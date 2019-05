Cómo puede reaccionar EE. UU. ante negativa de JEP a envío de Santrich

La decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich sin duda elevará la tensión con la administración de Donald Trump, que ya tenía en la mira a Colombia por la falta de resultados en materia de erradicación de cultivos y se especulaba sobre una eventual descertificación en septiembre de este año por no cumplir con sus compromisos en la lucha contra las drogas.

Eso a pesar de que la administración de Iván Duque ha heredado la actual situación y dejado claro desde el inicio que está en la misma página que Estados Unidos en materia de extradición y al defender el regreso de la fumigación aérea para la erradicación de cultivos ilícitos.



En eso coincidían analistas que fueron consultados por este diario a las pocas horas de conocerse el polémico pronunciamiento de este órgano de la justicia transicional que nació del proceso de paz con las Farc.

"No ayuda. Especialmente ahora que las relaciones entre ambos países pasan por un duro momento", dice Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.



Juan González, exasesor del presidente Barack Obama, cree de hecho que esta decisión, y de no encontrase otra salida, casi que garantiza que el país será descertificado en septiembre.



Sin embargo, es necesario advertir que también hay razones para pensar que la descertificación no se dé ni se retire la asistencia, pues Estados Unidos necesita a Colombia no solo en la lucha contra el narcotráfico sino en la resolución de la crisis en Venezuela.

Se afecta uno de los pilares

"Desde el inicio de Plan Colombia, los tres pilares del bipartidismo hacia Colombia eran la extradición, la erradicación de cultivos y los derechos humanos, y ahora esos tres temas se ven amenazados", recuerda González, quien ahora asesora al vicepresidente Joe Biden en temas de Latinoamérica y hace parte de su campaña presidencial para las elecciones del 2020.

"Lo que me preocupa es que esta Casa Blanca no ve más allá de los temas de drogas y tampoco da valor a todo lo que ha hecho Colombia en este frente o su importancia estratégica como uno de los mejores aliados en la región. Para ellos el país simplemente no está cooperando", dice González.



Para este analista se trata de un tema muy complejo por que si bien Estados Unidos respeta las decisiones soberanas de Colombia, la impresión que queda con esto es que -por cuenta del proceso de paz- se afectó gravemente la lucha contra las drogas.



"Washington ya había aceptado – y no con ganas- que los miembros de las Farc que tenían deudas por narcotráfico no serían extraditados, pero bajo el entendido de que si volvían a delinquir, no estarían protegidos. Y ahora el mensaje es que si se descubre que siguieron metidos en negocios ilícitos, siguen siendo intocables" afirma González al explicar que el requerimiento de la JEP a Washington para que aporte más pruebas sobre el crimen es insostenible pues ataca la misma esencia de la justicia estadounidense.



"Cuando se pide a alguien en extradición es por que ya un gran jurado consideró que se cometió un crimen y existe la evidencia. Pero esa evidencia no se puede hacer pública porque afectaría el proceso mismo. Además, esta es la manera como Estados Unidos opera con todos los países del mundo", sostiene el analista.



Para Shifter, no obstante, se trata de un impasse que puede ser resuelto. "Así la administración Trump no esté contenta con esa decisión, ojalá reconozca el derecho soberano de Colombia a tomar sus propias decisiones -dice-. Y tampoco debe perder de vista el hecho de que la relación tiene una raíz profunda que está basada en intereses estratégicos".

El antecedente Makled

No es la primera vez que surgen tensiones entre ambos países por este tema y por lo general los gobiernos de turno han logrado encontrar caminos para continuar cooperando.



Uno de esos momentos fue cuando el gobierno de Juan Manuel Santos decidió no extraditar al venezolano Walid Makled, quien tenía cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Santos, que en ese entonces mantenía una alianza por conveniencia con Hugo Chávez, optó por enviarlo a Caracas a pesar de la fuerte protesta de Washington



Estados Unidos, además, tuvo en su momento que aceptar que los miembros de las Farc requeridos por narcotráfico no serían extraditados por cuenta de proceso de paz. Si bien sus procesos por narcotráfico nunca se archivaron -y siguen vigentes-, la administración de Obama optó por mirar para el otro lado y no presionar.



Aún así, el caso de Santrich -y el mensaje que envía- es diferente, pues Estados Unidos siente que fue engañado cuando se le dijo que el proceso no blindaría a los miembros de las Farc de una extradición si los delitos eran posteriores.



Además, en Washington ya no está Barack Obama sino un presidente Trump que suele inclinarse por la línea dura, es impredecible y no respeta este tipo de consideraciones convencionales.



Según Juan González, este caso invita de nuevo a buscar una salida entre ambos países. "Esto que pasó (la decisión de la JEP) no puede ser el fin de la discusión -afirma-. Los dos países deben sentarse y pensar juntos en alternativas".



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

