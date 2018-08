Corte Constitucional responde a Fiscal sobre interrogantes sobre JEP

El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, respondió en una carta al fiscal Néstor Humberto Martínez sobre los interrogantes que este último ha expresado en algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, revisada por el alto tribunal.

"No me encuentro facultado para contestar las cuestiones planteadas", fue la respuesta de Linares a Martínez.



Entre las inquietudes que el Fiscal le había manifestado a la Corte hace algunos días es que el ente investigador no podría ordenar "la citación a la practica de diligencias judiciales".



El Jefe del ente acusador además manifestó preocupaciones sobre la possible perdida de competencias de la Fiscalía en conductas cometidas durante el conflicto armado. "Desde el acuerdo de paz se estableció que la Fiscalía solo perdería competencia sobre las mismas con ocasión de la expedición de la resolución de conclusiones por parte de la JEP", había asegurado.



Además había' dicho que si esto llegase a se así, se requeriría acudir la intervención de la Corte Penal Internacional.



Aunque Linares aseguró 'que no tenía la competencia para manifestarse sobre esas inquietudes, dijo que la corte Constitucional tiene la "plena conciencia de la relevancia y la sensibilidad de esta decisión".



Es por es, dice, que "la Corte se encuentra trabajando con la mayor diligencia para dar a conocer a la brevedad posible el texto completo de la sentencia. Así como de las razones detalladas que la sustentan".





JUSTICIA