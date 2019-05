Minuto a minuto de la crisis que desató la no extradición de Santrich

La decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP), de no extraditar a Jesús Santrich a Estados Unidos, desató una crisis política y judicial en Colombia: renuncias, cruce de declaraciones y más.



EL TIEMPO le cuenta, minuto a minuto, todo lo que ha sucedió y está sucediendo en el país.

Minuto a minuto

10:00 p.m.

Boleta de libertad de Jesús Santrich ya está firmada. La salida del exguerrillero sería este jueves, luego de que notificación llegue a la Picota.

8:19 p.m.

Mientras los defensores del proceso de paz celebraron la decisión, sectores de derecha, especialmente del Centro Democrático, rechazaron la decisión de la JEP.



Uno de los primeros en reaccionar fue el senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, quien dijo que “la fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia”.

5:00 p.m.

La Fiscalía, a través de su cuenta en Twitter, dio a conocer los seis audios que le envió a la JEP para que analizaran el caso de extradición de Santrich.

4:30 p.m.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que dos magistradas de la JEP no estuvieron de acuerdo y no apoyaron la decisión de no extraditar a Jesús Santrich.



Gloria Rodríguez dice que la JEP no tiene competencia y Claudia López, que invadieron competencias.(Aquí la investigación completa)

3:30 p.m.

La Corte Suprema de Justicia estudiará renuncia del Fiscal este martes 21 de mayo, por lo que la entidad entra en interinidad hasta que el Alto Tribunal elija un sucesor de la nueva terna que envíe el presidente Iván Duque.(Lea aquí más contexto)

3:04 p.m.

Al aplicarle la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich, al igual que ordenar su libertad inmediata, la JEP también tomó otra importante decisión: compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a varios funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el trámite del proceso.

2:56 p.m.

El senador Roy Barreras, uno de los principales defensores del acuerdo de paz con las Farc, aseveró a los colombianos que "nos compete respetar los fallos de esa justicia (la JEP)".

2:45 p.m.

David Barguil, del Partido Conservador, aseveró que la decisión de no extraditar a Santrich afecta la confianza ciudadana y "mina la confianza de los sistemas de justicia de Estados Unidos y de Colombia, por eso creo que es muy grave lo sucedido y tendrá, por supuesto, clarísimas repercusiones".

2:30 p.m.

Ante la renuncia de Martínez, y Riveros, quien asumirá la dirección de la Fiscalía General el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que actualmente es Fabio Espitia.

2:00 p.m.

La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, también presentó su renuncia al cargo.



EL TIEMPO estableció que Riveros comparte los argumentos del Fiscal General sobre el fallo de la JEP que le otorgó a Jesús Santrich la garantía de no extradición y ordenó su libertad.

Riveros, la vicefiscal que renunció a su cargo por la no extradición de Santrich. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

1:25 p.m.

El presidente Iván Duque, quien tenía agenda en Cartagena y Medellín este miércoles decidió volver a Bogotá de inmediato tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez.



El mandatario citó a una reunión en el Palacio de Nariño a la vicepresidente, Marta Lucía Ramirez; la ministra de justicia, Gloria Borrero; la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Canciller, Carlos Holmes Trujillo; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa; y a el Alto Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, con quienes evaluará la situación y tomará medidas al respecto.

Iván Duque, presidente de Colombi. Foto: Presidencia

1:15 p.m.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseveró que la decisión de la JEP lo tiene "aterrado" y que el tribunal de paz pierde legitimidad.



"Está golpeado lo que hicieron, golpeado todo el proceso de paz, golpeado todo lo que viene, porque si hicieron esto, ¿qué más se puede esperar de aquí en adelante?", afirmó.

1:00 p.m.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación hasta ese momento, renunció a su cargo tras la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.



Martínez dijo que las pruebas para que el exguerrillero fuera extraditado eran irrefutables y que la JEP desafió al orden jurídico.



“En adelante, la reincidencia en el secuestro y la extorsión convivirán con los privilegios de la justicia transicional", aseveró el ahora exfiscal.

Martínez siempre fue muy crítico con la JEP. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

12:40 p.m.

La Procuraduría General de la Nación anunció que presentará una apelación contra la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich.



De acuerdo con el Ministerio Publico, la Corte Suprema es la que debe estudiar el caso por el cual Santrich es solicitado en extradición y no la JEP.

12:35 p.m.

Fernando Araujo, senador del Centro Democrático, criticó a la JEP e incluso aseveró que actúan como “cómplices” y no como jueces.



“Ya veremos al narco terrorista Santrich, sin pedir perdón ni reparar a las víctimas, en el Congreso, actuando con cinismo. La paz no puede ser sinónimo de impunidad y narcotráfico”, aseveró.

11:15 a.m.

Carlos Antonio Lozada, senador por el partido Farc, dijo sobre la decisión de la JEP: “La fuerza de la verdad es mayor a la de aquellos que apelan a la trampa y la mentira para impedir la paz de Colombia”.

10:53 a.m.

A la negativa de la extradición, la JEP le sumó un pedido: la libertad del exguerrillero, quien “sigue a disposición de la JEP y su régimen de condicionalidad, es decir a los compromisos que adquirió a cambio de beneficios”.

10:52 a.m.

La JEP hizo pública su decisión de no extraditar a Estados Unidos a Jesús Santrich, quien era solicitado por el país del norte por presuntos delitos de narcotráfico cometidos después del 1 de diciembre del 2016.



La Sección de Revisión de la JEP decidió aplicar la garantía de no extradición a Santrich porque, argumentó, las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa del delito.

Jesús Santrich, uno de los líderes del ahora partido Farc. Foto: EFE

10:00 a.m.

La JEP confirmó la orden de captura que emitió hace dos semanas contra el exjefe de las Farc Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como 'el Paisa’.



La decisión se tomó por el incumplimiento de compromisos de Velásquez con esa justicia y con el proceso de paz. Además, se le quitó el beneficio que mantenía suspendidas las órdenes de captura en su contra en la justicia ordinaria.



