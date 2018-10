Las confesiones en la JEP de Betancourt y otras víctimas de las Farc

Jurisdicción Especial para la Paz / Facebook

Este miércoles la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó el testimonio de Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las Farc durante seis años. Sobre los tratos que vivió, comentó que la sacaban a bañarse con todos los mosquitos y en lodazales. Dijo también que "había un placer" en los guerrilleros en no darle a los secuestrados los medicamentos que ellos tenían. Habló de los maltratos y castigos a los que fue sometida: golpes con las cadenas en la cabeza, golpes con las culatas de los fusiles en las manos, amagues de que iban a ejecutarla. "Cuando me recapturaron, tras volarme, me hicieron arrodillar, me pegaron y accionaron las armas como si me fueran a ejecutar", recordó.