en su segunda audiencia de aporte de verdad a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los temas en los que fue partícipe en relación o con ocasión del conflicto armado.

En la primera comparecencia, Char reconoció sus vínculos con paramilitares y que su actividad política favoreció que estos consolidaran su poder armado en la región, en particular al Bloque Norte. El exsenador reconoció que mientras ocupaba ese cargo, en 2006, se reunió con los exjefes paramilitares Carlos Mario García ‘El Médico’ y Edgar Ignacio Fierro ‘Don Antonio’.Siga aquí la audiencia:

Este viernes, Char profundizó sobre sus relaciones políticas y con grupos paramilitares, mencionando varias reuniones con al menos tres exjefes del Bloque Norte de las AUC. Reconoció que fue a dos bases paramilitares, en Corea, Sierra Nevada, y el corregimiento La Mesa, así como ellos fueron a su base política durante la campaña política del 2005, en la que no precisó cuántas veces se reunió.



Dijo que le entregó en efectivo 50 millones de pesos a Carlos Mario García, alias El Médico, para la campaña, que tuvo una triple alianza, con el exalcalde de Soledad, Atlántico, Alfredo Arraut, candidato que también financió, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, dijo que le contó a Germán Vargas Lleras, entonces líder nacional de Cambio Radical, sobre el apoyo político a Arraut, "pero hasta ahí". Aseguró que nunca le dijo del apoyo de los paramilitares.



'El Médico' era el jefe político del Bloque Norte, comandando por 'Jorge 40', y hasta donde Char entiende, según dijo a la subsala de la JEP ante la que comparece, hablaba con políticos de toda la Costa. También dijo que sobre su rol como congresista, cuando fuera elegido con su apoyo, no tenía un compromiso específico de ayudarlos con algún proyecto específico o ley en particular.



No obstante, reconoció que haberse aliado con grupos paramilitares pudo haber ayudado con la consolidación de estos en el Atlántico.



Aseguró que aunque él no recibió presiones armadas de las AUC, cree que Arraut sí fue presionado por la fuerza para aliarse con ellos. Sobre los métodos de los paramilitares en Barranquilla y sus alrededores, dijo que hasta donde él conocía, era distinto a los hechos que cometieron en los demás departamentos y que su interés era más conseguir contratación pública en municipios como Soledad y Malambo.



¿Por qué no rechazó los vínculos con las AUC, si sabía que no era un grupo legal?, le preguntaron las magistradas a cargo de la diligencia: "Yo he debido denunciarlo, no he debido ni siquiera aceptar que se me acercaran. Me equivoqué con ellos". Agregó que cuando ejerció como congresista nunca volvió a saber de los paramilitares.



En resumen, Char dijo que su relación con el frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las AUC, fue entre abril y noviembre del 2005, y que esta se materializó en el apoyo de ellos a su campaña política y en la financiación de este a ellos con 50 millones de pesos.



Mauricio Pava Lugo, abogado de Char, dijo que hay más detalles por contar sobre esas relaciones, que no se conocen en la justicia ordinaria, pero que relatará en las audiencias privadas que tenga ante la JEP.



En la tarde, la JEP le preguntará a Char sobre la acusación de la Corte Suprema de Justicia contra David Char, en relación con estos hechos y otros, como una supuesta entrega de armas.



Noticia en desarrollo…



