Ausencia de responsabilidad por parte de los máximos responsables de las ex-Farc y un precario sentido restaurador en sus iniciativas de reparación. Esas son las dos principales críticas que militares víctimas de secuestro hicieron ante la JEP a las propuestas que formularon los exguerrilleros en el marco del macrocaso por secuestro.



Las observaciones a los proyectos de sanción presentados por los comparecientes las hizo la Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado (Milvíctimas), que representa ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a militares víctimas del conflicto armado.



Además de las críticas por la falta de reconocimiento y por las iniciativas de reparación, Milvíctimas también cuestionó el proyecto denominado 'Búsqueda de personas dadas por desaparecidas' y sostuvo que la iniciativa no parte desde el reconocimiento de responsabilidad por parte del secretariado de las ex-Farc, quienes hablan de "desapariciones forzadas cometidas por diversos actores del conflicto armado, eludiendo su responsabilidad con las víctimas del caso 01".



Además, los militares víctimas sostienen que este proyecto no cumple con los requisitos de ley para ser considerado un Toar (Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador) porque uno de los compromisos de los comparecientes es aportar verdad a mecanismos como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, "por lo que más que un trabajo o una obra de contenido restaurador o reparador, dicho proyecto no es nada distinto al cumplimiento del régimen de condicionalidad".



También se hicieron cuestionamientos a las iniciativas de desminado, pues para Milvíctimas estas no tienen una correlación directa con las víctimas de secuestro representadas en el macro caso 01.



"Sin embargo, destacamos que, dentro del modo de ejecución de la iniciativa, se proponga el impulso de proyectos de ley donde se pueden encontrar amnistías crediticias ante el Icetex, crédito de vivienda prioritario, becas universitarias, condonación de deudas de impuestos entre otros, siendo esta en efecto una propuesta que pudiera ser reparadora para las víctimas pero si fuera presentada en el marco de un proyecto de ley, se definiera una metodología adecuada para su impulso, con la intención de que sea financiado por las extintas Farc", expuso la corporación en un comunicado.



Piden reparaciones reales

Durante la audiencia de reconocimiento por secuestro, las víctimas les pidieron a los ex-Farc más información sobre las personas que continúan desaparecidas. Foto: JEP

Con todo esto, Milvíctimas hizo un llamado a los comparecientes para que replanteen los proyectos presentados teniendo para que la reparación a las víctimas cumpla con ser efectiva, pronta y adecuada, además de proporcional a los daños.



Esto a partir de la integración "de mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción en los cuales se tengan en cuenta las dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas de los perjuicios causados".



La corporación añadió que las medidas de reparación deben ser correspondientes a los gastos, la pérdida de ingresos, oportunidades y a los daños sufridos por las víctimas por causa del secuestro.



"En esa medida deberán estar orientadas a restablecer la dignidad de las víctimas, imponiendo sanciones morales a los responsables, enviando un mensaje claro y contundente que los hechos cometidos no pueden ser justificados y que sus victimas deben ser reconocidas y reparadas", sostuvo la organización.



Así mismo, frente a los soldados secuestrados en la toma de las Delicias, Milvíctimas sugirió que los Toar tengan vocación rural, con proyectos productivos orientados a desarrollo social, programas de mejora y construcción de infraestructura vial, protección medioambiental de zonas de reserva, financiación de proyectos de desarrollo productivo sostenible, entre otros.



Finalmente, se pidió que las propuestas de reparación sean desarrolladas mediante una metodología participativa con las víctimas.

