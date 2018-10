Contratistas de JEP dicen que son víctimas de persecución política

Los contratistas de la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Luis Ernesto Caicedo Ramírez y July Milena Henríquez Sampayo llegaron hoy hasta el Búnker de la Fiscalía para presentar toda la documentación de contacto y dejar estipulado que están dispuestos a comparecer ante la justicia colombiana.



Ambos son investigados por supuestas irregularidades cometidas al interior del tribunal de paz con el fin favorecer indebidamente a exintegrantes de la antigua guerrilla de la Farc.

La defensa de los Caicedo y Henríquez afirmó que no conocer aún los cargos o las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra, razón por la que hoy realizarán una solicitud de entrega de material probatorio, “estamos a la espera de que nos entreguen los elementos con los que cuenta la Fiscalía, en honor y respeto al derecho de defensa y a un proceso equilibrado”, sostuvo el defensor.



Sin embargo, el ente acusador ha dicho que los dos contratistas deberán responder por falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública. Además la abogada también se le imputará asesoramiento y otras actuaciones ilegales y perturbación de actos oficiales.

"Hay muchas mentiras y la verdad reinará al final", manifestó Henríquez Sampayo.



Según su defensa ella y experto en temas de restitución de tierras Caicedo Ramírez están siendo víctimas de una persecución que se lleva en contra de los defensores de derechos humanos en el país y que tienen más relación con asuntos políticos que por las presuntas irregularidades.



“Es impresionante la persecución a los defensores de derechos humanos del país, sumado a la impunidad y además a la persecución judicial, vemos que esto no es y no tiene nada que ver con la conducta de los contratistas; más bien tiene que ver con otros asuntos ya de política (…) siendo un ataque más bien a la a la paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz y vemos que no están siendo considerados realmente como sujetos en un proceso sino como objeto de cuestiones políticas”, dijo el abogado.



Luis Ernesto Caicedo Ramírez, por su parte afirmó que “estamos esperando a los respectivos trámites de la Fiscalía. Estamos poniendo la cara, compareciendo cuantas veces sea necesario porque aquí no hay nada que esconder, no hay nada irregular y esperamos que nos den un debido proceso en garantía a la defensa”.



JUSTICIA