Consejero de Duque sobre posconflicto responde a 'The New York Times'

El Gobierno del presidente Iván Duque, esta vez a través de Emilio Archila, su Consejero Presidencial para la Estabilización, que se ocupa de los asuntos del posconflicto, respondió al duro editorial que publicó este viernes el periódico estadounidense 'The New York Times' en el que señaló a esta administración de 'sabotear' el acuerdo de paz con las Farc, suscrito en el 2016.



"Hemos trabajado en todos los campos con una decisión política clara de parte del Presidente con una planeación de largo plazo que es seria", dijo el consejero Archila.

Archila agrega: “No estamos saboteando el acuerdo, lo estamos fortaleciendo con implementación muy bien planeada y esfuerzos robustos. Somos respetuosos de todas las editoriales, pero en este caso The New York Times fue bastante superficial en las fuentes que consultó”.



En oposición a lo que sostiene 'The New York Times', Archila señala que "al implementar la política del presidente Duque de paz con legalidad, al contrario de estar debilitando el proceso de paz, lo estamos robusteciendo, fortaleciendo. Esto es cierto en absolutamente todos los frentes de la implementación".



El diario estadounidense sostiene que la paz en Colombia se estaría "desintegrando" y critica acciones que ha tomado el gobierno Duque en contra de los acuerdos. "Hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia", dice el editorial.



Por su parte, Archila señaló que el Gobierno "ha trabajado muy seriamente en terminar la planeación para el desarrollo de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza" y que ya ha "comenzado a desarrollar esas obras que van a hacer el cambio".



"Hemos trabajado muy seriamente en apoyar a la absoluta mayoría de los excombatientes que están dentro de su proceso de reincorporación, renovando y fortaleciendo todas las garantías que ellos necesitan, tanto en los temas de seguridad como los de reincorporación socioeconómica", agregó el consejero.



Mientras tanto el 'Times' dice que "aunque las Farc se ha desarmado y muchos de sus soldados han regresado a la vida civil, el gobierno ha ignorado en gran parte sus promesas que eran vitales para el acuerdo como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales".



Pero entre los acciones que muestra Archila está la de hacer "esfuerzos muy grandes para continuar con el programa que recibimos de sustitución voluntaria de cultivos de coca" y otras acciones para disminuir este fenómeno en los parques naturales.



También dice que el Gobierno "ha fortalecido los componentes para la indemnización de las víctimas y estamos pensando en nuevos esquemas para financiar las compensaciones colectivas".



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET