¿Por qué hay tensión entre Gobierno y Farc por entrega de bienes?

La reparación a las víctimas es uno de los elementos centrales del acuerdo de paz con las Farc. Una de las fuentes para obtener los recursos de ese proceso es la monetización de los bienes que el otrora grupo armado obtuvo en tiempos de guerra, los cuales, desde agosto de 2017, quedaron definidos en un inventario entregado por los excombatientes a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aunque de eso ya pasaron más de tres años, en los que se han hecho avances en la identificación, ubicación y entrega de estos muebles e inmuebles, el proceso aún no se completa. Además, ha tenido que sortear con contratiempos y dificultades: ajustes normativos para activos que no se cumplen con la reglamentación legal, asesinatos contra los excombatientes que ayudan a identificar los bienes, hurtos de algunos de los elementos reportados, por mencionar algunos.



El más reciente fue el plazo perentorio que impuso el Gobierno para que se finalice la entrega de los bienes. Aunque en las negociaciones de paz en La Habana no se definió una fecha, el decreto presidencial 205 de 2020 puso como límite el 31 de julio de este año, plazo que, por cuenta de la pandemia, se extendió hasta el próximo jueves 31 de diciembre, a través del Decreto 1080.

El tema de las fechas ha sido motivo de tensión entre los miembros de la extinta guerrilla y el Gobierno. Mientras que el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, asegura que ya hubo tiempo prudente y suficiente para entregar los bienes, el delegado de Farc en esta materia, Pastor Alape, señala que desde el Ejecutivo “buscan dar un ultimátum para generar una falsa situación de incumplimiento”, pues no se logrará completar todo el proceso para final de año.



“Y no es por falta de voluntad de Farc, sino porque aún no se han hecho los ajustes normativos para facilitar la entrega, y hay una incapacidad del Estado para garantizar las condiciones de seguridad en algunos territorios donde están esos bienes”, dice Alape.



Además de ese debate,

Los bienes entregados

La entidad designada para la recepción, verificación y administración de los bienes inventariados es la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De acuerdo con su reporte, el único ítem recibido en un cien por ciento son los 450.000 dólares (más de $ 1.500 millones) reportados por la exguerrilla.



A eso se suman 2.114 millones de pesos en efectivo (el 17,52 por ciento de la cantidad reportada) y más de 250.000 gramos de oro (de los cuales el Estado subastó 197.286 gramos por más de $ 40.000 millones).

En cuanto a los muebles y enseres, se han entregado 1.820, que incluyen equipos médicos, de odontología, plantas eléctricas, tornos y equipos de comunicación. Esto, sin embargo, es apenas el 3,50 por ciento de las 51.992 unidades del inventario.



En un bajo porcentaje de recepción también están los 722 inmuebles reportados, de los cuales ya hay 244 identificados –que sumarían una extensión de unas 90.000 hectáreas y un costo de más de $ 100.000 millones–, pero solo se ha logrado hacer la entrega efectiva de 8, los únicos que cumplen con los requisitos exigidos por el Estado.



De acuerdo con Farc, una de las dificultades para entregar varios de estos bienes es que no se ha podido definir su situación jurídica, catastral y legal.



“Estos bienes no eran para enriquecimiento personal, sino para sostener el conflicto, por eso los denominamos la economía de guerra. Como no se hicieron los ajustes normativos, la mayoría de inmuebles están en zonas protegidas. Están definidos, pero la SAE no puede recogerlos porque no puede monetizarlos”, afirma Alape.



Otra situación que preocupa es que de los 24.456 semovientes reportados en el inventario, solo fueron entregados 229. Lo demás habrían sido hurtados. Esta situación, dicen los excombatientes, también ha ocurrido con otros bienes, que han sido apropiados por grupos armados ilegales que llegaron a los territorios, situación que fue alertada por Farc en 2018, cuando le solicitó a la JEP medidas cautelares sobre estos activos.



El consejero Emilio Archila dijo que el Estado dispuso los mecanismos institucionales, jurídicos, de seguridad y bioseguridad para que los bienes sean entregados, y hasta tanto la custodia de los mismos es responsabilidad de las Farc.

Frente a eso, el delegado de la exguerrilla expresó que, al haberse sometido al acuerdo de paz y entregado las armas, la Farc no tiene capacidad de salvaguardar estos bienes, muchos de los cuales están ubicados en zonas que ya coparon otros grupos. De hecho, Alape contó el caso del excombatiente Mario Morales, quien habría sido asesinado por el Eln mientras apoyaba una operación de identificación de predios para su entrega.



Al margen de las dificultades legales y de seguridad, el director de la SAE, Andrés Ávila, pone de relieve que las expectativas que se generaron con la entrega de bienes no se van a cumplir. “Cuando hicimos el diagnóstico encontramos que más de la mitad del inventario no era monetizable, porque se incluía armamento, inversiones en vías y otros elementos. Solo era monetizable medio billón de pesos”, dijo Ávila.



¿Qué viene tras el plazo?

Si bien la Farc ya reconoció que es imposible que todos los bienes queden en manos del Gobierno para este 31 de diciembre, Pastor Alape afirma que siguen comprometidos con la entrega y que no pretenden eludir sus responsabilidades. En la misma línea, Archila aseguró que el Gobierno dispondrá lo necesario para la entrega extemporánea de los bienes que hacen falta, y así cumplirles a las víctimas con la reparación.

Ante la JEP, Farc habló de bienes

En versión voluntaria ante la Jurisdicción, el miércoles, Pastor Alape expresó el compromiso de Farc de cumplir con la entrega de bienes para reparar a las víctimas, y explicó las dificultades del proceso.



También pidió que se acoja todo el inventario, incluyendo el armamento y carreteras construidas.

JUSTICIA

