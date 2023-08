Uno de los responsables del 'carrusel de la contratación', uno de los mayores casos de corrupción en Bogotá, Iván Moreno Rojas, es una de las 2.772 personas que solicitaron su ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los que se les ha cerrado la puerta de forma definitiva.



Según lo informó la JEP, esas personas fueron rechazadas o excluidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) por no cumplir con las condiciones para entrar o permanecer en la jurisdicción especial.

Iván Moreno (izq.) y su fallecido hermano, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Sobre Iván Moreno, su fallecido hermano, el exalcalde Iván Moreno, y la madre de ambos, en 2021 la JEP confirmó su rechazo considerando que los procesos judiciales que existen en su contra no son de su competencia.



La jurisdicción consideró puntualmente que el conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados relacionados al llamado carrusel de la contratación de Bogotá, y tampoco hay evidencia de que los dineros apropiados fueran para favorecer a alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado o para obtener una ventaja militar.



Ñoño Elías en una audiencia virtual de la Corte Suprema. Foto: EL TIEMPO

Otro de los rechazados es el exsenador Bernardo Miguel Elías, procesado por la corrupción de Odebrecht. ‘Ñoño’ Elías solicitó su sometimiento en agosto de 2019 por cuatro casos relacionados con la corrupción de Odebrecht, que conllevó a la pérdida de su investidura como senador y una condena de la Corte Suprema de Justicia. Él decía que los delitos que cometió fueron supuestamente para “lograr la reelección del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, para que este continuara y firmara el acuerdo final de paz de la Habana con las Farc – EP".



Pero la JEP le respondió que sus delitos estuvieron siempre encaminadas “a su enriquecimiento personal ilícito" y que no hay pruebas de las conductas desplegadas fueron para la reelección de Santos ni que estas hayan jugado un papel determinante en la suscripción del Acuerdo Final de Paz.



Uno de los expulsados fue el exsenador Musa Besaile, su sometimiento por algunos delitos se había aceptado en 2020, pero un año después fue expulsado luego de que se concluyó que los aportes a la verdad que hizo no eran relevantes y denotaban falta de seriedad y de compromiso. Por eso se consideró que él incumplió su régimen de condicionalidad en cuanto a su sometimiento por sus vínculos con las Auc para lograr su elección como senador y, también, por el proceso que le abrió la Corte Suprema por corrupción para encubrir la investigación por nexos con los paramilitares.

Audiencia virtual contra la exfiscal Hilda Niño Farfán (en la parte de arriba de la foto). Foto: Corte Suprema de Justicia

Entre las personas procesadas por corrupción a las que le negaron el ingreso también está la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Niño Farfán, presa por delitos de cohecho propio, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación y peculado por uso, condenada por favorecer los procesos de algunos exparamilitares. Para la JEP, nada de esto tenía relación con el conflicto armado y sus acciones no contribuyeron al esfuerzo general de guerra ni estaban dirigidas a obtener una ventaja militar para alguna de las partes enfrentadas.

Procesados por homicidios

Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué, Bolívar. Foto: Archivo EL TIEMPO

En otro capítulo de quienes han sido rechazados o expulsados están aquellos que tienen vínculos con paramilitares o están condenados por homicidios que no se relacionan al conflicto armado.



Ese es el caso de Jorge Luis Alfonso López, ‘el Gatico’, uno de los hijos de Enilce López, conocida como la Gata -cuya admisión o no aún es estudiada-. Alfonso López, quien fue alcalde de Magangué (Bolívar) entre 2004 y 2007, había pedido entrar por tres homicidios, entre esos el de un periodista, y por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. En su caso, la JEP determinó que al momento de cometer esos delitos ‘el Gatico’ actuó en calidad de integrante activo de las Auc, cuyos miembros están excluidos del marco de competencia de la JEP.



Esto porque la JEP es un tribunal transicional creado tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y su competencia se limita a exguerrilleros de ese grupo, policías o militares, y de forma voluntaria, terceros civiles o agentes estatales no uniformados.



Otro caso es el de Ramiro Suárez Corzo, quien fue alcalde de Cúcuta (Norte de Santander) entre 2004 y 2007, condenado como determinador del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003 y que fue ejecutado por las Auc. Él fue rechazado por no ofrecer ninguna información novedosa que fuera más allá de lo establecido en la justicia ordinaria y porque el programa de aportes presentado por Suárez Corzo dejó serias dudas sobre el verdadero compromiso del exalcalde con el deber de aportar verdad plena.

El excongresista Alberto Santofimio Botero fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Además, fue rechazado el caso del excongresista Alberto Santofimio Botero, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. En su caso, la JEP consideró que el delito cometido contra el líder político se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado.

Vínculos con paramilitares

Juan Francisco 'Kiko' Gómez, exgobernador de La Guajira. Foto: Archivo / EL TIEMPO

También está Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira, rechazado en 2020 por procesos relacionados con la banda criminal de Marcos ‘Marquitos’ Figueroa. A él la JEP le recordó que una sentencia de la justicia ordinaria demostró que a lo largo de su carrera política se alió con grupos ilegales como las Auc y la banda de Figueroa. Además, la JEP resaltó que a lo largo de su carrera política, el actuar de Gómez pasó por corrupción, extorsión, amenazas, concierto para delinquir, entre otras, que nada tenían que ver con el conflicto armado.



Algo similar se consideró frente a Sor Teresa Gómez, despojadora de tierras del clan de los Castaño, y Jorge Visbal Martelo, exsenador, exembajador y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), condenado en 2018 por apoyar a jefes paramilitares.



Sobre Sor Teresa Gómez, la JEP la rechazó al considerar que integró orgánicamente las autodefensas de la Casa Castaño como miembro no armado pero no como tercero colaborador, pues fungió como administradora y testaferro de la estructura paramilitar, a través de la cual realizó despojos de tierras en la región de Urabá; y en cuanto al exembajador se determinó que su nivel de participación e incidencia en asuntos relacionados con el conflicto armado en zonas ganaderas del país no se compadecen con su escaso aporte a la verdad, pues no entregó mayor información sobre crímenes cometidos en Córdoba por grupos armados ilegales.

Alias Otoniel al momento de ser extraditado en Colombia, en 2022 (izq.) y a su llegada a Estados Unidos. Foto: EL TIEMPO-Policía

En el mismo sentido, en 2022 fue expulsado el exsenador Álvaro Alfonso García Romero, conocido como el ‘Gordo’ García, condenado por la Corte Suprema por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, que cometieron las Auc el 14 de octubre del 2000. Aunque la JEP se había aceptado su sometimiento en 2021, terminó siendo expulsado porque no hizo un aporte suficiente de verdad y hasta negó algunos de los crímenes por los que ya está condenado.



Por último, se tienen casos que tratan directamente sobre exparamilitares, que están fuera de la competencia de la JEP.



Por ejemplo, la JEP rechazó el sometimiento de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, exjefe del ‘clan del Golfo’. Él había pedido su sometimiento como tercero civil, y hasta había ofrecido hablar de generales del Ejército que habrían tenido vínculos con paramilitares, pero se rechazó su solicitud porque no logró aportar pruebas suficientes que lo acreditaran como un tercero colaborador civil.



🔉La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le otorgará una hora a Rodrigo Tovar Pupo para la intervención que solicitó hacer ante las víctimas, a quienes él define como 'supervivientes'.

🔴En vivo: https://t.co/rJVAQNTNnH pic.twitter.com/Hcf321lecs — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 26, 2023

Caso similar es el del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', a quien incluso se le había dado una oportunidad única de aportar verdad en una audiencia para poder analizar su eventual admisión. La audiencia se hizo en enero de 2023 pero tras contrastar, analizar y evaluar los que dijo para tratar de acreditar su calidad de tercero civil colaborador y financiador de las autodefensas, así como su calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública en rol de bisagra, se determinó que ‘Jorge 40’ no cumplió con entregar verdad plena que develara los patrones atribuibles al Bloque Norte de las Auc.





