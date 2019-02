Las críticas a la Minjusticia por carta embolatada en caso Santrich

Tras enterarse de que no llegó la carta que les envió a las autoridades de EE. UU. a través del Ministerio de Justicia, pidiendo las pruebas que hay contra Jesús Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que analiza si extiende el plazo –que venció el lunes 28– para recibir la evidencia o sigue con el trámite para definir la situación del guerrillero, acusado de conspirar para enviar cocaína a ese país.

La ministra de Justicia, Gloría María Borrero, reconoció ayer que la carta no llegó al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dijo que esto ocurrió por un problema de la empresa de servicio de mensajería 4-72. Y agregó que la misiva, enviada en diciembre del año pasado, ayer estaba apenas en Panamá.



La carta refundida fue redactada por la JEP, que había pedido a los ministerios correspondientes tramitar el envío. En efecto, el 3 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la justicia especial que dicho trámite había quedado en manos del Ministerio de Justicia. Y este, a su turno, informó que el 10 de diciembre había enviado a la justicia de Estados Unidos la carta con la petición de la evidencia en la que se sustenta el pedido de extradición de Santrich.



Las críticas contra la ministra Borrero no se hicieron esperar. El excandidato presidencial y quien encabezó la delegación del Gobierno en el proceso de paz con las Farc,Humberto de la Calle, se preguntó en su cuenta de Twitter: “¿Que la carta de la JEP a los norteamericanos sobre Santrich la envió @MinjusticiaCo por 7-24 y se varó en Panamá? (...) ¿No hay embajada gringa en Colombia?”.



Y el congresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria dijo que la “negligencia de un ministro conduce a presumir dos posibles variables: suspicacia o indolencia respecto a la suerte del gobierno al que se pertenece”.



Apenas el miércoles en la noche, dos días después de que se venció el plazo de 40 días que se dio la JEP para recibir respuesta de la justicia de Estados Unidos, Borrero le comunicó telefónicamente a la presidenta de esa justicia especial, Patricia Linares, que la carta nunca llegó a las autoridades estadounidenses.



Y ayer envió la comunicación oficial, tras lo cual, los magistrados de la sección de Revisión de la JEP, encargados del caso de Santrich, decidieron estudiar si amplían el plazo para recibir pruebas de las acusaciones contra el exjefe guerrillero.

Para el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, una extensión de los términos para recibir esa evidencia perjudicaría a su defendido, quien completa nueve meses preso, a la espera de que se defina su situación.



El partido Farc señaló que el caso debe continuar “considerando de manera estricta los términos establecidos”. Y agregó: “La Ministra de Justicia debe asumir la responsabilidad plena por lo sucedido, más aún conociendo la importancia del caso. No queremos pensar que se trata de una acción de obstrucción de la justicia por parte del Gobierno”.



Borrero dijo ayer que aprovecharía la reunión que iban a tener con el fiscal general de EE. UU., Matthew Whitaker, para entregarle la carta.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET