Con 'papeleta por la paz' arranca iniciativa para defender el acuerdo

Después de una reunión de casi dos horas entre defensores de la paz, en la que estuvieron exnegociadores, congresistas y académicos en La Habana, fue lanzada la iniciativa Defendamos la Paz.

Entre las primeras propuestas de la iniciativa está promover una papeleta en las elecciones locales y regionales de octubre para preguntarles a los colombianos "si quieren la paz o devolverse a la guerra", dijo el exministro Juan Fernando Cristo, uno de los líderes de Defendamos la Paz.



Entre otras acciones que contemplan está pedirle al presidente Iván Duque que no objete la ley estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz.



Esas fueron las principales conclusiones del encuentro que se realizó en la mañana de este miércoles, en el centro de Bogotá, al que asistieron Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Antonio Lozada, Timoleón Jiménez, 'Timochenko', entre otros promotores de la paz.

Humberto de la Calle, exjefe negociador de La Habana, recordó el movimiento de la séptima papeleta que se dio para la Constitución de 1991 y afirmó que se busca lo mismo: "nadie es dueño de esta iniciativa, esto no tiene partido político".



"El tema es no desistir del camino de la paz y punto. No desistir como sociedad en ese objetivo y movilizar a la sociedad en ese objetivo", dijo De la Calle.



La reunión se realizó en medio de la polémica de los últimos días por los cuestionamientos a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y los llamados al presidente Duque para que no objete la ley.



