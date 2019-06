Comisión de la Verdad pone el foco en asesinatos de líderes sociales

La Comisión de la Verdad en la mañana de este martes escucha a líderes sociales en el marco del primer Diálogo para la no repetición denominado: ‘Larga vida a los hombres y mujeres líderes sociales, y defensores de derechos humanos’.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, señala que este encuentro se trata para hacer cuestionamientos éticos, más que jurídicos dado que no son un organismo judicial, sobre por qué los colombianos permitimos que 4.750 líderes asesinados fueran asesinados en los últimos 30 años.

Inicia el primer Diálogo para la No Repetición: ‘Larga vida a los hombres y mujeres líderes sociales, y defensores de derechos humanos’.



Siga la transmisión en https://t.co/8SaFUi9hWN y FacebookLive#LaVerdadEsConLosLíderes #DiálogosParaLaNoRepetición — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) 11 juin 2019

Unos 13 funcionarios, ante más de 100 testigos, responden a preguntas sobre este fenómeno que sigue latente en Colombia y que se ha evidenciado después de la firma del acuerdo de paz suscrito en 2016. Desde esa fecha, según cifras de la Defensoría ha habido 462 líderes sociales asesinados.



Desde luego líderes como Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá (Chocó, 2002), o Alcibíades Escue, alcalde de Toribío, Cauca, son protagonistas de este diálogo.



"Hacemos catarsis con el Gobierno, pero no va más allá. Queremos que se continúe avanzando, honrando la palabra del Estado en el acuerdo de paz", dijo Andrés Chica, defensor de derechos humanos en el sur de Córdoba.



Entre los presentes está el procurador general Fernando Carrillo, el fiscal general (e) Fabio Espitia; el gobernador de Nariño, Camilo Romero; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Alberto Brunori, entre otros altos funcionarios.



También está el expresidente Ernesto Samper; Rodrigo Londoño, Timochenko, presidente del partido Farc, y Marco Calarcá, de esa misma colectividad; el exiministro del Interior, Guillermo Rivera, la procuradora delegada para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mónica Cifuentes, y la víctima del atentado al club El Nogal de Bogotá, Bertha Lucía Fríes.



"Queremos que haya una reflexión de país y dar soluciones a este problema”, dice Patricia Tobón, indígena y una de los 11 comisionados. Este encuentro trata de buscar respuestas a ¿por qué asesinan a líderes y lideresas sociales desde hace tres décadas en el país? ¿Qué debe hacer distinto el Estado para que estos hechos no se repitan? ¿Qué debemos hacer como sociedad para superar esta situación? ¿Cuál es el impacto en la democracia, en la participación y en el desarrollo de las comunidades cuando asesinan o amenazan a sus líderes?



“Las preguntas que nos hemos hecho no tocan las profundidades estructurales, políticas, culturales que nos han puesto en una situación en que los líderes siguen siendo asesinados”, Francisco de Roux



Por el Gobierno, la única entidad presente fue el Ministerio del Interior, a través de su viceministro para la igualdad y los derechos, Ricardo Arias.



El viceministro Arias dijo que el efecto del asesinato de un líder social "es gravísimo" para la democracia. Reconoció que "el tema no es de chalecos, sino de un contexto social y político de protección".



El fiscal Espitia dice, como obstáculo sobre este fenómeno, que "resulta sumamente complicado poner un fiscal en cada uno de los delitos", aunque la fuerza pública hace un gran esfuerzo por llegar rápidamente a los lugares donde han ocurrido los asesinatos.



“El Estado no ha llegado a muchos lugares, ese es uno de nuestros retos. A veces hay un asesinato y llegamos cinco días después”, afirma Espitia



El procurador Carrillo, por su parte, dice que otro obstáculo que no ha permitido superar este fenómeno del asesinato de los líderes sociales, además de la indiferencia, hace falta el reconocimiento social que tienen y han tenido los líderes.



El funcionario señaló que años atrás el homicidio estaba esclarecido en un 14 por ciento, y hoy alcanza un 28 por ciento. "Espero que en un año llegue al 50 por ciento", agregó y anotó que ese porcentaje se ha logrado en el esclarecimiento frente a los asesinatos de excombatientes de las Farc.



El comisionado Brunori afirma que "a los líderes sociales los asesinan para perpetuar el statu quo. Hay sectores que viven de imponer la inequidad”.



La Comisión de la Verdad es una institución del Estado creada después del acuerdo de paz con el fin profundizar en los sucedido durante el conflicto armado. Su objetivo no es para atribuir responsabilidades penales, sino generar una reflexión en la sociedad y entregar un informe en 2021, cuando se cumplen sus tres años de mandato por el cual fue creado.





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET