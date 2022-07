El lunes desde las 8:30 de la mañana será escuchado el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica Darío Acevedo en el marco de un trámite de medidas cautelares sobre la colección ‘Voces para transformar a Colombia’ que organizó la entidad y que ha sido cuestionada por las víctimas por supuestamente no incluir a los paramilitares.



(Lea: JEP evalúa desacato al director del CNMH por guion del Museo de la Memoria)



Se trata de una colección pensada en el primer guion museológico de lo que será el Museo Nacional de la Memoria, a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que motivó un incidente de desacato a Acevedo por aparentemente incumplir las órdenes de no modificación del guion.



(Lea: ‘El tema de la existencia del conflicto es controversial’: Darío Acevedo)

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que también fueron citadas las entidades del Sistema Integral Para La Paz, así como 36 entidades expertas, incluyendo universidades y organizaciones de víctimas.



La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de la JEP el lunes 11 de junio de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y será transmitida por medios virtuales.



(Lea: Un millón de personas se exiliaron por el conflicto: Comisión de la Verdad)

En este caso, desde el Auto AT 058 emitido en 2020, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) había ordenado “preservar y conservar en su integridad" el guion y evitar su alteración, supresión, adición o modificación.



Luego, en otro auto, la Sala abrió para estudio el desacato y dijo que la aprobación por parte del Consejo Directivo del CNMH de un guion al parecer distinto al que hubo antes "podría conllevar un incumplimiento de la media cautelar impuesta".



(Lea: Así afectó el conflicto a miles de niños: informe de Comisión de la Verdad)



El pasado 5 de julio, Acevedo le presentó su carta de renuncia al presidente Iván Duque, la cual se hará efectiva el próximo 6 de agosto —un día antes de la posesión presidencial de Gustavo Petro.



Acevedo ha sido cuestionado por distintos sectores debido a su posición sobre el conflicto armado en Colombia, le expresó a EL TIEMPO en marzo de este año: "Yo no me contentaría con una definición así, a secas, de si hubo o no conflicto armado, sino de qué tipo y qué ocurrió durante ese conflicto armado".



(Lea: Piden a Comisión de la Verdad incluir fotos que documentaron el conflicto)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia